Война многое изменила. И Шкарлета тоже? 20 мая, 18:18 Цей матеріал також доступний українською

Украинское общество показало, на что оно способно, ведь именно оно оказалось «элитой». Очередь — за властью

19 мая президент Зеленский встретился в онлайне со студентами разных вузов. Это можно только приветствовать. Но рядом с ним сидел одиозный министр образования Сергей Шкарлет.

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Напомним, накануне войны студенты Могилянки объявили забастовку с требованием отставки Шкарлета. Понятное дело, война затормозила этот процесс. Не до забастовок. Но ведь плагиатор Шкарлет никуда не исчез. Поэтому студент Могилянки совершенно уместно задал этот вопрос президенту.

Ответ был пространным и завершался словами: «Тот, кто не повзрослеет после этой войны, и продолжит те или иные неправильные шаги — этих людей не будет! Это государство и это общество прощать не будет. Некоторые вещи… Они лишние. Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках. Будьте примером будущего — не будьте примером прошлого! Спасибо за ваш вопрос!».

С президентом нельзя не согласиться, что война многое изменила, а что-то и списала. Люди могут раскрыть свои лучшие качества, и действительно ошибки прошлого могут быть исправлены. Поэтому не будем вспоминать поддержку Шкарлетом Януковича в 2004, 2010, 2012 гг., неудачное баллотирование от Партии регионов, попытку срыва выборов в Могилянке (после чего, собственно, и была начата забастовка). Надеемся и на то, что после войны не будет уже бессмысленного проекта «Президентского университета».

«Плагиатор» ( вор!) во главе МОН — это не «мелочи»

Но ведь некоторые вещи не меняются. В плагиате (кража) Шкарлета может убедиться любой, кто может читать. В Зеркале недели приведена таблица, где заимствования только одной статьи поступают целыми страницами. А есть еще и решение этической комиссии Национального агентства по обеспечению качества образования.

Напомним, в 2011 году в Германии министр обороны вынужден был подать в отставку из-за плагиата в докторской диссертации. А у нас плагиатор учит детей, как не быть плагиаторами.

И никуда не исчезли утвержденные Шкарлетом одиозные ученые и педагоги (например, ректором НАУ снова стал бывший соратник Януковича Луцкий, продолжающий дерибан территории НАУ).

Война идет не только за нашу независимость, но и за то, какой будет наша Украина. И управлять образованием и просвещением точно должен не плагиатор (вор). Так что это далеко не «мелочи», господин президент. Это более широкий вопрос, изменятся ли в результате войны и наша власть, и ее методы управления. Украинское общество показало, на что оно способно, именно оно оказалось «элитой». Очередь — за властью.

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