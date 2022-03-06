Уже более 10 тыс. россиян точно не хотят войны 6 марта, 00:05 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 5 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Уже более 10 тыс. русских точно не хотят войны. По состоянию на сегодня агрессор потерял в Украине: личный состав — более 10 тыс. человек, танки — 269, боевые бронированные машины 945, артиллерийские системы — 105, реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50, средства ПВО — 19, самолеты — 39, вертолеты — 40; автомобильная техника — 409, легкие скоростные катера — 2, цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.

● Раунд № 3 случится 7 марта. Следующий раунд переговоров Украины и представителей страны-оккупанта состоится 7 марта, заявил Давид Арахамия, глава фракции Слуга народа и член нашей делегации.

● Зеленский пообщался о новых санкциях и закрытии неба с конгрессменами США. Президент Владимир Зеленский вечером 5 марта провел онлайн-встречу с представителями обеих палат и партий Конгресса США. Он призвал усиливать санкции в отношении России из-за полномасштабного вторжения и в очередной раз вспомнил о закрытии неба над Украиной.

● Среди прочего, Зеленский рассказал о ходе боевых действий, военных преступлениях и ядерной угрозе со стороны РФ. Он подчеркнул: оккупанты захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей — Южно-Украинской. «Цинизм такой, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, у которых нет образования, которые находятся в средневековье», — заявил президент, добавив, что каждый из 15 атомных блоков, расположенных в Украине, «потенциально может стать новым Чернобылем».

● Также Зеленский заявил, что закрытие воздушного пространства над Украиной необходимо для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. В рамках этого речь может идти речь и о поставках Украине самолетов советского производства из стран, которые до сих пор их эксплуатируют, добавил он.

● Херсон не покоряется. Ситуация в Херсоне тревожная и непредсказуемая, но горожане продолжают сопротивляться российским оккупантам, заявил в эфире Радио НВ местный журналист Вячеслав Гусаков.

● «Часть российских военных уехала из города, а вместо них завезли бойцов так называемого СОБР [спецотряд быстрого реагирования] и росгвардии. Это подразделения, которые должны так сказать контролировать ситуацию в городе: мягко говоря, работать с недовольными. Если это верно (я лично не видел, но в соцсетях об этом пишут), то я обеспокоен тем, что будет дальше. Но херсонцы и украинцы — не разбегающиеся россияне. <...> Поэтому ситуация в городе по-прежнему тревожна и непредсказуема», — рассказал Гусаков.

● Противник подбирается к еще одной АЭС. Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российские войска находятся в 20 милях (чуть более 30 км) от Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) — второму по величине ядерному объекту Украины.

● А в Мариуполе — крайне тяжелая ситуация: оккупанты своими обстрелами сорвали договоренности о предоставлении гуманитарного коридора для эвакуации гражданских, и продолжают поливать город огнем.

● Ситуация напряженная — враг объявил войну гражданским. В Генштабе сообщили, что по состоянию на 18:00 российские оккупанты, не достигая цели наступательной операции в установленные сроки, продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре. «Так, сегодня противником был нанесен авиаудар по Белой Церкви, повреждено более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения», — говорится в сообщении.

● На подступах к Броварам вблизи села Победа подразделения ВСУ нанесли авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов. Утраты среди захватчиков уточняются.

● Кроме того, подразделениями ВСУ уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

● Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 — уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.

● Крохотный Сингапур ударил по огромному агрессору. Сингапур вводит односторонние санкции против РФ. Это первый за последние несколько десятков лет случай, когда страна вводит санкции без поддержки Совбеза ООН, передает Bloomberg.

В частности, финучреждениям в Сингапуре запретят заключать сделки или устанавливать деловые отношения с четырьмя росбанками — ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и Россия. Также введенные меры запрещают сингапурским финансовым учреждениям предоставлять услуги, которые могли бы помочь центробанку РФ.

● Пока Сингапур — единственная страна Юго-Восточной Азии, которая ввела санкции против России.

● Раша — это Россия без фотошопа. Компания Adobe, известная своими продуктами для работы с изображениями и видео (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro и Acrobat Pro), «немедленно прекращает новые продажи продуктов и услуг» в России из-за вторжения в Украину.

● Также Adobe выделит около $1 млн на помощь украинцам.

● Zara прощается с россиянами. Испанская компания Inditex, которой принадлежат сети Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka, приостанавливает свою деятельность в РФ. Об этом сообщило Reuters.

● «В нынешних обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — заявили в Inditex.

И для финала:

● Американцы поддерживают Украину. По данным опроса Reuters/Ipsos, введение бесполетной зоны над Украиной поддерживают 74% американцев.

Кроме того, 81% жителей США считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против РФ, а 77% - что США следует арестовать активы связанных с Путиным росолигархов.

● 72% американцев считают, что их страна должна предоставить Украине оружие. 74% жителей США заявили, что их страна должна принять украинских беженцев.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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