Логика Кремля по отношению к Украине. Чего добивается Россия 28 ноября, 08:45

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что без возвращения Крыма войну, которую Россия начала против Украины, нельзя будет считать закончившейся

«Если кто готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за… Если решение не предусматривает деоккупацию и Крым является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это бесполезная трата времени», — подчеркнул президент Украины.

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Владимир Зеленский здесь прав. Ведь в этой войне решается, что будет с международным правом, как таковым, вернется ли Украина к своим международно признанным границам — или будет торжествовать право силы, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков быстро отреагировал на слова украинского президента: «Сделанные заявления говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами, Зеленский говорит об отчуждении российской территории, об этом не может быть и речи».

То есть, мы видим, что в Кремле и не думают отказываться от своей старой риторики, под аккомпанемент которой и готовилась война против Украины. Что на самом деле это Украина угрожает России потому, что посягает на Крым. Что проведение саммита «Крымской платформы» в августе 2021 года — свидетельство агрессивных намерений Украины. Что желание Украины вступить в НАТО, сопровождаемое ее территориальными претензиями к России, может привести к ядерной войне.

Я пытаюсь объяснить эту логику практически с первых дней после оккупации Крыма. Многие и тогда рассчитывали, что рано или поздно россияне осознают свою ошибку, захотят вернуться к международному праву, стать страной с общепризнанными границами. И тогда, конечно, просто вынуждены будут отказаться от Крыма, признать незаконность включения полуострова в состав Российской Федерации.

Настоящая украинская победа

Однако есть и другая логика — логика хищника. Для того чтобы мир не выступал с претензиями к России по поводу незаконности отторжения Крыма, нужно, чтобы целесообразность такого отторжения признала сама Украина. А еще лучше, чтобы Украины вообще не было. И тогда некому будет выдвигать территориальные претензии к России.

Последние девять месяцев говорят, что победила именно такая логика. Не логика возвращения к международному праву, а логика уничтожения Украины. Теперь, когда Россия начала планомерное уничтожение инфраструктуры Украины, когда в Москве пытаются заставить как можно больше украинцев покидать свою родную страну после жестоких бомбардировок, эта логика, мне кажется, становится очевидной.

Обидно констатировать такие очевидные вещи в очередную годовщину Голодомора-геноцида 1932−1933 годов.

Однако стоит напомнить, что даже тогда, в самые черные дни в истории украинского народа, когда собственного государства не было, а созданная большевиками Украинская ССР использовалась как инструмент наказания и репрессий, люди все равно сопротивлялись победному злу.

Тем более шансов у украинского народа выжить на своей земле сегодня — когда есть собственное государство, есть армия, есть воля к победе и ясное понимание того, что без торжества международного права и законности не будет и настоящей украинской победы.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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