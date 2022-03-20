Участник переговоров: прекращение огня — вопрос нескольких дней 20 марта, 00:15 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 19 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Зеленский: войну надо заканчивать. Президент Владимир Зеленский напомнил о потерях РФ с начала ее полномасштабного вторжения и заявил, что войну нужно заканчивать.

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Украинский лидер упомянул митинг на стадионе Лужники в Москве, посвященный годовщине оккупации Крыма, и заявил, что к участию в нем привлекли около 200 тыс. человек. «Такое же количество военных задействовали во вторжении в Украину. Просто представьте себе, что на том стадионе в Москве 14 тыс. трупов и еще десятки тысяч раненых и изуродованных людей. Уже столько российских потерь от этого вторжения. Такова цена войны. Чуть больше, чем за три недели. Войну нужно заканчивать, предложение Украины на столе», — подчеркнул Зеленский.

● Глава государства напомнил, что оккупанты остановлены почти на всех направлениях, а первоначальный план по захвату Украины провалился: «Чувствуется, что они не знают, что еще можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего, кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины».

● Диктатор завел старую пластинку. Во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор продиктовал свои требования для достижения прекращения огня в Украине со стороны РФ.

● Во время беседы с главой Кремля 17 марта президент Турции предложил организовать встречу Зеленского и Путина на территории своей страны — в Стамбуле или Анкаре. Однако последний изложил ему ряд требований, «которые необходимо решить до любых переговоров на уровне руководства».

● Требования Москвы. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын перечислил их: нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО; разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели; «денацификация» — безосновательные и ложные обвинения в адрес украинцев, которые Путин назвал мотивацией для полномасштабного вторжения РФ; устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине; признание легитимности оккупации Россией Крыма; признание самопровозглашенных «Л/ДНР».

● По словам пресс-секретаря Эрдогана, последний пункт является «самыми сложными» и неприемлемым для Украины и международного сообщества. «Если в первых четырех пунктах будет достигнуто согласие, то может быть дискуссия на уровне лидеров по пятому и шестому пунктам», — сказал Калын, подчеркнув, что Эрдоган призвал Путина к прекращению огня на постоянной основе.

При этом Михаил Подоляк, советник главы ОП и непосредственный участник переговоров с представителями страны-оккупанта, считает, что Москва стала поддаваться:

● Прекращение огня — вопрос нескольких дней. Переговоры с РФ о прекращении войны могут продолжаться несколько недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала более «адекватной». Об этом в интервью Bloomberg заявил Михаил Подоляк, участник украинской переговорной делегации и советник главы ОП.

● Подоляк отметил, что ключевые вопросы в ходе переговоров включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое урегулирование спорных территорий». «Этот процесс может затянуться дольше», — сказал Подоляк, учитывая количество взаимоисключающих позиций. «Есть некоторые уступки, на которые мы точно не собираемся идти. Мы не можем отдать никакие территории», — заверил он.

● Хотя полное мирное соглашение может занять больше времени, «то, что может произойти через несколько дней — это прекращение огня», которое откроет больше гуманитарных коридоров, сказал Подоляк.

● Враг перешел к стратегии изнурения. По информации минобороны Великобритании, Кремлю в ходе войны против Украины не удалось достичь своих первоначальных целей. Оккупанты были удивлена масштабами и жестокостью украинского сопротивления, и теперь используют стратегию изнурения.

● «Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное применение огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушение украинской инфраструктуры и обострение гуманитарного кризиса», — считают в британском минобороны.

● Варшава предлагает "план Маршалла" для Украины. Необходимо создать план восстановления Украины, в который должны быть вовлечены самые богатые страны Европы. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, пообещавший поднять этот вопрос на следующем заседании Совета Европы. Он назвал его «План Маршалла» № 2 для Украины.

● Премьер Польши Матеуш Моравецкий также выступил за полный запрет торговли между Евросоюзом и РФ.

● Зеленский просит Швейцарию заморозить деньги главных оккупантов. Президент Владимир Зеленский выступил по видео перед парламентом Швейцарии, призвав заморозить в банках счета россиян, ответственных за развязывание войны. «Это большая борьба, и вы это можете», — сказал он.

● Также украинский президент напомнил, что швейцарская компания Nestle продолжает работать в стране-агрессоре. «Good food. Good life. Хорошая еда. Хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас, когда оттуда звучат угрозы еще другим странам Европы. Уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж, со стороны России», — подчеркнул он.

● «Убийственное» заявление Германии. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз заявила, что НАТО не будет вмешиваться в войну в Украине и не будет закрывать небо. Эти слова возмутили Михаила Подоляка, советника главы ОП.

● «Министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений», — написал Подоляк в Twitter.

● Кремль пугает Запад новыми ракетами, атакуя Украину. Американские официальные лица подтвердили, что РФ еще на прошлой неделе запустила по Украине гиперзвуковые ракеты, что стало первым известным случаем их использования в бою. Об этом сообщил CNN. По информации источников издания, использование таких ракет могло быть как испытанием этого оружия, так и для «отправки сообщения Западу о российских возможностях».

