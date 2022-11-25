Зеленский рассказал о ключе к завершению войны 25 ноября, 23:00

Чем жила страна 25 ноября 2022 года

● Зеленский: ключ к завершению войны — в Крыму. Для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым. Об этом в интервью Financial Times сказал Владимир Зеленский. Он уточнил: «Если вы не можете вернуть свою территорию полностью, война просто заморожена, и когда она возобновится — вопрос времени».

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Как написала FT, некоторые западные партнеры Украины обеспокоены тем, что «попытки Украины вернуть Крым… могут привести к опасной эскалации со стороны Москвы». Президент Украины подтвердил, что на международной повестке дня поднимают вопрос Крыма. «Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за… Если решение [не предполагает] деоккупацию и [Крым] входит в состав РФ, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени», — добавил он.

● Спикер кремлевского режима Песков по этому поводу сказал, что «сделанные заявления говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами».

● Министр обороны Британии: хороший русский — мертвый. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в армии РФ есть хорошие военнослужащие, однако большинство из них уже мертвы. В интервью The Daily Beast он рассказал, что в курсе плохой ситуации со снаряжением мобилизованных россиян, добавив, что этим нужно воспользоваться. «Недавно была развернута российская часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, идущего в поля… Масштабы у россиян есть, но они — не очень. Ну, большинство из тех, кто был хорош, — мертвы», — отметил министр.

● Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время своего сегодняшнего визита в Киев встретился с президентом Владимиром Зеленским. «Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами. Я дал вам это обещание сегодня. Великобритания намерена его сдержать», — отметил Клеверли.

● НАТО продолжает заявлять о поддержке. Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в очередной раз заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не отступим», — добавил он. По его словам, «многие войны заканчиваются переговорами, но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя».

● Бахмут и еще раз Бахмут. Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 25 ноября, за прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

Направление «Бахмут-Авдеевка» остается единственным местом на всем фронте, где россияне продолжают атаковать украинские силы. Во всех прочих случаях оккупанты либо обороняются, либо усиливают свою оборону.

● Уже свыше 86 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 86 150 своих военных, за минувшие сутки — 430. Такие данные на утро 25 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Также оккупанты лишились более 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2899 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 5844 (+5), артсистемы — 1895 (+6), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1553 (+6) и многое другое.

● Русские понимают, что придется отступать. Российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть области. Такое мнение высказала Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг.

«Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию того, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра в районе Армянска [север Крыма, перешеек]», — отметила она.

● Patriot-ичный вопрос. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для безопасности его страны было бы лучше, если бы зенитно-ракетные системы Patriot находились на территории Украины недалеко от границы, однако окончательное решение за Германией (которая их и вознамерилась передать Варшаве).

Решение о том, передавать ли Украине системы ПВО Patriot, которые Германия хотела направить Польше, должны принимать конкретные страны, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● Почему Польша не дала Украине МиГи? В Польше с подачи США решили не передавать Украине истребители МиГ-29 в мае этого года после негласного вмешательства Китая. Об этом написал британский еженедельный журнал The Spectator со ссылкой на источники, близкие к руководству КНР. Мол, Вашингтон и Пекин договорились, что если США не допустят отправки польских истребителей Киеву, то Китай сделает все возможное, чтобы «обезвредить ядерную угрозу» со стороны России на оперативном уровне. «Это сработало. США решили, что поставлять самолеты — это слишком далеко», — отметил источник в Китае.

Издание напомнило, что изначально США поддержали предложение о передаче Польшей МиГ-29 в обмен на более современные западные истребители для Варшавы. Однако через сутки Вашингтон резко изменил позицию, назвав идею «неприемлемой».

● Нижняя палата парламента Нидерландов, вслед за Европарламентом, признала Россию государством-спонсором терроризма из-за ее вторжения в Украину. Министр иностранных дел Вопке Хукстра отметил, что признание РФ государством-спонсором терроризма не предусматривает никаких последствий в законодательстве страны. Однако решение выражает поддержку Украины.

● Самый сложный этап пройден. Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ: электроэнергия подана во все области. Об этом сообщил глава правления НАК Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, энергосистема страны вновь соединена с энергосистемой Евросоюза.

● Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС были повторно подключены к сети. В итоге все отечественные станции обновили подключение к национальной энергосистеме после российской ракетной атаки 23 ноября. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

● Нужен дизель и газ. Стратегия России по уничтожению инфраструктуры Украины и погружение ее во тьму не ослабит решимости Киева освободить всю оккупированную территорию, заявил FT президент Владимир Зеленский. Он призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.

● Генераторы нам в помощь. США, Корея и Франция готовы передать Украине около 200 генераторов большой мощности, чтобы поддержать страну после атак России на критическую инфраструктуру.

● Для перехода на плановые графики отключений света после массированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины нужно от пяти дней до недели, заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

● Украинские больницы не будут закрываться в условиях блэкаута, но оптимизируют использование помещений. На данный момент закрыта критическая потребность медучреждений в генераторах, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

● Украина воюет и помогает Африке. Кабмин одобрил предоставление гуманитарной помощи четырем государствам Африки и Азии (Судану, Йемену, Кении и Нигерии) в виде 125 тыс. тон зерна пшеницы или кукурузы. Для этих целей Минфин за счет средств резервного фонда госбюджета должно выделить 900 млн грн. В сентябре правительство уже выделяло 420 млн грн. для оказания гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.

И для финала:

● Геноцид, о котором не забыли. 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932−1933 годов был геноцидом украинского народа, — таковы итоги опроса соцгруппы Рейтинг (20−21 ноября, 1 тыс. респондентов). Как отмечают социологи, за последние десять лет в полтора раза выросла доля респондентов, согласных с этим тезисом.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.