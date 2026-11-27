● Зеленский не знает «Вову». Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, знает ли он, кто такой «Вова» на записях в рамках расследования НАБУ-САП в отношении кооператива Династия — застройки в элитном пригороде Киева, к которой причастны люди из окружения украинского лидера. Это произошло во время интервью британской медиакорпорации BBC.

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Журналист ВВС спросил Зеленского, знает ли он подробности этого дела: «Мои коллеги попросили меня задать вам вопрос, ведь есть один вопрос по Династии, который ни один украинский журналист не смог вам задать. На записях [фигурантов этого дела, сделанных НАБУ] упоминается некий „Вова“. Меня просили спросить вас: знаете ли вы, кто такой „Вова“?» Зеленский ответил, что антикоррупционные органы Украины уже заявляли, что к нему нет вопросов. «Вы можете направить запрос в антикоррупционные органы. Они публично заявили, что ко мне нет вопросов. Думаю, это и есть ответ», — отметил он.

● Не может вмешиваться. Также Владимир Зеленский заявил ВВС, что не может вмешиваться в работу НАБУ и САП, ведь они являются независимыми институтами. «Прежде всего, они независимы, и вы не можете этого сделать», — подчеркнул он, комментируя слова руководителя САП Александра Клименко, который заявил о давлении со стороны спецслужб, в частности СБУ, и добавил, что Офис президента мог бы вмешаться и остановить это, если бы захотел.

На замечание журналистки о том, что СБУ оказывает давление на САП, то есть давление исходит со стороны государственной службы, Зеленский заверил, что в отношении отдельных представителей спецслужб проводятся проверки и расследования, а также имеются факты увольнений.

● Компания SpaceX ограничила использование Силами обороны военного пакета системы Starshield на временно оккупированных территориях Украины. Но американская сторона направила Украине «некоторые позитивные сигналы» по этому вопросу, — это ещё одно заявление Зеленского в интервью BBC.

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● Зеленский не верит, что такое возможно. Когда президент США называет диктатора РФ «другом», это очень больно для семей украинцев, которые потеряли своих дочерей и сыновей в развязанной им войне против Украины. Об этом Владимир Зеленский заявил в опубликованном 27 ноября интервью британской медиакорпорации BBC.

«Конечно, это дело президента Соединённых Штатов, но это странно… Он [Путин] — агрессор и убийца. <…> Он не может быть другом, просто не может. Это как если бы кто-то сказал о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг во время войны, — это недопустимо», — сказал Зеленский.

● Трамп объяснил, почему Путин стал его другом. Президент США Дональд Трамп объяснил, что называет российского диктатора «другом», чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и РФ. Об этом американский лидер рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго в День благодарения. «Мы хотим заключить соглашение. Мы хотим остановить Кремль. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или что я хочу заключить соглашение. Я должен заключить соглашение», — сказал он.

«Я мог бы зайти и сказать: Я вас не люблю. И тогда у нас будет та же проблема, что и с Зеленским и Путиным», — добавил Трамп. А затем отверг обвинения в том, что он слишком мягок по отношению к России, назвав свою позицию «жесткой». Оказалось, что этот президент США считает: именно при нём Украина получила тысячи противотанковых комплексов Javelin в начале войны, а против России были введены пошлины и санкции.

А дальше Трамп взялся за своё любимое дело — заговорил о том, что было бы, если бы… то есть пошёл по извилистой тропе Николая Азарова, который всё время ругал «папередников»:

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● Во всём виноват Обама. Дональд Трамп заявил в Мар-а-Лаго, что исключение России из G8 по инициативе Барака Обамы было ошибкой, поскольку сохранение её членства могло бы предотвратить нынешнюю войну против Украины.

Отвечая на вопрос журналистов о том, ожидает ли он приезда российского диктатора на саммит G20 в Майами в декабре, Трамп отметил, что не знает этого, однако при желании глава Кремля может прибыть, хотя некоторым это и не понравится.

● Европа уже не боится Трампа. Многие страны ЕС теперь меньше беспокоятся о возможной открытой конфронтации с США — после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Кроме того, за годы торговой войны и разногласий по поводу политики в отношении Украины европейские лидеры уже привыкли к непростому диалогу с Вашингтоном. Об этом написало Politico, отметив, что европейские правительства теперь более решительно противостоят президенту Трампу.

