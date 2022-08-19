Зеленский не будет менять Залужного 19 августа, 19:03

Чем жила страна 19 августа 2022 года

● Зеленский не будет менять Залужного. В Офисе президента отрицают информацию о возможном переводе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность министра обороны. Об этом НВ заявил источник в ОП. На Банковой добавили, что «довольны работой Залужного на нынешней должности».

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● Ранее в Минобороны заявили, что российские пропагандисты распространяют фейк о якобы конфликте между Генштабом ВСУ и Офисом президента с Минобороны. По словам замминистра обороны Анны Маляр, этот нарратив распространяют как российские, так и некоторые украинские ресурсы/спикеры.

● Маляр пояснила, что тактическая цель такой операции — распространять нужную агрессору идею и манипулировать восприятием событий, оперативная цель — создать конфликт внутри руководства Украины и украинского общества, а стратегическая — ослабить центр принятия государственных решений и оборонный и наступательный потенциал. «Простыми словами: если мы все между собой перессоримся, нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается», — сказала она.

● Крым продолжает взрываться. Поздним вечером 18 августа в Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек под Севастополем — одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове. Точной информации о последствиях взрывов нет, но даже попытка атаки на важный для армии РФ аэродром стала бы еще одной демонстрацией того, что в Крыму больше нет неуязвимых российских военных локаций.

● А в приграничной Белгородской области РФ загорелся склад с боеприпасами, жителей близлежащих сел эвакуируют.

● Белый дом только «за». Представитель администрации Джо Байдена сообщил, что в Белом доме не выступают против ударов украинской армии по объектам в оккупированном Крыму. Об этом сообщило Politico.

● «Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — заявил представитель Белого дома.

● Украинские военные будут продолжать уничтожать военные и незаконные объекты в Крыму, заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● Эрдоган поговорит с Путиным про ЗАЭС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с главой кремлевского режима Путиным провокации российских военных на захваченной последними Запорожской АЭС. Об этом он заявил по итогам вчерашних трехсторонних переговоров во Львове с участием украинского лидера Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

● Эрдоган отметил, что угрозу аварии на ЗАЭС можно предотвратить, если убрать оттуда военную технику и провести разминирование. «Потому что это угроза. Я сказал: „Мы не хотим пережить новый Чернобыль“. Мы будем обсуждать этот вопрос с Путиным, и мы будем просить его конкретно об этом, чтобы Россия выполнила свою роль в этом плане как важный шаг для мира во всем мире. Им нужно сделать этот шаг», — подчеркнул он.

● Макрон взялся за старое. Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Путин провели телефонный разговор. В Кремле заявили, что во время разговора обсудили ситуацию в Украине и на ЗАЭС.

● Макрон и Путин поговорили впервые за более чем два месяца. В первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину французский президент несколько раз говорил по телефону с российским диктатором.

● Русские уходят с АЭС и готовят второй Чернобыль? Российские оккупанты выводят свою технику из захваченного Энергодара Запорожской области, сообщает Telegram-канал Энергодар Сегодня. Техника направляется в ближайшие села. Причины таких действий оккупантов неизвестны.

● Накануне вечером глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, заметили движение вражеской техники. А украинская разведка получила подтверждение информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС. По ее данным, российские военные приказали персоналу станции оставаться дома, а представители Росатома покинули украинскую АЭС.

● РФ готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, сообщили в пресс-службе Энергоатома.

● Враг собирается «судить» защитников Азовстали. В День Независимости оккупанты планируют провести в захваченном Мариуполе «показательное судилище» над пленными защитниками Азовстали, сообщает украинская военная разведка. Под эти цели они срочно переоборудуют уцелевшее здание Мариупольской камерной филармонии, — на ее сцене монтируются железные клетки, в которых будут держать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек. Чтобы придать вид «легитимности» этой акции, оккупанты, по данным военной разведки, готовят специально обученных «свидетелей» и завозят представителей российских пропагандистских СМИ.

● «По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление в Украине», — сообщили в ГУР Минобороны.

● Путин проиграл, но не сдался. Российский диктатор полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе, заявил глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг в статье для The Economist. «Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира», — уточнил он.

