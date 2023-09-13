От Зеленского требуют действий. О чем говорит опрос по коррупции 13 сентября, 12:17 NV Премиум

Поэтому игнорировать этот вопрос нельзя

Результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года, свидетельствуют, что 78% граждан Украины считают, что Президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал исследование манипулятивным, а вице-премьер Михаил Федоров — «очень странными» и похожим на «целенаправленную атаку».

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Последний раз слышали подобные обвинения, что социологи чем-то манипулируют, в сторону Фонда, наших партнеров, — при правлении Виктора Януковича. Так говорили приспешники Виктора Януковича.

Мне кажется, что здесь власть становится на скользкую тропу, на хрупкий лед, когда начинает так рассматривать результаты. В зеркало они видят свою довольно непривлекательную внешность и начинают говорить, что у них проблемы не с внешностью, не с их политикой, а с социологами.

Опрос проводился согласно всем стандартам. Выборка формировалась профессиональными социологами. Если у социолога по образованию Федорова есть какие-то профессиональные социологические вопросы, он может обратиться к нашим коллегам-профессионалам и с ними это обсудить.

Относительно вопросов, почему они так сформулированы, были уже разные манипуляции о том, что мы говорили, что Президент виноват в бытовой коррупции. Не виноват, и не в бытовой. Вопрос звучал так: респондентам предложили согласиться или не согласиться с утверждением «Президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях?».

Откуда это утверждение?