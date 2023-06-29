Запад давит на Зеленского и Залужного из-за контрнаступления? 29 июня, 18:19

Чем жила страна 29 июня 2023 года

● ВСУ перехватили стратегическую инициативу. Украинским силам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте. Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре с Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов США. «Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение», — добавил Главнокомандующий. По его словам, российские войска оказывают мощное сопротивление, при этом несут большие потери. Кроме того, враг пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

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● Западные партнеры давят на Зеленского и Залужного из-за контрнаступления? Во время наступательной операции Украина движется сейчас «так быстро, как может», учитывая все инструменты, имеющиеся в распоряжении бойцов, но некоторые союзники оказывают давление. Об этом написал The Economist, ссылаясь на источник в украинской разведке: «Позвольте мне выразиться как можно дипломатичнее. Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и вести жестокую борьбу, но они также не спешат поставлять необходимую нам технику и вооружение».

● ВСУ наступают на Бердянск и на Бахмут. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском (Донбасс), Мелитопольском (юг от Запорожья) и Бердянском (юго-восток от Запорожья) направлениях и вполне успешно. На последнем — продвинулись на 1,3 км. Об этом написала Анна Маляр, заместитель министра обороны.

На направлении Ровнополь — Володино (админграница Запорожской и Донецкой областей) украинские военные сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери оккупантам, рассказала Маляр. На Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу, снова продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются удержать занятые позиции, контратакуют, стягивают резервы, но постепенно отступают после потерь, рассказала заместитель главы Минобороны. «[К югу от Бахмута] в направлении Клещеевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки — на 1500 м. Борьба продолжается на флангах города. Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах», — сообщила Маляр.

● Удар ВСУ по Чонгарскому мосту на админгранице с оккупированным Крымом является предпосылкой хороших новостей, заявила руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. «Необходимо немного терпения для того, чтобы мы могли обнародовать результаты», — добавила она.

ВСУ продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

● Оккупанты пытаются атаковать в ответ. Российские оккупанты пытаются вести наступательные действия, но безуспешно. Они сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 40 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Российские захватчики построили плотину в окрестностях оккупированного Токмака (город посередине условного треугольника Запорожье-Мелитополь-Бердянск), вероятно, чтобы использовать тактику затопления на фоне контрнаступления Украины. Об этом сообщил проект Bellingcat, публикуя спутниковые снимки.

● Минус 680 оккупантов и самолет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 227 780 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4038 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 7857 (+10), артсистем — 4116 (+27), РСЗО — 627 (+0), средств ПВО — 388 (+1), самолетов — 315 (+1), вертолетов — 308 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3513 (+14) и многое другое.

● Пригожин потянул на дно Суровикина и других. Российского генерала Сергея Суровикина арестовали после провального «бунта» главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, утверждает издание The Moscow Times со ссылкой на два источника, приближенные к минобороны страны-агрессора. Ранее информацию о якобы аресте Суровикина распространяли так называемые российские военкоры. Подтверждений этому нет.

По словам одного из источников издания, «история с Суровикиным» не понравилась кремлевскому режиму. Другой источник утверждает, что арест связан с «бунтом» Пригожина — по его версии, Суровикин мог выбрать сторону главаря «вагнеровцев». Источник также заявил, что информацию о том, где сейчас генерал страны-агрессора, «не комментируют даже по внутренним каналам».

Суровикин с начала октября 2022 года командовал оккупационными войсками РФ в Украине. Ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. С января 2023 года его отстранили от должности командующего войсками, он стал командующим ВКС РФ.

● Исчезли Герасимов и Суровикин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и Сергей Суровикин исчезли из поля зрения общественности после неудачного мятежа боевиков ЧВК Вагнера, направленного на свержение высшего военного руководства РФ. Об этом сообщило Reuters.

Герасимов отсутствовал и во время благодарности российского диктатора 27 июня армии РФ «за предотвращение гражданской войны». По словам некоторых западных военных аналитиков, именно Герасимов является командующим российской войны в Украине и владельцем одного из трех «ядерных портфелей» РФ.

● Российский генерал Суровикин пытался убедить Пригожина, который начал свой неудачный бунт в РФ, остановиться. Теперь Путин «перетряхивает» российские спецслужбы, а сам Суровикин «попал в немилость», — об этом написала Financial Times, ссылаясь на источники.

