Запад готовится к ядерному психозу Путина 18 апреля, 18:23

Чем жила страна 18 апреля 2023 года

● Макрон предложил Китаю мир для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон (недавно побывавший в КНР) обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Украиной и Россией, написало Bloomberg. По словам источников, французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с топ-дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы стать основой для предстоящих переговоров. Этот план предполагает, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться этим летом, если все будет хорошо.

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Сотрудник офиса Макрона подтвердил план беседы Бонна с Ваном, но отказался комментировать детали, добавив, что союзники Франции были проинформированы о любой французской инициативе. В МИД КНР заявили, что им неизвестен источник информации и «трудно проверить ее подлинность». По словам людей, знакомых с ситуацией, любые предстоящие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от контрнаступления украинских войск.

● Все безумные идеи. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассмотрит любые идеи относительно «урегулирование украинского кризиса», но только принимающие во внимание его «интересы». А информации о плане Макрона у Кремля, по его словам, нет.

Что касается позиции КНР:

● Китай готов к чему-угодно. Китай готов к стратегическому партнерству с Россией и сотрудничеству с международным сообществом для поиска политического урегулирования «кризиса в Украине». Об этом сказал Ван Вэньбинь, спикер МИД КНР, комментируя вопросы относительно аргументов Пекина для укрепления военных связей с Москвой на фоне агрессии РФ против Украины (до этого министр обороны Китая побывал в Кремле и встретился с Путиным).

● «Нет» да Силве. Белый дом подверг резкой критике Бразилию после того, как президент Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в Китай заявил, что США поощряют войну в Украине. «В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно несмотря на факты», — заметил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США.

15 апреля, во время визита в Пекин, где он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, Лула заявил: «Соединенным Штатам следует прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире».

● Запад готовится к ядерному психозу Путина. На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ страны Запада готовятся к возможным ответным шагам от российского диктатора Владимира Путина, просчитывая самые неблагоприятные сценарии, написала The Guardian. Данная проблема, в частности, обсуждалась во время саммита министров иностранных дел G7 в Японии. По данным издания, западные лидеры готовятся к тому, что в ответ на успехи украинской армии Путин применит «любые оставшиеся у него инструменты», включая ядерные угрозы и кибератаки.

По словам официальных лиц, в ходе переговоров G7 по ситуации с российской агрессией произошел открытый обмен мнениями, в том числе о будущих перспективах прекращения войны. Представители Великобритании отметили, что единственным способом окончательного урегулирования конфликта будет вывод ВС РФ из временно оккупированного ими Крыма и предоставление Киеву инструментов для завершения деоккупации полуострова.

● Документы американской разведки, ранее попавшие в открытый доступ, не повлияли на ситуацию на фронте в Украине, сообщил СNN со ссылкой на западных официальных лиц.

● Бахмут остается эпицентром. Украинские военные наносят россиянам значительные потери и ощутимо тормозят их наступательные действия под Бахмутом. Бои за город продолжаются, ситуация контролируемая, заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. Оккупанты сосредотачивают здесь самые большие свои усилия, не оставляя цели взять город под контроль «любой ценой».

● В Бахмуте российские войска и боевики Вагнера продолжают ползучее продвижение, линия фронта в центре города в основном проходит вдоль главной железнодорожной линии. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

● Потери врага — почти 185 тыс. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 183 130 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3661 (+1 за сутки), боевых бронированных машин — 7098 (+11), артсистем — 2810 (+6), РСЗО — 538 (+0), средств ПВО — 285 (+0), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 293 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2353 (+6) и многое другое.

● Снова будут отступать на юге? На сегодняшний день наблюдаются признаки того, что ВС РФ могут готовиться к очередному так называемому «жесту доброй воли» в Херсонской области, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга. На это, по ее словам, указывает активная отправка в РФ из оккупированных районов украденного там имущества, а также то, что враги запасаются гражданской одеждой.

● Зеленский побывал на фронте. 18 апреля президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Донецкой области — в Авдеевке. Он пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

Кроме того:

● Тыловой иконковозец. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что его шеф вчера будто бы побывал где-то на оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей (где именно — неизвестно). До этого российская оппозиционная пресса писала, что этот вояж был еще до 16 апреля. Путин, по словам Пескова, заезжал в штабы россиян и «ЛНР», заслушал какие-то доклады и подарил копии икон.

Появились предположения, что в вояж был отправлен один из двойников хозяина Кремля.

● «Эволюция (деградация) Путина впечатляет. Год назад его заявления ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня — безразлично. Есть „спецтур“ автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями „своих“», — написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● Египет резко передумал? Египет, якобы разработавший детальные планы экспорта России реактивных снарядов для РСЗО, после переговоров с чиновниками США одобрил производство артиллерийских боеприпасов для Киева. Об этом говорится в новых пяти документах из утечки Пентагона, написала The Washington Post.

На прошлой неделе газета сообщила, что президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в феврале якобы тайно договорился с Москвой о поставках до 40 тыс. 122-мм реактивных снарядов Sakr-45 для РСЗО, говорилось в одном из документов. Каир официально отрицает, а неназванный представитель американского правительства заявил, что нет никаких признаков того, что Египет выполнил план.

● Украинские морские пехотинцы получили на вооружение легкие колесные танки AMX-10 RC, переданные Францией. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, опубликовав видео. Вместе с бойцами он испытал AMX-10 и назвал их «снайперской винтовкой на быстрых колесах».

14 февраля Forces Operations сообщило, что Франция отправляет в Украину первую партию из 14 AMX-10 RC. Издание писало, что украинские экипажи прошли программу обучения на этих машинах.

● Журналиста WSJ оставили в российском СИЗО. Московский городской суд оставил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича под арестом в СИЗО Лефортово по обвинению в «шпионаже».

На судебном заседании, где в закрытом режиме рассматривали апелляцию на арест, присутствовала посол США в России Линн Трейси. Накануне ее впервые пустили к задержанному журналисту. Трейси заявила, что тому продолжат помогать и будут требовать консульского доступа. «Обвинения ни на чем не основываются, мы продолжаем требовать от России освободить его», — сказала она.

● Пропавшими без вести сейчас считают более 7 тыс. украинских военных, сообщил Олег Котенко, уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

И напоследок:

● Без «победобесия». В РФ решили полностью отменить традиционное шествие так называемого «бессмертного полка» по случаю празднования 9 мая. Об этом со ссылкой на инициаторов акции сообщила российская пропаганда. Данное решение связано со страхом властей РФ по ситуации с безопасностью, одним из определяющих факторов которой будут шаги ВСУ. Однако официально этого никто не признает.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.