Зеленский предложил НАТО показать, что Альянс не боится Путина 6 октября, 18:35

Чем жила страна 6 октября 2022 года

● Зеленский предложил НАТО показать, что Альянс не боится Путина. Заявкой на вступление в НАТО Украина «дает пас» Альянсу. Такое заявление во время выступления в независимом австралийском аналитическом центре Институт Лоуи сделал президент Владимир Зеленский.

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По мнению президента, без Украины Альянс не такой крепкий, «особенно на европейском континенте», учитывая соседей нашего государства. «Мы даем пас НАТО… В очень важный момент, когда не только Украина должна демонстрировать свою силу России, а и когда союзники, Альянс могут продемонстрировать, что они не боятся РФ… Я знаю, что все понимают, что гарантии безопасности для Украины нужны. Мы точно пройдем этот путь, а насколько быстрым он будет, к сожалению, зависит не только от Украины», — добавил он.

Говоря о ядерных угрозах РФ, Зеленский призвал НАТО «пересмотреть порядок применения своего давления»: «Превентивные удары — чтобы они знали, что с ними будет, если они применят [ядерное оружие], а не наоборот — ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: „Ах ты так? Ну вот, держи от нас“».

● Да и министр обороны Алексей Резников призвал мировое сообщество не бояться ядерных угроз Москвы и ее «вторую армию в мире», показавшую себя сборищем бродяг, мародеров и насильников. «Это тюрьма, которая напала на Украину», — добавил он.

● Русская дилемма на юге: бежать или обороняться? Успешное наступление ВСУ в Херсонской области поставило РФ перед дилеммой: бежать за Днепр или остаться и обороняться. Об этом сказано в сводке британской разведки в Twitter. Там отмечено, что 2 октября украинские силы начали новый этап наступательных операций в регионе и продвинулись на юг на 20 км. «Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых насущных проблем» — считают британцы. Поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных им путей для пополнения сил, добавили в разведке.

РФ направила большую часть своих сильно недоукомплектованных воздушно-десантных сил на оборону Херсона. «Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных, качественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта: она, вероятно, нацелена на переброску мобилизованных резервов на этот сектор», — отметили в разведке.

● У ВСУ появилась реальная перспектива освободить Крым. Если Украина сохранит нынешние темпы деоккупации своих территорий и освободит Херсон, есть возможность отвоевать Крым. Об этом написала британская The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного американского военного. По его мнению, сейчас освобождение оккупированного в 2014 году полуострова — «вполне реальная возможность».

Высокопоставленный военный США сказал, что возвращение Крыма «больше нельзя списывать со счетов», учитывая крах российской армии на фронтах в войне против Украины. По его словам, у страны-агрессора больше нет возможности или «силы воли» защищать ключевые позиции.

● С Харьковщины — на Луганщину. Украинское контрнаступление в Харьковской области, начавшееся месяц назад, не завершилось, а продвигается в западную часть Луганской области. Об этом в сводке по итогам 5 октября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

5 октября украинские войска, вероятно, вошли в села Грековка и Макеевка на западе Луганской области (примерно в 20 км к юго-западу от Сватово). А глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что 5 октября ВСУ начали освобождение региона и освободили шесть неназванных сел. Теперь российские силы, вероятно, сосредоточились на обороне линии Сватово-Кременная (Луганская область), предполагает ISW. Оккупантов все больше беспокоит тот факт, что прорыв этой линии позволит ВСУ угрожать Старобельску — ключевому российскому логистическому узлу примерно в 50 км восточнее Сватово.

● Более 400 кв. км. С начала октября ВСУ освободили более 400 кв. км Херсонской области, заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины. «И мы продвигаемся дальше», — добавила она. За это время в Херсонской области наши военные освободили 29 населенных пунктов, сообщил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

● Беларусь снабжает армию оккупантов. С начала октября Беларусь направила войскам РФ в Украину почти 30 вагонов с боеприпасами, в частности, на донецкое и херсонское направления. Об этом сообщил Алексей Громов.

● В Херсонской области украинские силы в течение 5 октября, вероятно, закрепили свои позиции на севере региона и перегруппировались, считают в ISW. А российские войска пытались оправиться от недавнего наступления ВСУ в этом районе. Успехи ВСУ за последние 48 часов в этой области ISW называет «значительными», напоминая об освобождении многих населенных пунктов.