FT также сообщила, что Суровикина задержали во время попыток Кремля «расправиться» со сторонниками ЧВК Вагнер после неудачного мятежа. Пока непонятно, был ли генерал обвинен в сговоре с мятежниками или просто задержан для допроса. Дочь Суровикина в комментарии российскому каналу Baza отрицала задержание отца. А вот его жена отказалась комментировать слухи о его аресте.

● Беларусь принимает вагнеровцев? На территории бывшей воинской части в Могилевской области Беларуси в районе населенного пункта Осиповичи продолжаются активные работы по обустройству военного полевого лагеря, написала мониторинговая группа Беларускі Гаюн. В последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозят рабочих из разных районов страны со своей строительной техникой. По разным данным, работы начались 25 или 26 июня.

● Вероятный арест генерала Суровикина и другие сообщения о преследовании нелояльных военных, свидетельствуют о начале масштабных чисток в вооруженных силах России после бунта Евгения Пригожина. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

В ISW предполагают, что после бунта Пригожина вовлеченные стороны все еще могут обсуждать детали заключенной «сделки». В частности, мониторинговая группа Беларускі Гаюн 27 июня привела данные отслеживания полетов, согласно которым самолет Пригожина вылетел из белорусского аэродрома Мачулищи в сторону России, полетел в Москву, а затем немедленно вылетел в Санкт-Петербург. Российский военный преступник и бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин утверждал, что Пригожин вернулся в Россию для переговоров с неизвестными российскими официальными лицами и Советом командующих ЧВК Вагнер.

● Почему остановился Пригожин, — незаурядная версия Буданова. Руководитель ГУР Кирилл Буданов в комментарии УП относительно провального «бунта» главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина предположил, что того переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом». «Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин — патриот России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию», — заявил главный военный разведчик.

● Последствия удара по Краматорску. В Краматорске (северная часть Донецкой области, под контролем Украины) из-под завалов кафе, по которому нанесли ракетный удар российские оккупанты, достали тело еще одного человека — таким образом количество погибших возросло до 12. Поисково-спасательные работы завершены. Среди погибших трое детей — 17-летняя девушка и 14-летние сестры. По данным спасателей, в результате атаки по заведению ранения получили 60 человек, в том числе ребенок. Всего спасли 11 человек.

27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску. Попали в кафе в центре города, где находилось много людей. Среди раненых — трое граждан Колумбии и известная украинская писательница.

● Президент Колумбии Густаво Петро после российского удара по Краматорску, в результате которого пострадали трое граждан Колумбии (депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес), требует вручить стране-агрессору дипломатическую ноту протеста.

Житель Краматорска, которого подозревают в наведении ракетного удара по кафе 27 июня (работник газотранспортного предприятия, которого завербовали дистанционно), получил подозрение по статье «государственная измена».

● ЕС неуверенно предлагает Украине защиту. Евросоюз планирует предложить Украине договоренности по безопасности, чтобы согласовать долгосрочные обязательства на фоне роста нестабильности в России. Об этом написала Financial Times. Франция и Германия вместе с Великобританией и США возглавили соответствующую инициативу по двусторонним договоренностям о безопасности.

По словам анонимного собеседника FT, инициатива ЕС, разработанная Францией, направлена на то, чтобы послать «очень четкий политический сигнал» Украине и России. По словам второго неназванного чиновника, это также рассматривается как гарантия того, что блок имеет заинтересованность в более широкой системе безопасности, разработанной для защиты Украины.

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Но, по словам официальных лиц, информированных о дискуссиях, такие обязательства встретили сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии, нейтральных государств блока, которые хотят четкости относительно того, что именно предусматривают договоренности.

В проекте заявления лидеров, с которым ознакомилась FT, говорится, что ЕС и его страны-члены «готовы внести вклад, вместе с партнерами, в будущие обязательства Украины по безопасности, что поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации».

● Солдаты ЕС могут появиться в Украине? Страны ЕС в рамках будущих гарантий безопасности допускают возможность отправки военных миссий ЕС в Украину, сообщила Financial Times со ссылкой на анонимного собеседника, информированного о дискуссиях. По его словам, это возможно при наличии соответствующих условий и согласования всеми членами блока.

