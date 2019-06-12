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Зеленский ничего не обещал

Сегодня, 14:02
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Просто у каждого президента должен быть свой Семочко

Если Зеленский пошутил про тарифы, то может он и про новое качество политики пошутил? Про то, что нельзя назначать друзей и кумов? Про нулевую толерантность к коррупции. Может, это все была шутка?

Тогда легко объяснить назначения. И в службу внешней разведки, где президент завел себе своего Семочко. Просто у каждого президента должен быть свой Семочко. И иначе не объяснишь, как человек, который был главой отделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (самый коррупционный орган в стране) и главой налоговой полиции (еще один самый коррумпированный орган в стране) может быть назначен человеком, который пришел на волне борьбы с коррупцией. Только шутки. И не само назначение. А шуткой была борьба с коррупцией. Как же по-другому такое объяснить?

И назначение главой ГУД бывшего квнщика, по которому есть обоснованные подозрения в коррупции, из этой же оперы. Шутить ведь может, бывший квнщик. А коррупция — то такое. Это всего лишь шутка была. Как и уважение к верховенству права. Это все шутки. Ведь люди сознательно выбрали в президенты человека, который умеет шутить. Который делает это профессионально.

На самом деле виноваты сами избиратели. Да, опять и снова. Ибо проголосовали за человека, который всю президентскую кампанию прятался. Сознательно. И люди сделали такой же сознательный выбор. Желая обмануться. Не задав ни одного вопроса. Не потребовав ни одного ответа. И сейчас глупо обижаться. Ибо за любой выбор можно нести ответственность. И теперь ответственность на гражданах Украины. Которые продолжают в том же духе и готовы теперь и на парламентских выборах поддержать, ничего не спрашивая. Людям было все равно, какие у Зеленского ценности. Плевать. Было и есть. И кто в этом виноват?

Людям было все равно, какие у Зеленского ценности

А Зеленский никому ничего не должен. Ведь он действительно никому ничего не обещал. Герус абсолютно прав. Не было ни одного обещания Зеленского снизить тарифы. А то, что люди подумали, что он хороший парень и обязательно их снизит, то это проблема людей. Которые хотят шары. И хотят легких решений сложных проблем. Люди хотят выбирать себе врача не по профессиональному признаку, а того, кто скажет, что с ними все в порядке. Кто скажет, что здоровье отличное, того и выберут врачом. А кто говорит, что есть подозрения на рак и надо лечится, долго и больно, того люди хотят прогнать. И почему-то здоровье в результате не улучшается.

Зеленский не должен снижать тарифы. Потому что это приведет к экономическим проблемам. И Зеленский делает правильно, что не делает ничего, чтобы их снизить.

Но плохо, что Зеленский сознательно дал людям обмануться, думая, что он их снизит. Но это уже другая история. Не экономическая.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Тарифы Разведка Коррупция Владимир Зеленский

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