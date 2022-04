Зеленский ненавидит россиян, но будет договариваться с Путиным 9 апреля, 23:52 Цей матеріал також доступний українською

● Зеленский ненавидит россиян, но будет договариваться с Путиным. Президент Владимир Зеленский чувствует ненависть к РФ и ее военным, которые вторглись в Украину и совершают многочисленные преступления. «Да, я испытываю ненависть к России, к российским солдатам. Когда я вижу эти образы перед глазами. Убитые дети без ног, без рук. Это обида, это ужас», — заявил Зеленский немецкому Bild.

● Но сегодня, по словам Зеленского, Украине «не остается другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров [с РФ]». «В России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он один [российский диктатор Владимир Путин] решает, когда эта война закончится», — сказал глава государства.

● Несмотря на то, что РФ продолжает накапливать войска и технику на востоке и юге нашего государства, Украина пока что готова к диалогу с агрессором, подчеркнул Зеленский после переговоров в Киеве с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

● Первый друг Украины посетил Киев. В Киев прибыл британский премьер Борис Джонсон и встретился тет-а-тет с президентом Владимиром Зеленским.

● Джонсон привез новый пакет помощи. Премьер Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев объявил: Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине. «Сегодня я встретился со своим другом — президентом Владимиром Зеленским — в Киеве, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку народу Украины», — написал он в Twitter.

● «Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, являющийся свидетельством нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России», — добавил британский премьер.

● Обещание наследника Черчилля. «Мы — Великобритания и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подверглась ужасам вторжения, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом», — сказал Борис Джонсон.

● Победа случится на поле боя. Давление на РФ должно усиливаться, а помощь Украине, в частности, военная, — увеличиваться. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Украину. «Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 млн евро от ЕС находятся в стадии реализации. Поставки оружия будут адаптированы к нуждам Украины», — написал он в Twitter.

● Оружие и переговоры. Украина победит в войне против России, если получит нужное оружие от партнеров. Об этом заявил иностранным СМИ министр обороны Алексей Резников.

● На вопрос, будет ли победа означать возвращение «к положению 23 февраля» или возвращение Донбасса и Крыма, Резников ответил: это будут решать на переговорах. «Это детали, которые будут обсуждаться за столом с нашими партнерами. США, Великобритания, Турция», — уточнил он.

● Поток военной помощи из США не иссякнет. Президент США Джо Байден приказал своей администрации продолжить прилагать все усилия для определения потребностей и предоставления украинским военным передовых средств вооружения.

«Сейчас весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия, поскольку храброе украинское войско использовало их, чтобы отразить атаку России на Киев, защитить небо Украины и нанести тяжелые удары российской армии», — отметил Байден в заявлении о поставках в Украину систем противовоздушной обороны (ПВО). И добавил, что США в дополнение к оружию, произведенному в стране, также работали над тем, чтобы облегчить передачу Украине средств со стороны союзников и партнеров по всему миру.

● «Я хочу поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине системы противовоздушной обороны С-300, вопрос относительно которой поставил во время наших разговоров лично президент Зеленский», — подчеркнул президент США. Чтобы осуществить эту передачу и обеспечить безопасность Словакии, Штаты переместят американскую ракетную систему Patriot в эту страну.

● Нефть РФ под запретом, — одобрено Байденом. Президент США Джо Байден подписал законы, которые дополнительные санкции против РФ и Беларуси. В частности, он одобрил документ о прекращении импорта энергоносителей из страны-агрессора, включая нефть, уголь и природный газ, а также решение о приостановлении нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью.

● Париж готов поддержать нефтяное эмбарго. Франция готова запретить импорт российской нефти, сообщил CNN министр финансов этой страны Бруно Ле Мер. Санкции Париж вознамерился ужесточить после обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. Министр назвал атаку «резней» и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности.

● Для введения гораздо более жестких санкций против российского энергетического сектора, по словам Ле Мера, необходимо «европейское единство». Он же считает, что уже введенные санкции ЕС очень эффективны и являются самыми жесткими с момента создания ЕС.

● Германия постарается. Германия может прекратить импорт нефти РФ уже в этом году, заявил канцлер Олаф Шольц. Отвечая на вопрос — испытывает ли он чувство стыда из-за того, что страны ЕС платят Кремлю миллиарды евро за энергоносители, — немецкий лидер пояснил: Евросоюз работает над независимостью от ископаемых РФ.