Лидеры Евросоюза всё больше склоняются к мысли о возможном конфликте с Трампом по различным вопросам — от налогов на цифровые услуги до правил оборонных закупок и финансирования Украины.

● Мерц не отступит. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе пока не пришли к общей позиции по вопросу выделения финансовой поддержки Украине в рамках долгосрочного бюджета Союза (MFF) на 2028−2034 годы, хотя отдельные позитивные признаки все же наблюдаются. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Согласия, как и раньше, нет. Однако есть признаки того, что некоторые из тех, кто до сих пор несколько колеблется по поводу финансирования помощи Украине из бюджета ЕС, имеют идеи о том, как это можно распределить, как, возможно, также учесть внутриполитические потребности», — сказал он.

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Мерц подчеркнул, что придерживается своей позиции, согласно которой помощь Украине должна предоставляться за счет всего ЕС. «Бесспорно, нам придется вернуться к этому вопросу ещё раз в декабре», — сказал канцлер Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил журналистам, что Франция поддерживает выделение Украине финансирования в рамках европейского бюджета.

● Правительство ищет средства для повышения зарплат военнослужащим. Правительство Украины работает над тем, чтобы найти ресурсы и увеличить минимальное денежное обеспечение военнослужащих, но на это требуются десятки миллиардов гривен ежемесячно. Об этом во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде рассказал премьер Сергей Корецкий.

«Есть ли у правительства желание увеличить эту величину хотя бы на какую-то допустимую норму? Да, конечно, есть. Единственное ограничение — это наличие финансов. И речь идет не о 100−200 млн, речь идет о десятках миллиардов гривен ежемесячно. Чтобы понять, к чему может привести повышение минимальной величины», — сказал глава Кабмина.

● После российской атаки 20 ноября Украина полностью свернула экспорт электроэнергии, а импорт достиг самого высокого уровня с середины июня, — об этом говорится в ноябрьском обзоре экономики Центра экономической стратегии (ЦЭС).

● В Киев прибыл гость из Европы — чтобы поговорить о мире и о выборах. В украинскую столицу прибыл генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. По его словам, он проведет встречи с руководством Украины. «Прибыл сегодня утром в Киев. Справедливый и прочный мир для Украины должен быть построен на ответственности, правах человека и верховенстве права», — написал Берсе в Х. И отметил, что его встречи с руководством Украины в течение следующих двух дней будут посвящены тому, «чтобы продвинуть работу Совета Европы в направлении достижения этой цели».

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В октябре Берсе заявил, что в Совете Европы уже готовятся к выборам в Украине, когда они станут возможными, и это станет одним из шагов к «восстановлению доверия к демократии».

● Корецкий поговорил с Кимом. Премьер Сергей Корецкий провёл «частную беседу» с министром по делам ветеранов Виталием Кимом (после выступления последнего о том, что из-за ветеранов в послевоенной Украине может произойти определенный всплеск преступности) на фоне призывов отправить его в отставку. Премьер также заверил, что правительство рассмотрит петицию об увольнении Кима.

«Даже если допускаются ошибки, нужно быстро делать выводы, исправлять эти ошибки и двигаться дальше. Петицию, в соответствии с действующим законодательством, мы рассмотрим надлежащим образом», — заверил премьер во время часа вопросов в Верховной Раде.

● Киев готовятся к проблемам с транспортом. Правительство совместно с городскими властями разрабатывает систему бесплатного пользования определенными автобусными маршрутами в Киеве на случай остановки работы других видов общественного транспорта, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Президент сообщил, что на Штабе докладывали военные, представители разведки, правительственные чиновники и мэр столицы Виталий Кличко. По словам Зеленского, были разработаны конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и в целом логистики в Киеве на случай значительного ухудшения ситуации из-за российских ударов.

И в заключение:

● Кличко строит в Киеве елку со светом внутри. В столице на Софийской площади начались работы по монтажу главной новогодней елки страны — локацию откроют в День святого Николая, 6 декабря, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Проведение массовых мероприятий не предусмотрено», — добавил он.

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Мэр отметил, что высота дерева составит 16 м, а концепция «Свет внутри» предусматривает оформление пространства и внутри самой елки. Кроме того, на Софийской площади установят ярмарочный домик и детский паровозик.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.