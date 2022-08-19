Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Зеленский не будет менять Залужного

19 августа, 19:03

Чем жила страна 19 августа 2022 года

● Зеленский не будет менять Залужного. В Офисе президента отрицают информацию о возможном переводе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность министра обороны. Об этом НВ заявил источник в ОП. На Банковой добавили, что «довольны работой Залужного на нынешней должности».

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Ранее в Минобороны заявили, что российские пропагандисты распространяют фейк о якобы конфликте между Генштабом ВСУ и Офисом президента с Минобороны. По словам замминистра обороны Анны Маляр, этот нарратив распространяют как российские, так и некоторые украинские ресурсы/спикеры.

Маляр пояснила, что тактическая цель такой операции — распространять нужную агрессору идею и манипулировать восприятием событий, оперативная цель — создать конфликт внутри руководства Украины и украинского общества, а стратегическая — ослабить центр принятия государственных решений и оборонный и наступательный потенциал. «Простыми словами: если мы все между собой перессоримся, нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается», — сказала она.

Крым продолжает взрываться. Поздним вечером 18 августа в Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек под Севастополем — одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове. Точной информации о последствиях взрывов нет, но даже попытка атаки на важный для армии РФ аэродром стала бы еще одной демонстрацией того, что в Крыму больше нет неуязвимых российских военных локаций.

А в приграничной Белгородской области РФ загорелся склад с боеприпасами, жителей близлежащих сел эвакуируют.

● Белый дом только «за». Представитель администрации Джо Байдена сообщил, что в Белом доме не выступают против ударов украинской армии по объектам в оккупированном Крыму. Об этом сообщило Politico.

«Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — заявил представитель Белого дома.

Украинские военные будут продолжать уничтожать военные и незаконные объекты в Крыму, заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП.

Эрдоган поговорит с Путиным про ЗАЭС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с главой кремлевского режима Путиным провокации российских военных на захваченной последними Запорожской АЭС. Об этом он заявил по итогам вчерашних трехсторонних переговоров во Львове с участием украинского лидера Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Эрдоган отметил, что угрозу аварии на ЗАЭС можно предотвратить, если убрать оттуда военную технику и провести разминирование. «Потому что это угроза. Я сказал: „Мы не хотим пережить новый Чернобыль“. Мы будем обсуждать этот вопрос с Путиным, и мы будем просить его конкретно об этом, чтобы Россия выполнила свою роль в этом плане как важный шаг для мира во всем мире. Им нужно сделать этот шаг», — подчеркнул он.

Макрон взялся за старое. Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Путин провели телефонный разговор. В Кремле заявили, что во время разговора обсудили ситуацию в Украине и на ЗАЭС.

Макрон и Путин поговорили впервые за более чем два месяца. В первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину французский президент несколько раз говорил по телефону с российским диктатором.

● Русские уходят с АЭС и готовят второй Чернобыль? Российские оккупанты выводят свою технику из захваченного Энергодара Запорожской области, сообщает Telegram-канал Энергодар Сегодня. Техника направляется в ближайшие села. Причины таких действий оккупантов неизвестны.

Накануне вечером глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, заметили движение вражеской техники. А украинская разведка получила подтверждение информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС. По ее данным, российские военные приказали персоналу станции оставаться дома, а представители Росатома покинули украинскую АЭС.

РФ готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, сообщили в пресс-службе Энергоатома.

● Враг собирается «судить» защитников Азовстали. В День Независимости оккупанты планируют провести в захваченном Мариуполе «показательное судилище» над пленными защитниками Азовстали, сообщает украинская военная разведка. Под эти цели они срочно переоборудуют уцелевшее здание Мариупольской камерной филармонии, — на ее сцене монтируются железные клетки, в которых будут держать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек. Чтобы придать вид «легитимности» этой акции, оккупанты, по данным военной разведки, готовят специально обученных «свидетелей» и завозят представителей российских пропагандистских СМИ.

«По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление в Украине», — сообщили в ГУР Минобороны.

Путин проиграл, но не сдался. Российский диктатор полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе, заявил глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг в статье для The Economist. «Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира», — уточнил он.

По словам Флеминга, многие из самых густонаселенных стран не согласились с движением осуждения страны-агрессора России за ее вторжение. «Это новый фронт войны в Украине, и его последствия будут сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока длится конфликт», — написал он.

