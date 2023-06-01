Как Зеленский планирует одолеть Путина 1 июня, 18:15

Чем жила страна 01 июня 2023 года



● Президент поїхав на південь. Президент Володимир Зеленський прибув до Молдови заради участі в саміті Європейської політичної спільноти, де, окрім нього, будуть ще близько 50 лідерів. «Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію [зенітно-ракетних комплексів] Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», — написав він в ТГ.

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● Всі - до НАТО. Усі країни, які мають спільні кордони з Росією, зокрема Україна, мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО, заявив на саміті у Молдові Володимир Зеленський. Інакше, за його словами, на них чекає або відкрита війна, або окупація.

● Як Зеленський планує подолати Путіна. Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Європейської політичної спільноти заявив про існування відомого Європі плану, який дозволить Україні впоратися з російською агресією.

За словами Зеленського, є три кроки і, по суті, напрямки допомоги. «Перше — це повний захист від російського терору, передусім на землі, але також на небі», — пояснив він, закликавши Захід надавати Україні бойові літаки і системи ППО.

По-друге, президент закликав світ чітко визначатися з усіма проявами російської агресії, не лише в Україні, а також навів приклад російської окупації у Молдові.

Як третій елемент подолання агресії Зеленський назвав вступ України до НАТО та ЄС: «На саміті НАТО має бути чітка дорога до членства і мають бути схвалені гарантії безпеки, а восени — також мають розпочатися переговори в ЄС».

● Україну чекають, але після війни. Країни НАТО поки не визначилися з гарантіями безпеки для України, — Альянс зосереджується на допомозі для закінчення війни. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главами МЗС країн-членів союзу в Осло. Він підкреслив, що безпека України має бути гарантована після завершення війни. Однак союзники НАТО все ще не дійшли згоди щодо деталей у цьому питанні.

● Париж і Берлин тягнуть у різні боки. Франція наполягає на конкретному плані приєднання України до НАТО, тоді як Німеччина закликає до більшої обережності в обговоренні питання членства на тлі розв’язаної Росією повномасштабної війни. У кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Осло глава МЗС Франції Катрін Колонна озвучила позицію Парижа. Водночас німецька колега Колонни Анналена Бербок заявила журналістам, що «очевидно, що ми не можемо говорити про нове членство в розпал війни».

Тим часом:

● Сумна ніч напередодні Дня захисту дітей. У ніч на 1 червня Росія здійснила чергову масовану атаку Києва з використанням балістичних і крилатих ракет Іскандер.

Серія вибухів у Києві пролунала через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, сили ППО знищили всі 10 російських ракет. Однак через уламки суттєві пошкодження зафіксовано в трьох районах на лівому березі Києва: Дніпровському, Деснянському, Дарницькому. Загалом троє людей загинули, серед них — дитина, ще 10 осіб травмовано, серед них також є дитина.

● День зачинених дверей. Дитина і дві жінки, які загинули під час ракетного обстрілу, не змогли потрапити в зачинене укриття. Разом з іншими людьми вони намагалися потрапити в укриття, розташоване в поліклініці в Деснянському районі міста. За словами чоловіка однієї із загиблих, сховище було зачинене, а люди марно стукали та шукали можливості його відкрити. За фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, порушено кримінальну справу. Ця трагедія дала новий поштовх для перевірки сховищ у столиці і підняла хвилю запитань до влади та військової адміністрації міста.

Лише тиждень тому Київська міська військова адміністрація запевняла, що «закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде». А на засіданні Ради оборони Києва голова КМВА, генерал-полковник Сергій Попко визначив завдання своєчасно виявити зачинені об'єкти і забезпечити безперешкодний доступ до них.

● Тепер мер Києва Віталій Кличко ініціював такі додаткові заходи: усі укриття цивільного захисту всіх типів мають бути відкритими цілодобово — вимога КМВА; київські укриття вночі перевірятиме поліція; усі голови районів Києва отримали доручення ще раз перевірити всі укриття; влада столиці ініціює настання відповідальності для власників укриттів, якщо вони зачинені (зараз для їх приватних власників відповідальності нема).

Мер Києва Віталій Кличко попросив ОП та уряд відсторонити голову Деснянського району столиці після загибелі людей біля укриття.