Российские же источники сосредоточены на украинских операциях северо-западнее Херсона — из-за опасений, что ВСУ создают условия для непосредственного наступления на облцентр. В таком случае потенциальная потеря российскими войсками Снигуривки (Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, сообщал пока только об отводе офицерского состава РФ из города) стала бы важным событием, учитывая положение города на западном берегу реки Ингулец. Потеря российскими войсками контроля над Ингульцом еще больше изолировала бы Херсон с востока и повысила бы вероятность того, что ВСУ смогут окружить город для его освобождения, констатируют аналитики ISW.

● Шойгу — козел отпущения. Тем временем Кремль, похоже, пытается установить границы критики властей РФ, считают в ISW. 5 октября российские власти задержали администратора нескольких провоенных ТГ-каналов (Release Z Kraken, Skaner) Алексея Слободенюка — сотрудника медиагруппы Патриот, принадлежащей спонсору ЧВК Вагнера Пригожину. Эти каналы критиковали российских топ-чиновников и военных, влючая главу МИД Лаврова, спикера Госдумы Володина и пресс-секретаря Кремля Пескова. Слободенюка задержали по обвинению в мошенничестве, однако его задержание говорит о том, что Кремль пытается очертить грани, в пределах которых блогеры и «военкоры» могут критиковать власть. Роль «козла отпущения», вероятно, отведена министру обороны Шойгу, тогда как критиковать Лаврова или окружение Путина запрещено, делает вывод ISW.

● А еще в ISW считают, что Путин пытается установить полный контроль РФ над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) — вероятно, в ходе предстоящих переговоров с участием гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси российские чиновники попытаются «заставить МАГАТЭ признать [незаконный] официальный контроль Росэнергоатома над ЗАЭС».

● Последнее направление вражеских атак. За минувшие сутки ВCУ отразили атаки оккупантов в Донецкой области, севернее и юго-западнее Горловки, — в районе населенных пунктов Выимка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

● 330 «двухсотых» и дронопад. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 61 330 своих военных, за минувшие сутки — 330. Такие данные на утро 6 октября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2449 (+14 за сутки), боевые бронированные машины — 5064 (+26), артсистемы — 1424 (+10), реактивные системы залпового огня — 344 (+3), средства ПВО — 177 (+0), самолеты — 266 (+0), вертолеты — 232 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1047 (+15) и многое другое.

● РФ — главный поставщик оружия для ВСУ. Российская армия бросает на поле боя и при отступлении больше военной техники и оружия, чем любая из западных стран передала Украине за все время войны. Об этом сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на аналитиков открытых данных и военных чиновников.

По данным аналитического проекта Oryx, ВСУ захватили 460 российских танков (западные страны поставили 320), 92 самоходных орудия, 448 боевых машин пехоты (210 от Запада), 195 боевых бронированных машин (40 от Запада) и 44 ракетные системы (70 от Запада). WSJ обращает внимание, что эта информация была собрана по открытым источникам, следовательно, реальное количество захваченной техники может быть выше.

В то же время аналитик Oryx Якуб Яновский отмечает, что только часть российского трофейного оружия можно использовать: «То, что они захватывают, представляет собой смесь современного оборудования, которое можно использовать достаточно эффективно, и то, что в действительности должно храниться в музеях». Однако, сообщает WSJ, в последние месяцы ВСУ удалось добыть образцы наиболее современного российского оружия, — танки Т-90 и бронетранспортеры БТР-82.

● У ядерного оружия Путина истек срок годности? Сейчас никто не знает, в каком состоянии ядерное оружие РФ, и как оно сработает в случае применения. Ведь в последний раз Москва проводила испытания в 1990-х годах, сообщил во время онлайн-конференции Forbes Украина министр обороны Алексей Резников.

По словам министра, состояние ядерного оружия у России достаточно сомнительное. Резников привел данные второго президента Леонида Кучмы, утверждавшего: срок действия всего ядерного потенциала, в том числе и российского, завершился в 1997 году. Поэтому использование такого оружия «будет иметь непредсказуемые последствия».

● В русском тылу все пропало. Главы комитетов госдумы РФ по обороне (Андрей Картаполов) и безопасности (Василий Пискарев) обратились с письмом к генпрокурору страны-агрессора Игорю Краснову, попросив его разобраться со снабжением тыла российской армии. Об этом рассказал член думского комитета по обороне Андрей Гурулев: «Они написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме… Внимание, вопрос: где (все это)?».

Гурулев уточнил, что главы комитетов обратились к генпрокурору еще 4 октября. Сделали они это в том числе из-за отсутствия «имущества на мобилизацию».

● Как сообщает российский оппозиционный интернет-ресурс Медуза, многих мобилизованных в РФ власти вынуждают самостоятельно закупать экипировку, а некоторые части находятся в «ужасном состоянии» (слова губернатора Курской области РФ).

