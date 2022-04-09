Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Зеленский ненавидит россиян, но будет договариваться с Путиным

9 апреля, 23:52
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Чем жила страна 9 апреля 2022 года

● Зеленский ненавидит россиян, но будет договариваться с Путиным. Президент Владимир Зеленский чувствует ненависть к РФ и ее военным, которые вторглись в Украину и совершают многочисленные преступления. «Да, я испытываю ненависть к России, к российским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Это обида, это ужас», — заявил Зеленский немецкому Bild.

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Но сегодня, по словам Зеленского, Украине «не остается другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров [с РФ]». «В России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он один [российский диктатор Владимир Путин] решает, когда эта война закончится», — сказал глава государства.

Несмотря на то, что РФ продолжает накапливать войска и технику на востоке и юге нашего государства, Украина пока что готова к диалогу с агрессором, подчеркнул Зеленский после переговоров в Киеве с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

● Первый друг Украины посетил Киев. В Киев прибыл британский премьер Борис Джонсон и встретился тет-а-тет с президентом Владимиром Зеленским.

● Джонсон привез новый пакет помощи. Премьер Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев объявил: Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине. «Сегодня я встретился со своим другом — президентом Владимиром Зеленским — в Киеве, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку народу Украины», — написал он в Twitter.

«Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, являющийся свидетельством нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России», — добавил британский премьер.

● Обещание наследника Черчилля. «Мы — Великобритания и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подверглась ужасам вторжения, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом», — сказал Борис Джонсон.

● Победа случится на поле боя. Давление на РФ должно усиливаться, а помощь Украине, в частности, военная, — увеличиваться. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Украину. «Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 млн евро от ЕС находятся в стадии реализации. Поставки оружия будут адаптированы к нуждам Украины», — написал он в Twitter.

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Оружие и переговоры. Украина победит в войне против России, если получит нужное оружие от партнеров. Об этом заявил иностранным СМИ министр обороны Алексей Резников.

На вопрос, будет ли победа означать возвращение «к положению 23 февраля» или возвращение Донбасса и Крыма, Резников ответил: это будут решать на переговорах. «Это детали, которые будут обсуждаться за столом с нашими партнерами. США, Великобритания, Турция», — уточнил он.

Поток военной помощи из США не иссякнет. Президент США Джо Байден приказал своей администрации продолжить прилагать все усилия для определения потребностей и предоставления украинским военным передовых средств вооружения.

«Сейчас весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия, поскольку храброе украинское войско использовало их, чтобы отразить атаку России на Киев, защитить небо Украины и нанести тяжелые удары российской армии», — отметил Байден в заявлении о поставках в Украину систем противовоздушной обороны (ПВО). И добавил, что США в дополнение к оружию, произведенному в стране, также работали над тем, чтобы облегчить передачу Украине средств со стороны союзников и партнеров по всему миру.

«Я хочу поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине системы противовоздушной обороны С-300, вопрос относительно которой поставил во время наших разговоров лично президент Зеленский», — подчеркнул президент США. Чтобы осуществить эту передачу и обеспечить безопасность Словакии, Штаты переместят американскую ракетную систему Patriot в эту страну.

● Нефть РФ под запретом, — одобрено Байденом. Президент США Джо Байден подписал законы, которые дополнительные санкции против РФ и Беларуси. В частности, он одобрил документ о прекращении импорта энергоносителей из страны-агрессора, включая нефть, уголь и природный газ, а также решение о приостановлении нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью.

● Париж готов поддержать нефтяное эмбарго. Франция готова запретить импорт российской нефти, сообщил CNN министр финансов этой страны Бруно Ле Мер. Санкции Париж вознамерился ужесточить после обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. Министр назвал атаку «резней» и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности.

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Для введения гораздо более жестких санкций против российского энергетического сектора, по словам Ле Мера, необходимо «европейское единство». Он же считает, что уже введенные санкции ЕС очень эффективны и являются самыми жесткими с момента создания ЕС.

Германия постарается. Германия может прекратить импорт нефти РФ уже в этом году, заявил канцлер Олаф Шольц. Отвечая на вопрос — испытывает ли он чувство стыда из-за того, что страны ЕС платят Кремлю миллиарды евро за энергоносители, — немецкий лидер пояснил: Евросоюз работает над независимостью от ископаемых РФ.

