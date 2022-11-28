Логика Кремля по отношению к Украине. Чего добивается Россия
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что без возвращения Крыма войну, которую Россия начала против Украины, нельзя будет считать закончившейся
«Если кто готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за… Если решение не предусматривает деоккупацию и Крым является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это бесполезная трата времени», — подчеркнул президент Украины.
Владимир Зеленский здесь прав. Ведь в этой войне решается, что будет с международным правом, как таковым, вернется ли Украина к своим международно признанным границам — или будет торжествовать право силы, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков быстро отреагировал на слова украинского президента: «Сделанные заявления говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами, Зеленский говорит об отчуждении российской территории, об этом не может быть и речи».
То есть, мы видим, что в Кремле и не думают отказываться от своей старой риторики, под аккомпанемент которой и готовилась война против Украины. Что на самом деле это Украина угрожает России потому, что посягает на Крым. Что проведение саммита «Крымской платформы» в августе 2021 года — свидетельство агрессивных намерений Украины. Что желание Украины вступить в НАТО, сопровождаемое ее территориальными претензиями к России, может привести к ядерной войне.
Я пытаюсь объяснить эту логику практически с первых дней после оккупации Крыма. Многие и тогда рассчитывали, что рано или поздно россияне осознают свою ошибку, захотят вернуться к международному праву, стать страной с общепризнанными границами. И тогда, конечно, просто вынуждены будут отказаться от Крыма, признать незаконность включения полуострова в состав Российской Федерации.
Настоящая украинская победа
Однако есть и другая логика — логика хищника. Для того чтобы мир не выступал с претензиями к России по поводу незаконности отторжения Крыма, нужно, чтобы целесообразность такого отторжения признала сама Украина. А еще лучше, чтобы Украины вообще не было. И тогда некому будет выдвигать территориальные претензии к России.
Последние девять месяцев говорят, что победила именно такая логика. Не логика возвращения к международному праву, а логика уничтожения Украины. Теперь, когда Россия начала планомерное уничтожение инфраструктуры Украины, когда в Москве пытаются заставить как можно больше украинцев покидать свою родную страну после жестоких бомбардировок, эта логика, мне кажется, становится очевидной.
Обидно констатировать такие очевидные вещи в очередную годовщину Голодомора-геноцида 1932−1933 годов.
Однако стоит напомнить, что даже тогда, в самые черные дни в истории украинского народа, когда собственного государства не было, а созданная большевиками Украинская ССР использовалась как инструмент наказания и репрессий, люди все равно сопротивлялись победному злу.
Тем более шансов у украинского народа выжить на своей земле сегодня — когда есть собственное государство, есть армия, есть воля к победе и ясное понимание того, что без торжества международного права и законности не будет и настоящей украинской победы.
Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.
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