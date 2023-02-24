Лютый год, жесткая резолюция ООН и китайская пустышка 24 февраля, 18:14

Чем жила страна 24 февраля 2023 года

● Лютий рік. Зранку 24 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців з емоційною промовою у річницю початку повномасштабного вторгнення РФ. «24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!» — заявив Зеленський.

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У своїй промові президент згадав найгероїчніші та найтрагічніші події року великої війни Росії проти України. Президент також висловив співчуття тим, хто втратив своїх близьких та рідних через злочинні дії російських окупантів.

● У річницю початку повномасштабного вторгнення РФ президент США Джо Байден заявив, що Україна ніколи не буде перемогою Росії. «Сьогодні я повторюю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи», — зазначив він у Twitter.

● Жорстка резолюція ООН. Генасамблея ООН 141 голосом зі 193 підтримала резолюцію, в якій країну-агресора Росію закликають негайно вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що резолюція містить жорсткі формулювання щодо відповідальності Росії та виведення російських військ з України. Він зауважив, що резолюція, як і в березні 2022 року, отримала 141 голос, і підтримка України за цей час не похитнулася.

Проти резолюції голосували сім країн (Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія), 32 утрималися (серед них Індія та Китай). Документ закріплює ключові пункти української формули миру, презентованої раніше Володимиром Зеленським.

● Генасамблея підтвердила відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а країну-агресора Росію закликала негайно та повністю вивести війська з території України. Резолюція закликає до міжнародного судового переслідування винних у скоєнні воєнних злочинів, обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих і повернення депортованих людей. Документ також містить заклик негайно припинити атаки на об'єкти критичної інфраструктури України та цивільні об'єкти.

А от Пекін довго надував щоки, обіцяючи план політичного врегулювання для України та РФ, а керівник дипломатії Піднебесної навіть побував у Москві. Але те, що з’явилось після цього всього мало походить на амбіції світового лідера:

● Китайська пустушка. МЗС КНР опублікувало документ із позицією про врегулювання війни в Україні. Зокрема, Пекін закликав «протистояти політизації світової економіки та її застосування як зброї».

У документі Пекін вказує такі пункти: Повага до суверенітету всіх країн. Відмовитись від «менталітету холодної війни» та поважати законні інтереси безпеки всіх країн. Припинити бойові дії. Якнайшвидше відновити прямий діалог між Україною та Росією. Вирішити гуманітарну кризу. Захистити цивільне населення та військовополонених. Підтримати безпеку атомних електростанцій. Протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї. Сприяти експорту зерна. Протистояти одностороннім санкціям. Підтримувати стабільность промислових ланцюгів і ланцюгів постачання. Сприяти «постконфліктній відбудові».

● Генсек НАТО Йєнс Столтенберг, коментуючи «документ з позицією» Китаю, заявив, що Пекін не має великої довіри. «Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну, а також підписав за кілька днів до вторгнення угоду між президентом Сі та Путіним про безмежне партнерство з Росією», — пояснив він.

● Тимчасова повірена у справах України в Пекіні Жанна Лещинська вважає оприлюднений Китаєм план «добрим знаком», але закликала до більшої взаємодії з Києвом.

● Будь-який план, який передбачає лише «припинення вогню» в Україні, призведе не до миру, а до заморожування війни, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи «документ з позицією» Китаю.

● Китай у своєму «документі з позицією» щодо війни РФ проти України міг би обмежитися лише першим пунктом, де йдеться про повагу до суверенітету всіх країн. Про це повідомив Джейк Салліван, радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки. «Ця війна могла б закінчитися завтра, якби Росія припинила нападати на Україну та вивела свої війська», — зазначив він.

Салліван додав, що ця війна — особистий вибір російського диктатора. «Україна не нападала на Росію, НАТО не нападало на Росію, Сполучені Штати не нападали на Росію. Це була війна на вибір Путіна», — резюмував він.

