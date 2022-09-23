Зеленский предложил россиянам три варианта будущего 23 сентября, 20:10

Чем жила страна 23 сентября 2022 года

● Зеленский: русские, протестуйте, убегайте или сдавайтесь! Президент Владимир Зеленский призвал россиян, которых мобилизовали для войны против Украины, протестовать, убегать или сдаваться в украинский плен, чтобы не погибнуть на фронте. «Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации. Пусть не массовые, но они были и есть. И это показатель не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальные настроения в регионах России», — сказал он в видеообращении.

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«Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали и молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин это выбор — погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России это выбор — потерять мужей, сыновей, внуков или попытаться защитить их от гибели. От войны, от одного человека», — заявил Зеленский.

● Пентагон не уверен, что от 300 тыс. мобилизованных будет толк. Объявленная в России мобилизация может решить разве что проблему с нехваткой личного состава в армии агрессоров, считают в Пентагоне.

Как заявил Патрик Райдер, пресс-секретарь американского Минобороны, пока неясно, сможет ли мобилизация решить проблемы «командования и управления, логистики, поддержки и, что важно, проблемы морального духа» российских войск. Если РФ не может командовать, содержать и вооружать около 100 тыс. военнослужащих, находящихся в Украине, добавление к ним еще 300 тыс. военных не улучшит ситуацию, отметил он.

● США держат Кремль в напряжении. США в течение нескольких месяцев отправляли в Москву частные сообщения, предупреждая руководство РФ о серьезных последствиях, которые последуют за применением ядерного оружия, сообщило The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, администрация президента Джо Байдена решила намеренно расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара, поэтому Кремль беспокоится, как может отреагировать Вашингтон.

К частной переписке был привлечен Госдеп, однако чиновники не рассказали, кто доставил сообщения или их содержание. Также неясно, были ли отправлены новые сообщения через несколько часов после того, как кремлевский диктатор Путин выступил со своей последней речью, в которой в адрес Запада прозвучала и угроза ядерной атаки.

Официальные лица США активизировали усилия на Генассамблее ООН на этой неделе, чтобы удержать Москву от применения ядерного оружия.

● ООН убедилась, что россияне — это военные преступники. Следователи ООН обнаружили доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине. «На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления», — заявил глава следственной комиссии Совета ООН по правам человека Эрик Моуз.

Комиссия была создана в мае для расследования заявлений о военных преступлениях. Пока она сосредоточилась на работе в четырех областях: Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской. По словам Моуза, они были поражены большим количеством казней: «В настоящее время комиссия расследует такие смерти в 16 городах и поселках».

Следователи ООН пообщались с более чем 150 жертвами и свидетелями и посетили 27 городов и поселков, где исследовали могилы, а также центры заключения и пыток. Комиссия представила свидетельства об избиении, поражении электрическим током и принудительном раздевании.

Моуз сказал, что они нашли доказательства неопределенного количества российских солдат, совершивших преступления сексуального или гендерного насилия. Возраст их жертв колебался от 4 до 82 лет.

● Сколько еще погибнет, прежде чем Путин решит замолчать? «Морально и политически Россия уже проиграла войну. И все чаще проигрывает и на поле боя. Украина победит», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, российский диктатор Путин «продолжает идти по опасному пути эскалации». «Он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину. Но это не удастся, — уточнил он. — В прошлом он потерпел неудачу, и потерпит неудачу снова, как в конечном итоге заканчиваются все военные вторжения. Но сколько еще мужчин, женщин и детей должно умереть, прежде чем российский президент решит замолчать?».

● Резкий рост вражеских потерь. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 56 060 своих военных, за минувшие сутки — сразу 550 (накануне было 400, до того — 300). Такие данные по состоянию на утро 23 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 14 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2254 (+18 за сутки), боевые бронированные машины — 4796 (+20), артсистемы — 1355 (+14), реактивные системы залпового огня — 326 (+8), средства ПВО — 170 (+1), самолеты — 254 (+1), вертолеты — 219 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 950 (+9) и многое другое.

● Зеленский и Минобороны рассказали о реальных потерях ВСУ. Потери ВСУ с начала полномасштабной войны составляют более 9 тыс. погибших, заявила замминистра обороны Анна Маляр. «Слава Богу, что это не сотни тысяч. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где до конца неизвестно количество погибших. В общем, это тысячи, но это точно не сотни тысяч», — уточнила она.

● А Владимир Зеленский сообщил в интервью Ouest-France, что ВСУ ежедневно теряют на войне около 50 военнослужащих. «У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских военных, чем российских», — отметил он.

● Кремль давит и порождает недовольство. Деспотичный подход Кремля к мобилизации хотя и может закрыть установленную Москвой «квоту» мобилизованных, однако вряд ли обеспечит создание эффективных войск и породит существенное недовольство внутри страны ценой незначительной пользы для армии РФ. Такое мнение озвучили аналитики американского Института изучения войны (ISW) по итогам 22 сентября.

Другие выводы аналитиков ISW: ВСУ, вероятно, продолжили ограниченные контрнаступательные операции вдоль границы Харьковской и Луганской областей; ВСУ, вероятно, продолжают наступление на Лиман (Донецкая область); представители Генштаба ВСУ хранят оперативное молчание об украинских наземных атаках в Херсонской области, однако подтвердили, что продолжаются удары по тыловым целям армии РФ; оккупанты провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области; в последние дни оккупационные силы спешно создавали условия для проведения фиктивных «референдумов» об аннексии на захваченных ими территориях с 23 по 27 сентября; после незаконной аннексии Кремль, вероятно, потребует от оккупационных «администраций» на территории Украины обеспечить выполнение региональных «квот» российской мобилизации.