ЕС также обязуется расширить инициативу по обучению украинских военных.

В Брюсселе предлагают превратить Европейский фонд мира в постоянный инструмент поддержки для Украины. Для этого его предлагают превратить в Фонд обороны Украины, пояснил Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.

● Лидеры ЕС сегодня на саммите в Брюсселе планируют обсудить последствия мятежа боевиков ЧВК Вагнер и обещают поддержку Украины в войне с Россией. Об этом сообщило Reuters.

Целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российской агрессии, а не смена путинского режима. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

● НАТО должно «придать форму». Президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО «придать форму» будущему вступлению Украины и вывести ее на «конкретный» путь к послевоенному членству в Альянсе. Об этом он сказал, выступая вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

Макрон также добавил, что на Вильнюсском саммите (11−12 июля) должны быть приняты решения, которые будут свидетельствовать о долгосрочных обязательствах перед Украиной.

● Столтенберг говорит об «очень сильном сигнале». Обсуждение вопроса о вступлении Украины в Альянс состоится после июльского саммита в Вильнюсе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «И я абсолютно уверен, что союзники подадут очень сильный сигнал поддержки Украине», — добавил он.

«Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за его усилия, направленные на успешное проведение саммита НАТО в Вильнюсе», — написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

На саммите НАТО Украина получит «крепкий пакет» поддержки. Он будет включать политическую и практическую стороны. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

● Израиль «прикрылся» угрозой со стороны Ирана. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины, в частности одобрив предоставление системы противовоздушной обороны Железный купол. Об этом он сказал The Wall Street Journal.

По словам Нетаньяху, он обеспокоен, что израильское оружие могут захватить на поле боя в Украине и в конце концов оно окажется в Иране, который в течение последних месяцев установил более тесные военные отношения с Россией.

● Подавляющее большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине для защиты от российской агрессии. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos (26−27 июня). Результаты опроса зафиксировали резкий рост поддержки передачи оружия Украине: 65% по сравнению с 46% в мае.

При этом:

● Россияне начинают что-то подозревать. Новый опрос группы российских социологов компании Russian Field показал, что 35% граждан РФ хотели бы отменить принятое Путиным решение о полномасштабном вторжении в Украину, если бы могли вернуться в прошлое. Как написала Moscow Times, для таких настроений это рекордный показатель: в первые месяцы полномасштабной войны против решения воевать выступали от 26 до 28% респондентов, в декабре прошлого года — 33%.

● Тегеран ответит за сбитый украинский самолет. Украина и другие участники международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие в январе 2020-го пассажирского самолета украинской компании МАУ рейса PS752 Тегеран-Киев.

И напоследок:

● Ду ю спик инглиш? Вчера президент Владимир Зеленский презентовал законопроект о статусе английского как одного из языков международного общения в Украине. Среди прочего он содержит норму о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами. Уже в 2025 году таких лент должно быть 50%, в 2026-м — 75%, а с 2027 года — 100%.

● Праздновать будем раньше. Президент Владимир Зеленский поддержал предложение Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви перенести государственное празднование нескольких важных праздников. Самое главное изменение от президента, которое он вчера подал в парламент, — 7 января, когда раньше православные в Украине праздновали Рождество, больше не будет выходным днем.

Ранее ПЦУ и УГКЦ приняли историческое решение перейти с 1 сентября 2023 года на новый календарь. Уже с осени все праздники, которые в Украине отмечали по старому Юлианскому календарю, начнут отмечать по новому — на 13 дней раньше. Эта реформа не касается только Пасхи и Троицы, которые четко не привязаны к календарю.

И еще:

● Раненая войной страна. У 78% украинцев есть близкие родственники или друзья, которые погибли или получили ранения в результате полномасштабного вторжения России, — в среднем респонденты имеют семь таких близких родственников или друзей. Это результат опроса КМИС (26 мая — 5 июня, 2013 респондентов).

При этом у 64% опрошенных есть хотя бы один близкий родственник или друг, который был ранен (в среднем назывались пять раненых близких людей). У 63% украинцев — по крайней мере один близкий родственник или погибший друг (в среднем трое погибших близких людей).

В региональном измерении подавляющее большинство населения имеют близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за российского вторжения. Показатель варьируется от 70% в восточных областях до 80% — в западных.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.