● По словам Флеминга, многие из самых густонаселенных стран не согласились с движением осуждения страны-агрессора России за ее вторжение. «Это новый фронт войны в Украине, и его последствия будут сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока длится конфликт», — написал он.

● Госдеп опасается делать РФ страной-изгоем? В Госдепе США опасаются признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку это якобы может повлиять на «зерновое соглашение». Об этом написало авторитетное американское издание Politico.

● Издание пишет, что страна из черного списка террористов — знак позора, которым награждены только Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Они страдают от санкций, что означает, что США фактически лишают американцев возможности участвовать в бизнесе в этих странах.

● 11 августа Сейм Латвии признал РФ государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийств гражданского населения. 28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп объявить РФ государством-спонсором терроризма. Тогда в РФ заявили, что Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

● Эстония готовит новый «сюрприз» РФ и россиянам. Эстония официально предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России. Он должен включать в себя расширенные ограничения в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под них попали дополнительные физические лица и организации.

● Эстония также хотела бы, чтобы санкции значительно распространились и на поездки граждан РФ в Европу. По словам министр иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, — то есть, закрыть перед ними двери в ЕС.

● 11 августа Эстония решила запретить въезд на свою территорию гражданам РФ, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Запрет вступил в силу 18 августа.

● А генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 августа примет участие в саммите Крымской платформы, — в режиме онлайн.

● Русский медведь затупил свои клыки. У войск РФ заканчиваются боеприпасы и со временем это уменьшит наступательный потенциал оккупантов, заявил представитель разведки США на закрытом брифинге Пентагона. Об этом сообщает журналист телеканала ITN Эмма Берроус в Twitter. «У нас есть множество свидетельств того, что боеприпасы истощаются… в том числе боеприпасы, вывозимые из глубоких хранилищ», — цитирует она этого чиновника.

● Западный чиновник убежден, что сокращение российских запасов боеприпасов «в конечном итоге начнет подрывать способность России начинать наступление». По его словам, РФ объединила батальонно-тактические группы и переживает «ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы».

● По словам представителя разведки, война в Украине сейчас находится на «другой стадии» и не в «высшей точке». По его словам, это произошло «отчасти потому, что обе стороны стали лучше осознавать, что это марафон, а не спринт».

● «Гордого флота» у РФ в Крыму больше нет. В результате взрывов на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму страна-агрессор потеряла больше половины боевой морской авиации Черноморского флота. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на брифинг неназванного представителя западной разведки.

● Журналистка ITV Эмма Берроус в Twitter привела цитату чиновника с того же брифинга: «Реальная история о Черноморском флоте [РФ]. Они потеряли свой флагман Москва, они потеряли Змеиный остров, потеряли половину своей морской авиации, а их военный штаб подвергся удару». По словам представителя разведки, Черноморский флот страны-агрессора сейчас занимает «очень оборонную позицию» и пытается не попадать на линию огня, а доверие к «гордому флоту с длинной историей» подорвано.

● Резкий взлет потерь у россиян. За последние сутки армия врага потеряла в боях с ВСУ сразу 400 своих солдат, — до этого данный показатель долгое время колебался в пределах 100−200 человек. А с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 44,7 тыс. своих военных. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1899 (+10 за сутки), боевые бронированные машины — 4195 (+16), артсистемы — 1016 (+6), реактивные системы залпового огня — 266 (+1), средства ПВО — 141 (+5), самолеты — 234 (+0), вертолеты — 197 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 795 (+2) и многое другое.

● С мостами покоя не будет. Украинские военные подтвердили новый удар по мосту на Каховской ГЭС (один из трех через Днепр, которые использует группировка врага в районе Херсона) после заявлений российских оккупантов о его восстановлении. Об этом сообщил Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета.

И для финала:

● Зеленский хранит тепло. Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается повышение тарифов на тепло и горячую воду до конца действия военного положения и шесть месяцев после.

● Бизнесу разрешили выезд за границу. Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу с 1 сентября. Об этом сообщила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

● Министр отметила, что смогут покинуть Украину — сроком до 7 суток — представители бизнеса, которые соответствуют следующим требованиям: выплачивают официально зарплату; не имеют задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом; средняя зарплата подчиненных, составляет не менее 20 тыс. грн; по заявке работодателя могут выехать 10% штатной численности, но не более 10 человек.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.



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