● «Это, как вы можете себе представить, не так просто, потому что для этого нужна инфраструктура, которую сперва нужно построить. А еще трубопроводы к северному побережью Германии, регазификационные порты, которые позволяют, например, судам СПГ поставлять газ в систему Германии», — отметил Шольц.

● В первом квартале 2022-го Германия получила 40% поставок газа из РФ, но хочет к лету сократить их до 24%. На роснефть сейчас приходится 25% импорта Германии по сравнению с 35% до войны, а импорт газа сократился с 55% до 40%. Импорт каменного угля РФ сократился с 50% до 25%.

● Канцлер пошел на Путина на «ты». Немецкий канцлер вновь призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины. «Ты разрушаешь будущее своей собственной страны», — обратился Олаф Шольц к российскому диктатору, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии (СДПГ) в Любеке.

● Канцлер в очередной раз подчеркнул, что западные санкции «уже сильно влияют на экономическое развитие России», и заверил Кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

● Немецкий поезд тронулся. А Владимир Зеленский в интервью Bild сказал такое: «Германия не поддерживала нас оружием. Германия откровенно сказала, что мы не будем членом НАТО. Но если быть честными: риторика Германии поменялась. Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся».

● Евросоюз ограничил импорт удобрений из страны-агрессора в рамках очередного пакета санкций.

● Даже Кайманы ударили по интересам РФ. Каймановы Острова (британская заморская оффшорная территория) заморозили активы на сумму в $7,3 млрд в связи с санкциями против РФ. Кайманы применяют ограничения Великобритании и вынесли более 800 решений о замораживании активов в отношении российских физ- и юрлиц.

● Свыше 19 тыс. Боевые потери личного состава войск противника с начала войны достигли 19,1 тыс. человек, подсчитали в Генштабе ВСУ. Кроме того, враг потерял: танков — 705 ед., боевых бронированных машин — 1895 ед., артсистем — 335 ед., РСЗО — 108 ед., средств ПВО — 55 ед., самолетов — 151 ед., вертолетов — 136 ед. и многое другое.

● Военный потенциал врага уничтожен на 15−20%. РФ потеряла от 15 до 20% боевой мощи той группировки, которую она выставила против Украины с начала войны, сообщил ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона. По его словам, часть выведенных сил вторжения сейчас направляется к российским городам Белгород и Валуйки к северо-западу от Донбасса. Но, как добавил чиновник, «нет никаких признаков» того, что там их ждут подкрепления в виде свежих войск.

● Как отметил представитель Пентагона, РФ «изучает возможность» объединения оставшихся войск и припасов для формирования новых подразделений. Кроме того, Москва намерена набрать более 60 тыс. новых военных.

● Чиновник Пентагона рассказал, что после восстановления российской группировки ее немедленно перебросят в сторону Донбасса.

● И даже 25%. Четверть российских войск, вовлеченных в войну против Украины уже недееспособны, сообщил CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Это связано со значительными потерями и плохой материально-технической базой и проблемами с обеспечением.

● Противник перебросил в район поселка Шевченково Купянского района до двух батальонно-тактических групп (БТГр) из Белгородской области. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

● По данным британской разведки. РФ сосредотачивает усилия на Донбассе, наносит удары по гражданским и может увеличить активность своей авиации на юге и востоке Украины. Об этом свидетельствуют новые данные Минобороны Великобритании. В то же время там добавили: попытки России создать сухопутный коридор между временно оккупированным Донбассом и Крымом сталкиваются с сопротивлением Украины.

● Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Мариуполь не сдался. Украинские войска сохраняют контроль над позициями на востоке и юго-западе Мариуполя. Об этом сказано в последнем анализе американского аналитического центра Институт по изучению войны (Institute for the Study of War).

Там рассказали, что РФ продолжает попытки передислокации своих войск, выведенных из северо-востока Украины, чтобы поддержать наступление в ее восточных регионах. «Однако вряд ли эти подразделения обеспечат прорыв России и столкнутся со слабым моральным духом», — уточнили в ISW.

● В центре заявили, что украинские военные продолжают отражать штурм оккупантов в юго-западном и восточном районах Мариуполя, в том числе в порту и на меткомбинате Азовсталь, несмотря на заявления со стороны РФ о взятии центра города.

● Также в ISW пришли к выводу, что украинские контратаки, вероятно, охватили территорию западнее от Херсона, что ставит под угрозу взятие оккупантами контроля над этим городом.