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● Власти РФ заявили, что снабжают своих мобилизованных всем необходимым, потому компенсировать им их затраты на обмундирование и медицину не станут. В тоже самое время, как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, Россия пыталась через третьи страны заказать у турок 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды, но получила отказ.

● Удар по Запорожью. Жертвой семи утренних ракетных ударов российских оккупантов по жилым домам в Запорожье стала женщина. Многих людей удалось спасти. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Одна местная жительница погибла на месте удара, еще одну медики сумели спасти. Старух добавил, что среди пострадавших — трехлетняя девочка, ее госпитализировали.

Днем россияне повторили атаку города, повредив инфраструктурные объекты. Число раненых возросло до 12. А число погибших составило уже четыре человека.

● В ночь на 6 октября оккупанты атаковали дронами-камикадзе промышленные объекты в Харькове. Есть разрушения, пострадавших нет.

● Восьмой стал активным. Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. В частности, он включает запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше предельной.

Как рассказали в Еврокомиссии, пакет закладывает основу для необходимой законодательной базы, чтобы ввести ограничение цен на нефть РФ.

Также восьмой пакет включает: санкции против физ- и юрлиц, причастных к проведению псевдореферендумов и незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также чиновников и военных оборонного сектора РФ, компаний, поддерживающих армию РФ, и пропагандистов; экспортные ограничения: уголь, в частности коксующийся, специфические электронные компоненты, технические изделия, используемые в авиационной отрасли, отдельные химические вещества, стрелковое оружие и т. д. ; дополнительные импортные ограничения на сумму почти 7 млрд евро: запрет на импорт готовой российской металлопродукции, пластмасс, транспортных средств и т. д. ; начало введения в рамках ЕС соглашения G7 по экспорту российской нефти; запрет на предоставления российским компаниям денежных, юридических и IT-услуг и запрет на предоставления криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов, независимо от суммы; запрет гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых госпредприятий РФ.

● Неожиданно-ожидаемо. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей нитке газопровода Северный поток-2, написало российское издание Коммерсант. «Что касается второй нитки [Севпотока-2], она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами по ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по этой нитке газопровода», — сказал он.

В то же время чиновник пожаловался, что к расследованию инцидентов на Северных потоках не допущены ни оператор проекта Nord Stream, ни российские структуры. По его словам, это препятствует объективному расследованию.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток подсанкционной магистрали Северный поток-2 в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее о. Борнхольм. Также утечки были зафиксированы из обеих ниток Северного потока-1 северо-восточнее Борнхольма. Вероятно, случились целенаправленные подрывы труб на глубине 70−90 м, к которым, как подозревают эксперты, могут быть причастны россияне. Сейчас расследование инцидентов ведут Швеция и Дания.

● К слову, Швеция завершила предварительное расследование на месте утечек газа из Северных потоков. Причиной в Службе безопасности страны назвали взрывы. Кто именно их организовал, пока остается неизвестным. Но следствие продолжается.

И для финала:

● Пышный готовится стать главой Нацбанка. Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Андрея Пышного, экс-руководителя Ощадбанка, на пост главы Нацбанка Украины.

Финансовый комитет ВР вечером 6 октября рассмотрит эту кандидатуру. Об этом в Telegram сообщил первый замглавы комитета Ярослав Железняк.

Сейчас Пышный трудится в Международной рабочей группе по санкциям против РФ при президенте (в так называемой «группе Ермака-Макфола»). По данным издания ЗН, он связан с главой ОП не только благодаря работе в этой группе, но и по прошлым проектам. Кроме того, Пышный, по информации ЗН, является кумом Ермака.

● Тем временем ВР проголосовала за отставку Кирилла Шевченко с поста главы Нацбанка.

● Шевченко оставил пост главы Нацбанка по двум причинам: проблемы со здоровьем и из-за вопросов Банковой относительно его работы. Об этом НВ сообщил источник в монобольшинстве, приближенный к Офису президента.

● Шевченко сходу припомнили старые грехи: сегодня САП сообщила ему (заочно) о подозрении по делу о противоправной деятельности. Речь идет о 2014−2020 годах, времени, когда Шевченко руководил государственным Укргазбанком. Тогда, по данным следствия, под фиктивные «агентские услуги» из этого финучреждения безосновательно вывели более 206 млн грн. В этом уголовном производстве о подозрении сообщили пяти основным фигурантам, включая уже экс-главу НБУ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.