«Это, как вы можете себе представить, не так просто, потому что для этого нужна инфраструктура, которую сперва нужно построить. А еще трубопроводы к северному побережью Германии, регазификационные порты, которые позволяют, например, судам СПГ поставлять газ в систему Германии», — отметил Шольц.

В первом квартале 2022-го Германия получила 40% поставок газа из РФ, но хочет к лету сократить их до 24%. На роснефть сейчас приходится 25% импорта Германии по сравнению с 35% до войны, а импорт газа сократился с 55% до 40%. Импорт каменного угля РФ сократился с 50% до 25%.

● Канцлер пошел на Путина на «ты». Немецкий канцлер вновь призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины. «Ты разрушаешь будущее своей собственной страны», — обратился Олаф Шольц к российскому диктатору, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии (СДПГ) в Любеке.

Канцлер в очередной раз подчеркнул, что западные санкции «уже сильно влияют на экономическое развитие России», и заверил Кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

● Немецкий поезд тронулся. А Владимир Зеленский в интервью Bild сказал такое: «Германия не поддерживала нас оружием. Германия откровенно сказала, что мы не будем членом НАТО. Но если быть честными: риторика Германии поменялась. Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся».

Евросоюз ограничил импорт удобрений из страны-агрессора в рамках очередного пакета санкций.

● Даже Кайманы ударили по интересам РФ. Каймановы Острова (британская заморская оффшорная территория) заморозили активы на сумму в $7,3 млрд в связи с санкциями против РФ. Кайманы применяют ограничения Великобритании и вынесли более 800 решений о замораживании активов в отношении российских физ- и юрлиц.

● Свыше 19 тыс. Боевые потери личного состава войск противника с начала войны достигли 19,1 тыс. человек, подсчитали в Генштабе ВСУ. Кроме того, враг потерял: танков — 705 ед., боевых бронированных машин — 1895 ед., артсистем — 335 ед., РСЗО — 108 ед., средств ПВО — 55 ед., самолетов — 151 ед., вертолетов — 136 ед. и многое другое.

● Военный потенциал врага уничтожен на 15−20%. РФ потеряла от 15 до 20% боевой мощи той группировки, которую она выставила против Украины с начала войны, сообщил ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона. По его словам, часть выведенных сил вторжения сейчас направляется к российским городам Белгород и Валуйки к северо-западу от Донбасса. Но, как добавил чиновник, «нет никаких признаков» того, что там их ждут подкрепления в виде свежих войск.

Как отметил представитель Пентагона, РФ «изучает возможность» объединения оставшихся войск и припасов для формирования новых подразделений. Кроме того, Москва намерена набрать более 60 тыс. новых военных.

Чиновник Пентагона рассказал, что после восстановления российской группировки ее немедленно перебросят в сторону Донбасса.

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И даже 25%. Четверть российских войск, вовлеченных в войну против Украины уже недееспособны, сообщил CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Это связано со значительными потерями и плохой материально-технической базой и проблемами с обеспечением.

Противник перебросил в район поселка Шевченково Купянского района до двух батальонно-тактических групп (БТГр) из Белгородской области. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

● По данным британской разведки. РФ сосредотачивает усилия на Донбассе, наносит удары по гражданским и может увеличить активность своей авиации на юге и востоке Украины. Об этом свидетельствуют новые данные Минобороны Великобритании. В то же время там добавили: попытки России создать сухопутный коридор между временно оккупированным Донбассом и Крымом сталкиваются с сопротивлением Украины.

Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Мариуполь не сдался. Украинские войска сохраняют контроль над позициями на востоке и юго-западе Мариуполя. Об этом сказано в последнем анализе американского аналитического центра Институт по изучению войны (Institute for the Study of War).

Там рассказали, что РФ продолжает попытки передислокации своих войск, выведенных из северо-востока Украины, чтобы поддержать наступление в ее восточных регионах. «Однако вряд ли эти подразделения обеспечат прорыв России и столкнутся со слабым моральным духом», — уточнили в ISW.

В центре заявили, что украинские военные продолжают отражать штурм оккупантов в юго-западном и восточном районах Мариуполя, в том числе в порту и на меткомбинате Азовсталь, несмотря на заявления со стороны РФ о взятии центра города.

Также в ISW пришли к выводу, что украинские контратаки, вероятно, охватили территорию западнее от Херсона, что ставит под угрозу взятие оккупантами контроля над этим городом.

