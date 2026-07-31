● Зеленский обнародовал данные о потерях в войне. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 700 тысяч военнослужащих убитыми, а общие потери составляют 1,6 миллиона человек. В то же время потери Украины составляют около 50 тысяч погибших и 400 тысяч раненых. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. При этом, по его словам, Украина не раскрывает полные данные о своих потерях из соображений безопасности.

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Президент также подчеркнул, что Украина не проиграет войну, а победой считает сохранение государственности и независимости.

● Было покушение на командира Хартии. Президент Украины сообщил в соцсетях, что 31 июля была предпринята попытка покушения на командира Хартии Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник задержаны. Исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил Зеленскому о покушении.

«На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее», — написал глава государства.

Тем временем за океаном:

● Семь пятниц в голове Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил FT, что «не уверен», предоставят ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет Patriot, — по его словам, Вашингтон «рассматривает этот вопрос». «Это чрезвычайно мощное оружие, и… мы должны проявлять определенную осторожность в том, кому мы предоставляем лицензию. Мы, по сути, не выдаем лицензий на оборудование», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что сосредоточен на прекращении войны России против Украины. Он также сообщил, что в ближайшие дни его спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф впервые посетят Украину. «Если говорить совсем просто, мы хотим, чтобы война России в Украине закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — добавил хозяин Белого дома.

● В то же время в Пентагоне заявили, что работа по передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot уже ведется, однако говорить о начале производства пока рано. Об этом сообщил Майкл Каденацци, помощник министра обороны по производственной политике, который также временно исполняет обязанности помощника министра обороны США по вопросам международного сотрудничества в сфере вооружений.

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● Трамп не даст и ракет? Президент Трамп отказался передать Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, о которых просил президент Украины Владимир Зеленский для защиты страны от российских атак этой зимой, пишет The Atlantic. Вместо этого, как сообщается, американский лидер на полях саммита НАТО в Анкаре предложил предоставить Киеву лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков, однако их масштабное изготовление может занять годы. В статье не уточняется, когда именно Зеленский обращался к Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты-перехватчики.

Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, война в Иране привела к сокращению запасов американских ракет-перехватчиков Patriot примерно на две трети.

● Ди Вэнс поговорил с Киевом. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Стороны обсудили итоги недавней встречи Зеленского с президентом США в Вашингтоне. Зеленский написал в соцсетях, что российские воздушные атаки на Украину продолжаются, поэтому усиление противовоздушной обороны остается одним из главных приоритетов: «ПВО — а именно перехватчики для Patriot против баллистики — остается основным приоритетом».

Также в ходе разговора стороны обсудили влияние российской войны на мировые рынки. Зеленский отметил, что команды Украины и США продолжат работу над вопросами, поднятыми во время беседы.

● У Зеленского была тайная просьба к Трампу. В ходе закрытых переговоров в Белом доме 28 июля президент Украины попросил разрешить использование системы Starlink на территории РФ для наведения ударов по пусковым установкам баллистических ракет. Об этом сообщило издание The Atlantic со ссылкой на источники.

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Украина предлагает Соединенным Штатам способ избежать поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot, запасы которых резко сократились из-за войны на Ближнем Востоке. Вместо этого Киев хочет получить возможность расширить использование другой американской технологии — сети спутниковой связи Starlink, которую контролирует Илон Маск.

Кроме того:

● Трамп изменит «адские санкции». Президент США предлагает внести изменения в законопроект об «адских санкциях» против РФ, что может усложнить и затянуть его принятие Конгрессом, сообщило издание Politico.

По данным издания, принятие окончательного решения по законопроекту о санкциях против РФ, одним из авторов которого является сенатор Линдси Грэм, может затянуться. В частности, Палата представителей не сможет приступить к рассмотрению документа до возвращения конгрессменов с летних каникул в сентябре. Кроме того, для ускоренного принятия законопроекта в Сенате требуется согласие всех 100 сенаторов, что может стать серьезным препятствием. В то же время дополнительные трудности с этим законопроектом могут возникнуть из-за того, что президент Трамп хочет включить в него и Иран.

● «Бавовна» продолжается — и ярко. СБУ совместно с Силами обороны поразили инфраструктуру российского морского порта Тамань в Краснодарском крае и авиазавод во временно оккупированной Евпатории в Крыму.

