Бесплатный проезд в транспорте Киева. Почему это ничего не даст
Эти инициативы лишь усугубляют управленческий кризис в столице
Пока у команды Зеленского (да и вообще у кого-либо) не появится реальная альтернатива Кличко, никакие подобные инициативы не принесут никакого электорального эффекта. А управление городом будет лишь ухудшаться.
1. Противостояние Кличко и Зеленского приводит к тому, что у столичных чиновников возникают три центра влияния: КГГА, КГВА и Офис президента. Добавьте к этому еще и то, что решение части вопросов поручают премьеру. Не нужно быть крупным аналитиком, чтобы понять: это уж точно не способствует улучшению ситуации.
2. За последние две недели президент лично провел как минимум два совещания, посвященных ситуации в столице. Их (видимым) результатом стали поручения привлечь эффективных менеджеров из бизнеса для помощи в определенных сферах, а также разработать механизм бесплатного проезда в наземном транспорте. Сразу отмечу: первая инициатива — это калька с периода пандемии COVID, когда она уже доказала свою нежизнеспособность.
У столичных чиновников есть три центра влияния: КГГА, КГВА и Офис президента
Вторая — калька с Харькова. В электоральном плане она, вероятно, верна. Но всё это не имеет ничего общего с проблемами города и исправлением системных ошибок, допущенных за последние годы. Эти инициативы лишь усугубляют управленческий кризис в столице — хотя бы потому, что у семи нянек дитя всегда голодное.
3. В дальнейшем мы будем наблюдать продолжение этого сериала, где точечное решение вопроса X будет влечь за собой проблему Y. И так — до бесконечности. А в основе решений будут пиар, смайлики и война телеграм-каналов.
4. Я всегда придерживался мнения, что нельзя преследовать две или, тем более, три цели одновременно. В вопросе Киева у всех акторов имеется сразу несколько целей, не выстроенных по приоритетности.
5. Какой выход? Идеальный выход — выборы. Но они малореалистичны. Если вообще реалистичны. А значит, к сожалению, ситуация вряд ли изменится к лучшему. Даже если кто-то согласится возглавить КГВА.
И еще один момент. У меня есть два конкретных предложения:
— запретить Бахматову второй год подряд рассказывать о выгребных ямах, которыми он украсит Троещину ;
— запретить эвакуаторы. Выписывайте штрафы. Или хотя бы запретите им работать во время воздушной тревоги.
Текст публикуется с разрешения автора