● В минобороны страны-агрессора лишь сегодня заявили об использовании подобных ракет, именуемых Кинжал: мол, именно ими ударили по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине Ивано-Франковской области. Украинские военные не смогли пока подтвердить или опровергнуть данные противника.

● Кинжал создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам россиян, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, якобы, преодолевая любые противоракетные системы.

● Остановить путинскую «эру запугивания». Если российский диктатор Путин добьется успеха в Украине, в мире начнется «новая эра запугиваний», считает британский премьер Борис Джонсон. По его мнению, глава Кремля начал войну против Украины не из-за того, что обеспокоен ее возможным вступлением в НАТО, а из-за своего страха перед ней. «Он испугался Украины, потому что в Украине свободная пресса. В Украине были свободные выборы, и с каждым годом Украина продвигалась — не всегда это было легко — к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера и боялся неочевидного упрека к себе», — сказал Джонсон.

● Британский премьер подчеркнул: важно, чтобы вторжение РФ провалилось, поскольку «одержавший победу Путин не остановится на Украине». По его словам, успех российского диктатора станет «зеленым светом» для автократов на Ближнем и Дальнем Востоке.

● Карта преступлений врага. Интернет-издание Bellingcat, специализирующееся на журналистских расследованиях, создало интерактивную карту военных преступлений российских войск в Украине. На ней отображаются районы, в которых были зафиксированы гибель или ранения мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в результате обстрелов ВС РФ.

● «Сбор данных о происшествиях, указанных на этой карте, начался 24 февраля 2022 года. Пользователи могут просматривать инциденты по дате и местоположению. Мы хотим, чтобы это был живой проект, который будет обновляться до тех пор, пока продолжается конфликт», — рассказали в Bellingcat.

● В Беларуси началась «рельсовая война» против русских. Глава правления Укразализныци Александр Камышин поблагодарил честных работников железной дороги Беларуси за то, что между их страной и Украиной больше нет железнодорожного сообщения.

● «Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет», — сообщил Камышин. Детали этой «рельсовой войны» он разглашать не стал.

● Врага отогнали от Киева на 70 км. За несколько последних дней украинские военные отбросили оккупантов примерно на 70 км от Киева. «Существенных изменений в оперативной обстановке у нас на данный момент не произошло. Противник остановлен практически по всем направлениям, где он наступал. На некоторых направлениях враг был отброшен, в частности в несколько последних дней от столицы враг был отодвинут на приблизительно 70 км», — заявил Александр Мотузяник, спикер Минобороны.

● Минус шесть генералов. 18 марта в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке был ликвидирован командующий 8-й армии Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Ранее сообщалось о гибели генерал-майора Олега Митяева, генерал-майора 29-й общевойсковой армии Андрея Колесникова, начальника штаба 41-й общевойсковой армии России генерал-майора Виталия Герасимова, генерал-майора Андрея Суховецкого, генерал-майора Магомеда Тушаева.

● Кроме того, СНБО и ВСУ публикуют информацию о многочисленных уничтоженных полковниках армии оккупантов.

● Ранее BBC сообщали, что российские военные действия в Украине возглавляют около 20 генералов.

● «Это является статистической редкостью, когда генерал-майора убивают на фронте. Это очень редкое событие. Если посмотреть на количество генерал-майоров американской армии, погибших со времен Вьетнамской войны, это двое за 50 лет. Теоретически они не должны находиться на линии фронта», — отметил журналист-расследователь Христо Грозев.

● «Пушечное мясо» с Донбасса. Российские оккупанты используют мобилизованных жителей ОРДЛО как «пушечное мясо». Им поручают выявлять огневые позиции ВСУ. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Подобные ОРДЛО-подразделения отличаются очень низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием. Их отправляют на военных автомобилях к линии столкновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВСУ.

● Полтысячи официальных пленных. По состоянию на 19 марта Украина официально имеет 562 военнопленных армии страны-агрессора. Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук: «А есть еще так называемый „груз-200“ — мы тоже здесь формируем данные и организовываем работу вместе с Красным Крестом».

● Также Верещук рассказала, что теперь в Украине будут собирать и аккумулировать разрозненные данные о пленных и пропавших без вести, — для этого создается Национальное информационное бюро (НИБ).

И для финала:

● Bosch уходит из страны-оккупанта. Немецкая компания Robert Bosch GmbH сворачивает свою деятельность в РФ. Такое решение она приняла после того, как Украина обнаружила детали Bosch в российской военной технике, сообщило Bloomberg.

● В компании подчеркнули, что использование ее деталей в негражданских целях противоречит ее политике.

● Сахар стал в «последней империи» дефицитом, — за него дерутся. В результате введения против РФ экономических санкций россиянам стали недоступны многие товары первой необходимости, как, например, соль или средства гигиены. Но одним из самых дефицитных продуктов является сахар, за которым теперь выстраиваются огромные очереди, в которых случаются и драки. Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео местных жителей разных городов РФ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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