● Российские войска виновны однозначно. РФ причастна к ракетному удару по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека, более 100 получили ранения. Такое официальное заявление сделал ЕС. Там подчеркнули, что «глубоко шокированы атакой России», считают бомбардировку мирных жителей, в том числе детей, жестокой и неизбирательной.

● Также в ЕС назвали недопустимыми откровенные попытки России скрыть свою ответственность за это и другие преступления, используя манипуляции в СМИ и дезинформацию.

● Информацию о том, что РФ причастна к очередной атаке на украинцев, ранее подтвердил Пентагон.

● УЗ продолжит вывозить людей с Донбасса. Укрзализныця (УЗ) продолжит эвакуацию из Донбасса, несмотря на вчерашний ракетный удар российских военных по вокзалу Краматорска.

● «Донецкая и Луганская ВГА направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью — сейчас самое время сделать это, ведь обстрелы становятся все интенсивнее. Следовательно, железная дорога не оставляет задачу вывезти всех в безопасность», — пояснили в УЗ.

● Всех российских садистов вычислят. Благодаря системе распознавания лиц и искусственному интеллекту уже удалось идентифицировать многих российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения Бучи и Ирпеня в Киевской области. Минцифры обещает найти всех, кто хоть раз попал на камеру.

● Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил: «На самом деле уже найдено много убийц, терроризировавших гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут».

● Химическая атака. Возле Рубежного Луганской области российские оккупанты вновь (как и 5 апреля) попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил в ФБ Сергей Гайдай, опубликовав видео с поднимающимися в небо клубами розового дыма. Он призвал жителей не выходить из укрытий, а тех, кто находится в помещении — закрыть окна и двери.

● Все еще опасная Киевщина. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ежедневно выявляют в освобожденных районах Киевщины более 4 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в ФБ написал глава МВД Денис Монастырский. В большинстве случаев их находят под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, в которых могут быть жертвы оккупантов.

● Прошел третий обмен пленными. Состоялся третий обмен пленными. «Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей», — написала по этому поводу вице-премьер Ирина Верещук.

● Орбан ослеп. Польша не будет сотрудничать с Венгрией так, как раньше, пока ее лидер не изменит отношение к войне, развязанной РФ в Украине. Такое заявление сделал Ярослав Качиньский, польский вице-премьер и лидер правящей партии Право и Справедливость.

● По словам Качиньского, до парламентских выборов в Венгрии он воздерживался от оценки поведения тамошнего премьера Виктора Орбана (недавно его переизбрали), но сейчас называет ее «однозначно негативной».

● «Когда Орбан говорит, что не видит того, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к офтальмологу <…> Я думаю, что Орбан надеется сыграть роль в завершении этого конфликта. Но, по-моему, это абсолютный тупик», — сказал польский политик.

● Будапешт уже прозрел? После порции критики в адрес официального Будапешта представитель венгерского премьера Виктора Орбана Берталан Хаваши пояснил: его шеф осуждает устроенную российской армией резню мирного населения в Буче Киевской области. И Венгрия, по словам Хаваши, полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития. Орбан же, мол, дал понять на пресс-конференции 6 апреля, что это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия.

● Владимир Зеленский заявил Bild, что один из ведущих политиков ЕС (называть его он не стал) просил предоставить ему доказательства того, что зверства оккупантов в Буче не инсценированы. Вероятно, это был Орбан.

● Выборочный дефолт РФ. Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта» («должник не выполнил обязательства по конкретному выпуску, но будет делать это по другим»), после того как минфин РФ расплатился по евробондам на $650 млн в рублях.

● Такое решение S&P принято из-за возросших рисков того, что Москва не сможет и не захочет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга.

● ЕС восстановил посольство в Киеве. Евросоюз возобновил свое дипприсутствие в Киеве. Об этом в ходе вчерашнего визита в столицу Украины заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Приехавший вместе с ним глава представительства в Украине Матти Маасикас остался в столице, чтобы открыть помещение делегации и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников.

● А Италия возобновит работу своего украинского посольства после Пасхи, 17 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Луиджи Ди Майо. Такое решение, по его словам, — еще один жест поддержки украинского народа, «конкретный способ подтвердить, что дипломатия должна победить».

● Курс гривни зафиксирован до конца войны. Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/$1 до конца войны. Об этом заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук. «После нашей победы мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке», — пояснил он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.