Госдеп опасается делать РФ страной-изгоем? В Госдепе США опасаются признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку это якобы может повлиять на «зерновое соглашение». Об этом написало авторитетное американское издание Politico.

Издание пишет, что страна из черного списка террористов — знак позора, которым награждены только Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Они страдают от санкций, что означает, что США фактически лишают американцев возможности участвовать в бизнесе в этих странах.

11 августа Сейм Латвии признал РФ государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийств гражданского населения. 28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп объявить РФ государством-спонсором терроризма. Тогда в РФ заявили, что Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

● Эстония готовит новый «сюрприз» РФ и россиянам. Эстония официально предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России. Он должен включать в себя расширенные ограничения в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под них попали дополнительные физические лица и организации.

Эстония также хотела бы, чтобы санкции значительно распространились и на поездки граждан РФ в Европу. По словам министр иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, — то есть, закрыть перед ними двери в ЕС.

11 августа Эстония решила запретить въезд на свою территорию гражданам РФ, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Запрет вступил в силу 18 августа.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 августа примет участие в саммите Крымской платформы, — в режиме онлайн.

● Русский медведь затупил свои клыки. У войск РФ заканчиваются боеприпасы и со временем это уменьшит наступательный потенциал оккупантов, заявил представитель разведки США на закрытом брифинге Пентагона. Об этом сообщает журналист телеканала ITN Эмма Берроус в Twitter. «У нас есть множество свидетельств того, что боеприпасы истощаются… в том числе боеприпасы, вывозимые из глубоких хранилищ», — цитирует она этого чиновника.

Западный чиновник убежден, что сокращение российских запасов боеприпасов «в конечном итоге начнет подрывать способность России начинать наступление». По его словам, РФ объединила батальонно-тактические группы и переживает «ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы».

По словам представителя разведки, война в Украине сейчас находится на «другой стадии» и не в «высшей точке». По его словам, это произошло «отчасти потому, что обе стороны стали лучше осознавать, что это марафон, а не спринт».

● «Гордого флота» у РФ в Крыму больше нет. В результате взрывов на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму страна-агрессор потеряла больше половины боевой морской авиации Черноморского флота. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на брифинг неназванного представителя западной разведки.

Журналистка ITV Эмма Берроус в Twitter привела цитату чиновника с того же брифинга: «Реальная история о Черноморском флоте [РФ]. Они потеряли свой флагман Москва, они потеряли Змеиный остров, потеряли половину своей морской авиации, а их военный штаб подвергся удару». По словам представителя разведки, Черноморский флот страны-агрессора сейчас занимает «очень оборонную позицию» и пытается не попадать на линию огня, а доверие к «гордому флоту с длинной историей» подорвано.

● Резкий взлет потерь у россиян. За последние сутки армия врага потеряла в боях с ВСУ сразу 400 своих солдат, — до этого данный показатель долгое время колебался в пределах 100−200 человек. А с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 44,7 тыс. своих военных. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1899 (+10 за сутки), боевые бронированные машины — 4195 (+16), артсистемы — 1016 (+6), реактивные системы залпового огня — 266 (+1), средства ПВО — 141 (+5), самолеты — 234 (+0), вертолеты — 197 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 795 (+2) и многое другое.

● С мостами покоя не будет. Украинские военные подтвердили новый удар по мосту на Каховской ГЭС (один из трех через Днепр, которые использует группировка врага в районе Херсона) после заявлений российских оккупантов о его восстановлении. Об этом сообщил Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета.

И для финала:

Зеленский хранит тепло. Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается повышение тарифов на тепло и горячую воду до конца действия военного положения и шесть месяцев после.

Бизнесу разрешили выезд за границу. Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу с 1 сентября. Об этом сообщила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Министр отметила, что смогут покинуть Украину — сроком до 7 суток — представители бизнеса, которые соответствуют следующим требованиям: выплачивают официально зарплату; не имеют задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом; средняя зарплата подчиненных, составляет не менее 20 тыс. грн; по заявке работодателя могут выехать 10% штатной численности, но не более 10 человек.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Владимир Зеленский Сегодня в Украине с Андреем Смирновым Валерий Залужный

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