● Российские войска виновны однозначно. РФ причастна к ракетному удару по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека, более 100 получили ранения. Такое официальное заявление сделал ЕС. Там подчеркнули, что «глубоко шокированы атакой России», считают бомбардировку мирных жителей, в том числе детей, жестокой и неизбирательной.

Также в ЕС назвали недопустимыми откровенные попытки России скрыть свою ответственность за это и другие преступления, используя манипуляции в СМИ и дезинформацию.

Информацию о том, что РФ причастна к очередной атаке на украинцев, ранее подтвердил Пентагон.

● УЗ продолжит вывозить людей с Донбасса. Укрзализныця (УЗ) продолжит эвакуацию из Донбасса, несмотря на вчерашний ракетный удар российских военных по вокзалу Краматорска.

«Донецкая и Луганская ВГА направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью — сейчас самое время сделать это, ведь обстрелы становятся все интенсивнее. Следовательно, железная дорога не оставляет задачу вывезти всех в безопасность», — пояснили в УЗ.

● Всех российских садистов вычислят. Благодаря системе распознавания лиц и искусственному интеллекту уже удалось идентифицировать многих российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения Бучи и Ирпеня в Киевской области. Минцифры обещает найти всех, кто хоть раз попал на камеру.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил: «На самом деле уже найдено много убийц, терроризировавших гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут».

Химическая атака. Возле Рубежного Луганской области российские оккупанты вновь (как и 5 апреля) попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил в ФБ Сергей Гайдай, опубликовав видео с поднимающимися в небо клубами розового дыма. Он призвал жителей не выходить из укрытий, а тех, кто находится в помещении — закрыть окна и двери.

● Все еще опасная Киевщина. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ежедневно выявляют в освобожденных районах Киевщины более 4 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в ФБ написал глава МВД Денис Монастырский. В большинстве случаев их находят под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, в которых могут быть жертвы оккупантов.

Прошел третий обмен пленными. Состоялся третий обмен пленными. «Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей», — написала по этому поводу вице-премьер Ирина Верещук.

● Орбан ослеп. Польша не будет сотрудничать с Венгрией так, как раньше, пока ее лидер не изменит отношение к войне, развязанной РФ в Украине. Такое заявление сделал Ярослав Качиньский, польский вице-премьер и лидер правящей партии Право и Справедливость.

По словам Качиньского, до парламентских выборов в Венгрии он воздерживался от оценки поведения тамошнего премьера Виктора Орбана (недавно его переизбрали), но сейчас называет ее «однозначно негативной».

«Когда Орбан говорит, что не видит того, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к офтальмологу <…> Я думаю, что Орбан надеется сыграть роль в завершении этого конфликта. Но, по-моему, это абсолютный тупик», — сказал польский политик.

Будапешт уже прозрел? После порции критики в адрес официального Будапешта представитель венгерского премьера Виктора Орбана Берталан Хаваши пояснил: его шеф осуждает устроенную российской армией резню мирного населения в Буче Киевской области. И Венгрия, по словам Хаваши, полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития. Орбан же, мол, дал понять на пресс-конференции 6 апреля, что это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия.

Владимир Зеленский заявил Bild, что один из ведущих политиков ЕС (называть его он не стал) просил предоставить ему доказательства того, что зверства оккупантов в Буче не инсценированы. Вероятно, это был Орбан.

Выборочный дефолт РФ. Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта» («должник не выполнил обязательства по конкретному выпуску, но будет делать это по другим»), после того как минфин РФ расплатился по евробондам на $650 млн в рублях.

Такое решение S&P принято из-за возросших рисков того, что Москва не сможет и не захочет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга.

● ЕС восстановил посольство в Киеве. Евросоюз возобновил свое дипприсутствие в Киеве. Об этом в ходе вчерашнего визита в столицу Украины заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Приехавший вместе с ним глава представительства в Украине Матти Маасикас остался в столице, чтобы открыть помещение делегации и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников.

А Италия возобновит работу своего украинского посольства после Пасхи, 17 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Луиджи Ди Майо. Такое решение, по его словам, — еще один жест поддержки украинского народа, «конкретный способ подтвердить, что дипломатия должна победить».

И для финала:

● Курс гривни зафиксирован до конца войны. Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/$1 до конца войны. Об этом заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук. «После нашей победы мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке», — пояснил он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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