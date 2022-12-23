Как Зеленский переиграл Путина 23 декабря, 20:13 Эксклюзив НВ Зеленский переиграл Путина, получив экстраординарную аудиенцию у Байдена (Фото:REUTERS)

Президент Владимир Зеленский явно стал победителем этого раунда предрождественской «челночной дипломатии», состоявшейся на этой неделе

Украинца пригласили в Белый дом, он встретился с президентом США Джо Байденом, выступил на совместном заседании Конгресса и подтвердил дополнительные обязательства по противодействию путинскому воздушному блицкригу и геноциду.

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Путин, напротив, встретился в Беларуси со своим марионеточным диктатором, президентом Александром Лукашенко, который управляет бедной страной к северу от Украины. При этом Путин не встретился в Пекине со своим влиятельным «безграничным другом» президентом Си Цзиньпином. Вместо этого он послал туда своего помощника, бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сфотографировался с Си, но получил выговор за войну. «Китай всегда определял свою позицию и политику в соответствии с существом самого вопроса, придерживаясь объективной и беспристрастной позиции, активно стремясь к миру и содействуя переговорам, — сказал Си. — Мы надеемся, что все заинтересованные стороны сохранят рациональность и сдержанность, будут вести всесторонний диалог и решать свои общие проблемы в области безопасности политическими средствами». Медведев ответил нечестно, заявив, что Россия хочет мирных переговоров, в то время как Путин продолжал бомбить мирных жителей.

Наступательная дипломатия на этой неделе изменила линию фронта.