Также СБУ подтвердила удар по одному из крупнейших НПЗ РФ — Лукойл-Волгограднефтепереработка в Волгограде, который, по данным Генштаба, обладает мощностью переработки около 15 млн тонн нефти в год.

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В ночь на 31 июля в российском Волгограде гремели взрывы: беспилотники атаковали очередной логистический центр российского маркетплейса Wildberries и нефтеперерабатывающий завод — в обоих случаях вспыхнули масштабные пожары.

● Рязанский НПЗ, один из крупнейших в России, 29 июля приостановил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников. Предприятие может оставаться закрытым в течение двух недель, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

● Украинские дроны прибыли в США. Украинский производитель F-Drones поставил в США первые 2000 FPV-дронов F10. В настоящее время беспилотники проходят процедуру приемки американской стороной. Об этом представители компании сообщили изданию Мілітарний. После завершения проверки украинские специалисты должны будут провести обучение американских военных эксплуатации этих дронов.

В компании отметили, что после успешной приемки первой партии возможно заключение дополнительного соглашения. Нынешний контракт предусматривает опцион на поставку еще до 1000 FPV-дронов F10.

● Внезапный взрыв в Хмельницком. На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области днем (без объявления тревоги и при отсутствии угрозы воздушных ударов) произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого случился взрыв с последующей детонацией, сообщили в Силах специальных операций ВСУ. В сообщении говорится, что информация о пострадавших и погибших уточняется. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Позже Офис генпрокурора сообщил, что по факту детонации боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком начато уголовное производство. По предварительной информации, инцидент на полигоне произошел около 11:55. Пострадали четверо военнослужащих, они госпитализированы. Степень тяжести полученных травм устанавливается.

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● Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приказал штурмовым полкам Сухопутных войск приостановить пополнение личным составом с 26 июля. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на данные собеседников в четырех штурмовых полках.

● Пострадала Новая почта. Российские дроны попали в промышленную зону в Гайсине (Винницкая область), где расположены отделение Новой почты и другие гражданские предприятия. Пострадали 8 человек: трое находятся в реанимации, один из них — в тяжелом состоянии.

● Премьер Сергей Корецкий поручил проверить все без исключения укрытия гражданской защиты в стране.

● Россия уничтожила в Киеве американское предприятие оборонной промышленности? Во время российской атаки на Киев 24 июля было уничтожено принадлежащее США предприятие Terminal Autonomy, сообщила газета The Guardian; в результате удара никто не пострадал.

Издание предположило, что это, по всей видимости, первый случай, когда РФ нанесла удар по американской компании в ходе полномасштабной войны против Украины. По словам источника издания, компания Terminal Autonomy производит высокоточные беспилотники для нанесения ударов вглубь территории РФ, оснащенные системами наведения, устойчивыми к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы.

● ЕС продлил временную защиту для украинцев, но с одним нововведением. Совет Европейского союза в рамках письменной процедуры утвердил, по данным Европейской правды, продление режима временной защиты для украинцев в странах ЕС до 4 марта 2028 года. Однако были введены определенные новшества.

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Совет ЕС также утвердил изменение, согласно которому военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на получение статуса только при отсутствии проблем с военно-учетными документами. Однако это нововведение касается лишь недавно прибывших украинцев, у которых ранее не было временной защиты.

И напоследок:

● Федоров не уйдет в оппозицию. Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил в интервью The New York Times, что не будет находиться в политической оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому во время войны, однако не согласится на возвращение в правительство, за исключением должности главы оборонного ведомства.

Федоров также сообщил, что не будет встречаться на улице с участниками акций протеста, требующими его восстановления в должности министра обороны. «Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику», — сказал он. В то же время экс-министр добавил, что не рассматривает эту ситуацию как «политическую борьбу», и отказался обсуждать свои частные разговоры с президентом Зеленским или причины увольнения, публично озвученные главой украинского государства.

Однако Федоров заявил, что не будет отговаривать участников митинга от открытой критики Кабмина, — и это отход от сложившегося в военное время статус-кво, когда ранее украинские чиновники призывали граждан прежде всего к национальному единству, пишет NYT.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.