● Контрнаступление на юге идет медленно, но неумолимо. «Бои идут ожесточенные, на юге у нас достаточно горячо, несмотря на то, что погода немного стала прохладнее. Огонь идет и с одной стороны, и с другой. Но враг все-таки уступает, — рассказала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг. — Постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой. И это его [врага] напрягает».

● Украинские военные взяли под полный контроль село Яцковка в Донецкой области (на восточном берегу реки Оскол, восточнее Изюма), сообщил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. Кроме этого, украинским силам удалось восстановить ранее утраченные позиции южнее Бахмута.

● Атака дронов. Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе со стороны моря. Как сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование Юг в Telegram, два вражеских дрона разрушили админздание в припортовой зоне, там начался пожар. Погиб один мирный житель, на месте работают спасатели.

Один Shahed-136 — дрон иранского производства — силы ПВО сбили над морем.

● Шольца прижимают к стенке его же танками. На пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование относительно немедленной передачи украинской армии немецких танков Leopard. Проект документа передали на рассмотрение комитетам, написал авторитетный американский ресурс Politico.

Правоцентристский оппозиционный блок ХДС/ХСС потребовал провести голосование по предложению Бундестага, в котором содержится призыв к правительству немедленно разрешить экспорт немецких танков и боевых машин пехоты в Украину.

Это было бы равносильно вотуму недоверия стратегии канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Украины, поскольку тот неоднократно исключал такие поставки до тех пор, пока другие западные союзники не сделают того же.

Предложение оппозиции было особенно опасно для Шольца и его Социал-демократической партии (СДПГ), потому что ведущие политики из числа его партнеров по коалиции (Зеленых и либеральной Свободно-демократической партии (СвДП)) также потребовали поставок Leopard.

Однако после жарких 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, Зеленых и СвДП проголосовали за то, чтобы направить предложение оппозиции в комитеты по иностранным и экономическим делам для дальнейшего обсуждения. Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель.

А Эммануэль Макрон прозрел, признав давно очевидное:

● Макрон наконец-то понял, почему Путин начал войну. «Несколько месяцев назад Владимир Путин передает сообщение: „НАТО на меня напало, они спровоцировали ситуацию, а я просто отреагировал“. Теперь всем ясно, что лидер, который решился начать войну, лидер, решился на эскалацию, — это президент Путин», — заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью CNN. Он добавил, что решение российского диктатора является «стратегией интервенции Германии» и последствием изоляции Путина во время пандемии коронавируса.

● Кремль приступил к аннексии. На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (ни одну из них враг не контролирует полностью) Россия начала свою попытку (которая продолжится до 27 сентября) провести дешевую и крайне недостоверную имитацию «референдумов» о «присоединении к РФ».

Хотя в этом всем действе нет даже тени легитимности, а есть завезенная из Крыма и РФ массовка, коллаборанты и вооруженные солдаты армии оккупантов, пресс-секретарь Кремля Песков заверил, что на результаты «голосования» Москва отреагирует немедленно, и на этих территориях будет действовать конституция страны-агрессора.

Результаты незаконных «референдумов» о присоединении оккупированных районов Украины к РФ признаны не будут, а ответом на их проведение будут новые санкции, заявили министры иностранных дел стран Большой семерки и Европейского союза. «Шаги к эскалации, ядерная риторика со стороны России безответственны», — говорится в их заявлении.

● Медведчук нашелся. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обвиняемый на родине в госизмене депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук, кум Путина, уже отправился из Турции в РФ. «200 человек [украинских военнопленных, которых выменяли на Медведчука] — под нашим контролем. На одном [Медведчук] в особенности настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию», — сказал турецкий лидер. По его словам, лица, освобожденные в рамках обмена, — это «гости Турции».

23 сентября в Кремле заявляли, что не знают о местонахождении Медведчука, которого накануне передали РФ в рамках обмена на украинских военных.

Немного о судебных делах:

● Экс-министров арестуют за Харьковские соглашения. Суд дал разрешение на арест бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и экс-министра иностранных дел Константина Грищенко по делу о Харьковских соглашениях. Это открывает путь для их экстрадиции.

«Подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлены в розыск. Указанное решение суда дает возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции», — пояснили в Офисе генпрокурора.

В 2010 году экс-министры согласовали без рассмотрения и замечаний проект Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания российского Черноморского флота на территории нашей страны.

И еще:

● Бывшего соратника Порошенко все равно накажут. Апелляционная палата Высшего антикоррсуда (ВАКС) отменила оправдательный приговор, вынесенный 14 июня 2021 года бывшему депутату от БПП Руслану Сольвару.

Экс-соратника Порошенко обвиняли в том, что, имея квартиру в Киеве, он около года получал бюджетные средства для оплаты проживания в столичной гостинице, — набежало более 360 тыс. грн.

В связи с этим Сольвара обвинили в злоупотребление властью или служебным положением, однако ВАКС его тогда оправдал. А вот Апелляционная палата отменила это решение и вынесла экс-депутату новый приговор — три года лишения свободы с лишением права занимать должности в органах госвласти (кроме выборных) на срок в один год со штрафом в размере 8500 гривен.

Это решение в течение трех месяцев может быть обжаловано в Верховном суде.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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