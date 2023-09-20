Павел Климкин

Павел Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины, сооснователь Центра национальной стойкости и развития

Очень непростая задача. Что зависит от визита Зеленского в США

20 сентября, 16:36
NV Премиум
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Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты сам по себе знаковый и от него многое зависит.

Во-первых, зависит, будем ли мы и в дальнейшем не просто в фокусе внимания, а в топе. В мире происходит много всего. Все думают — где же там следующий путч и переворот в Африке. Есть Карабах, есть Ким Чен Ын со своей диктатурой, есть китайцы с проблемами экономическими и не только. Поэтому на самом деле фокус внимания на нас — это не банальный вопрос.

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Второй вопрос — это дать полную информацию и нашим друзьям, и тем, кто в незападном мире имеет определенную симпатию к нам, но помогать не хочет никоим образом. И для них очень важно объяснить — что дальше. Они сейчас, как они считают, опять же страдают. Страдают от инфляции, цен на продовольствие, на энергоносители. От того, что они не получают помощь для развития, которую они считают, они должны были бы получать, да и, собственно, свою частичку внимания. И им тоже нужно показать — а что, на самом деле дальше, поскольку от «не Запада» зависит и наш маневр мировой, и наказание России, и выплаты, и еще много разных вещей, и, собственно, и продвижение в процессе дальнейшем.

То есть ставки в этом визите на самом деле достаточно высокие. И это я говорю только об ООНовской части, а не о непосредственно двусторонней и американской.

Теги:   Джо Байден Павел Климкин Конгресс США Совбез ООН Генассамблея ООН Дональд Трамп Республиканская партия США Владимир Зеленский Радио NV Война России против Украины выборы президент США 2024

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