● На $2 млрд. США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд. Новий американський пакет допомоги містить: додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS; додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм; боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням; безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600, Jump 20; засоби для протидії безпілотникам та радіоелектронної боротьби; засоби для розмінування; обладнання для забезпечення захищеного зв’язку; фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

● США запровадили санкції проти 22 фізичних і 83 юридичних осіб країни-агресора Росії, а також обмеження проти металургійного та гірничодобувного секторів російської економіки. До чорного списку потрапила низка російських банків, зокрема Московський Кредитний Банк, Ланта-Банк, Металлінвестбанк, МТС Банк, банк Лівобережний, банк Санкт-Петербург, банк Приморье, СДМ-Банк та інші. Штати з 10 березня запроваджують 200-відсоткове мито на алюмінієві продукти російського виробництва.

● Велика Британія запровадила нові санкції проти кремлівського режиму. Обмеження включають заборону експорту всіх товарів, які Росія досі використовувала на полі бою. Санкції запроваджено проти 34 фізосіб, зокрема представників компанії Росатом, а також корпорацій Ростех і Алмаз-Антей, які спеціалізуються на виробництві зброї для застосування з літаків і засобах ППО. Персональні санкції також запровадили проти людей, близьких до Путіна.

● Перші Leopard 2 вже в Україні. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна зараз передала Україні чотири танки Leopard 2, решта (ще 10) трохи пізніше. Про це він сказав у ході спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським, під час візиту до Києва. «Cьогодні як перша європейська країна символічно хочу передати тобі, Володимире, перші чотири польські танки Leopard 2 A4. Це такі танки, які, без сумніву, прекрасно доповнять стрій на полі бою і прекрасно себе покажуть», — зазначив Моравецький.

Крім того, за словами Моравецького, Україна найближчим часом отримає 60 польських танків PT-91 Twardy (зроблені на базі радянського танку Т-72М1.

● Прем'єр Швеції Ульф Крісторссон оголосив, що його країна передасть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме танки Leopard 2 та системи протиповітряної оборони IRIS-T і Hawk.

● Президенти Джо Байден і Володимир Зеленський обговорили постачання Україні винищувачів F-16. Про це розповів Джейк Салліван, радник з питань нацбезпеки. Однак, за його словами, авіація «не є ключовою необхідністю». «F-16 — це не питання для короткострокової боротьби. F-16 — це питання для довгострокової оборони України, і саме про це говорили президент Байден і президент Зеленський», — зазначив Салліван.

● Євросоюз та країни НАТО «за зачиненими дверима» обговорюють питання про надання Україні західних винищувачів, про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра.

● Росія, імовірно, веде переговори з китайською компанією Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology про закупівлю 100 ударних безпілотників. Партію можуть передати вже навесні, повідомив Der Spiegel, посилаючись на джерела.

У МЗС Китаю інформацію Der Spiegel про плани надати РФ безпілотники заперечили. Речник відомства Ван Веньбінь заявив, що Пекін застосовує «відповідальний підхід» до військового експорту і «не продає зброю в зони конфліктів».

● Війна на виснаження. За даними британської розвідки, протягом останніх тижнів розпочався новий етап у війні Росії проти України — війна на виснаження. «Тепер кампанія РФ, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не захоплення нових значних територій», — вважають британці.

Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги РФ у населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну, додали у відомстві.

● 147 тис. ворогів. За рік повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ ліквідували майже 146 820 окупантів. За минулу добу знищили близько 970 загарбників. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, українці знищили: танків — 3363 (+13 за добу), бойових броньованих машин — 6600 (+7), артсистем — 2363 (+11), РСЗВ — 474 (+3), засобів ППО — 247 (+3), літаків — 299 (+0), вертольотів — 287 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2033 (+4) і багато іншого.

І насамкінець:

● Бити по РФ. 90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Про це свідчать результати опитування КМІС (11−12 лютого).

Зокрема, 38% вважають, що завдавати ударів необхідно лише по військових об'єктах, а 39% говорять про військові об'єкти та об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім цього, 13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по взагалі всіх об'єктах, в т. ч. по населенню, як це робить сама РФ.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.