● Київська міська прокуратура та поліція провели обшуки у КМДА у зв’язку з заявами мешканців про закрите укриття під час нічної атаки росіян у Деснянському районі, внаслідок чого загинули троє людей. Зокрема, обшукали Департамент муніципальної безпеки та охорони здоров‘я.

● Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите укриття в поліклініці в Деснянському районі столиці, біля якої загинули троє людей під час ракетної атаки РФ.

● Кабмін ініціює перевірку роботи сховищ по всій Україні та посилить кримінальну відповідальність у цій сфері. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Telegram.

● У Львові сьогодні ввечері перевірять всі укриття, мешканців закликають долучатися. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

● Відповіді не буде? Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації російських оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, які перебувають на території РФ. Як пояснив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, це б порушило взяті на себе Україною зобов’язання перед міжнародними партнерами. Але у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння. Як додав Ігнат, Росія має дефіцит ракет Іскандер, в іншому випадку їх кількість під час обстрілів була б значно більшою.

● Небезпека ракет Іскандер-М (дальність ураження 500−600 км) полягає у невеликій відстані від місця пуску до столиці, — росіяни б’ють ними по Києву з Брянської області, приблизно з району Клинців (на північний схід від Києва).

● Росія випустила по Києву в ніч проти 1 червня десять крилатих та балістичних ракет Іскандер. Ця атака обійшлась РФ в $17 млн.

● Російські військові вдень 1 червня завдали ударів по промисловому об'єкту в Індустріальному районі Харкова — з-під завалів врятували жінку.

● Генсек НАТО стримано прокоментував атаки дронів на Росію і Москву, заявивши, що Україна має право захищатися.

● «Партизани» знову зайшли в РФ. Російський добровольчий корпус (РДК), що воює на боці України, оголосив про новий рейд у Бєлгородську область РФ. За словами його представників, корпус знову веде бої на території РФ. «Обіцяна Командиром РДК друга фаза почалася! Путінська армія знову б'є по площах, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села», — сказано у зверненні бійців.

В РДК закликали жителів Бєлгородської області залишатися у своїх будинках або пройти в укриття.

● Росія потроху палає. У місті Шебекіно Бєлгородської області (на південь від Бєлгороду, поблизу українського кордону) загорілась будівля гуртожитка біля місцевої адміністрації. Губернатор региону Владислав Гладков завив, що місто «обстріляли снарядами Град» українські військові. Також російський чиновник заявив про «руйнування в будівлі адміністрації» по сусідству та поскаржився на відсутність світла в місті.

● У Бєлгороді, за словами губернатора Гладкова, на дорогу впав і вибухнув безпілотник: є двоє постраждалих і пошкоджено автомобіль.

● У Києва зараз достатньо військової допомоги для звільнення українських територій від російських окупантів, вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг.

● В Бахмуті затишшя перед бурею? На Бахмутському напрямку змінено формат операції, тому спостерігається тимчасове затишшя. Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у коментарі УП.

«Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності. Тимчасово відбулася зміна формату операції, що повʼязане з виведенням підрозділів Вагнера та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але, нажаль, це лише тимчасове затишшя», — пояснив Сирський.

● Пентагон уклав контракт з компанією Global Military Products на закупівлю та поставку Україні 35-мм мобільних систем протиповітряної оборони Gepard на $118 млн. Контракт реалізовуватиметься в Йорданії, завершення планується на 30 травня 2024 року.

І насамкінець:

● Українські топи Лазурового берега. Видання УП знайшло на Лазуровому березі Франції чиновників і депутатів, які були там попри заборону на виїзд за кордон. Зокрема, йдеться про членів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Сергія Льовочкіна та Григорія Суркіса, а також брата останнього Ігоря Суркіса .Там помітили і другого президента України Леоніда Кучму. Також на півдні Франції «знайшовся» ексрегіонал Юрій Іванющенко, який перебуває в розшуку вже близько дев’яти років.

Також автор розслідування — журналіст Михайло Ткач — знайшов там екснардепа від Батьківщини Олександра Табалова, нардепа депутатської групи Відновлення України Максима Єфімова, мера прифронтового Краматорська Олександра Гончаренка та інших.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.