Бесплатный проезд в транспорте Киева. Почему это ничего не даст

Пока у команды Зеленского (да и вообще у кого-либо) не появится реальная альтернатива Кличко, никакие подобные инициативы не принесут никакого электорального эффекта. А управление городом будет лишь ухудшаться.

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1. Противостояние Кличко и Зеленского приводит к тому, что у столичных чиновников возникают три центра влияния: КГГА, КГВА и Офис президента. Добавьте к этому еще и то, что решение части вопросов поручают премьеру. Не нужно быть крупным аналитиком, чтобы понять: это уж точно не способствует улучшению ситуации.

2. За последние две недели президент лично провел как минимум два совещания, посвященных ситуации в столице. Их (видимым) результатом стали поручения привлечь эффективных менеджеров из бизнеса для помощи в определенных сферах, а также разработать механизм бесплатного проезда в наземном транспорте. Сразу отмечу: первая инициатива — это калька с периода пандемии COVID, когда она уже доказала свою нежизнеспособность.

У столичных чиновников есть три центра влияния: КГГА, КГВА и Офис президента

Вторая — калька с Харькова. В электоральном плане она, вероятно, верна. Но всё это не имеет ничего общего с проблемами города и исправлением системных ошибок, допущенных за последние годы. Эти инициативы лишь усугубляют управленческий кризис в столице — хотя бы потому, что у семи нянек дитя всегда голодное.

3. В дальнейшем мы будем наблюдать продолжение этого сериала, где точечное решение вопроса X будет влечь за собой проблему Y. И так — до бесконечности. А в основе решений будут пиар, смайлики и война телеграм-каналов.

4. Я всегда придерживался мнения, что нельзя преследовать две или, тем более, три цели одновременно. В вопросе Киева у всех акторов имеется сразу несколько целей, не выстроенных по приоритетности.

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5. Какой выход? Идеальный выход — выборы. Но они малореалистичны. Если вообще реалистичны. А значит, к сожалению, ситуация вряд ли изменится к лучшему. Даже если кто-то согласится возглавить КГВА.

И еще один момент. У меня есть два конкретных предложения:

— запретить Бахматову второй год подряд рассказывать о выгребных ямах, которыми он украсит Троещину ;

— запретить эвакуаторы. Выписывайте штрафы. Или хотя бы запретите им работать во время воздушной тревоги.

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Текст публикуется с разрешения автора