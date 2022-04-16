Зеленскому нужны два договора с Кремлем 16 апреля, 23:40 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 16 апреля 2022 года

● Зеленскому нужны два договора с Кремлем. Договор о мире с РФ мог бы состоять из двух отдельных документов, — об этом президент Украины заявил в интервью онлайн-СМИ. По словам Владимира Зеленского, один из документов должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно ее отношений с РФ.

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● Зеленский добавил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Британия, США, Италия и Турция, но окончательного ответа ни от кого еще нет.

● Президент назвал потери ВСУ. В ходе развязанной Россией войны погибло 2,5−3 тыс. украинских военных, еще примерно 10 тыс. получили ранения. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью CNN. Он отметил, что РФ потеряла 19−20 тыс. своих военных (по данным Генштаба уже больше — 20,1 тыс).

● Зеленский пояснил, что количество жертв среди украинского гражданского населения подсчитать сложнее. Он добавил, что «все мы хотим воевать, но мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной».

● ВСУ ликвидировали заместителя командующего 8-й армией РФ генерал-майора Владимира Фролова. Это самый высокопоставленный петербургский военный, которого уничтожили украинцы.

● Зеленский просит Байдена признать РФ спонсором терроризма. Президент Владимир Зеленский призвал Джо Байдена признать РФ государством-спонсором терроризма, что является одной из самых серьезных санкций в арсенале США. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники. Зеленский, мол, озвучил эту просьбу в ходе недавнего телефонного разговора.

● Банковая взялась за спасение Мариуполя. Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями силового блока страны по поводу Мариуполя.

● На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава СБУ Иван Баканов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

● «Главная тема — это Мариуполь. Детали сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей», — сказал Зеленский.

● Мариуполь — ключ к переговорам. Для помощи защитникам Мариуполя идут переговоры, но РФ требует от них сдаться, рассказал президент Владимир Зеленский. Глава государства убежден: уничтожение украинских военных в блокадном городе поставит точку на всех переговорах с РФ.

● По словам президента, ситуация в городе очень сложная: заблокированы украинские военные и раненые, есть несколько кругов блокады, гуманитарный кризис — нет еды, воды и медикаментов.

● Зеленский заверил, что власти «на связи с ребятами на заблокированном заводе», разговоры идут «на разных уровнях». По его словам, украинские защитники выполняют сегодня мощнейшую миссию, а количество врага в шесть раз больше.

● Цели противника. Противник сосредоточивает основные усилия на перегруппировке на слобожанском направлении, усилении группировок своих войск и удерживании позиций возле Харькова. Враг будет пытаться возобновить наступление в направлении Славянска и Барвенково после формирования резервов, сообщили в Генштабе ВСУ.

● На северном направлении российские военные завершают перегруппировку войск Центрального военного округа. На изюмском — основные усилия сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

● На донецком и таврическом направлениях оккупанты пытаются оказывать огневое влияние и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район Сватового отдельных подразделений Центрального военного округа.

● Оккупанты могут продолжить штурм вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, где будут сосредоточивать усилия на захвате Попасной, Рубежного и Мариуполя, а также на выходе в районы Угледара и Марьинки. Также они будут готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях, рассказали в Генштабе.

● Наступление начнется после дождей. Российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они готовы к попытке прорыва, пояснил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.

● Депортация украинцев. Российские военные начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на территорию своей страны. «Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области — около 100 человек. Пункт назначения — Белгородская область», — сообщили СМИ страны-агрессора.

● С начала войны в Украине погибло 200 детей, более 360 получили ранения, сообщили в Офисе генпрокурора.

● Теперь кум будет сидеть. Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения отловленному пару дней назад Виктору Медведчуку — домашний арест более не актуален, теперь кум Путина арестован без возможности внесения залога.

● Москва торгует Медведчуком. В МИД РФ ждут реакции британского премьера Бориса Джонсона на возможность обмена пленных англичан на задержанного в Украине кума Путина и народного депутата Виктора Медведчука.

● Сегодня жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к британской стороне с предложением просить премьера добиться обмена задержанных Эйдена Эйслена и Шона Питера на ее супруга. Ранее она уже обращалась за помощью к президенту Турции.

● 700 пленников. В российском плену находятся около 700 украинских военнослужащих. В то же время около 700 военных РФ находятся в украинском плену. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

● Ситуация, по словам Верещук, осложняется тем, что россияне берут в заложники также и гражданских лиц на оккупированных территориях: «Наших гражданских [в плену], к сожалению, очень много. Они схватили более 1000 человек и, к сожалению, из них около 500 — это женщины. И мы, очевидно, еще раз и еще раз будем повторять… мы не будем обменивать военных на гражданских — это запрещено Женевскими конвенциями». Вице-премьер потребовала от РФ отпустить гражданских без всяких условий.

● Лондон даст еще оружие. Владимир Зеленский переговорил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили договоренности, достигнутые после последней встречи лидеров в Киеве.

● Джонсон заявил, что во время разговора с Зеленским сообщил ему о дальнейшей военной помощи, которую Лондон предоставит Украине уже в ближайшие дни: «Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты своей страны от непрерывного российского наступления».

● Московские смешные санкции. РФ запретила британскому премьеру Борису Джонсону и высокопоставленным министрам Соединенного Королевства (министру иностранных дел Лиз Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и десяти другим высокопоставленным политикам) въезд из-за «враждебной» позиции королевства относительно войны в Украине.

● Великобритания вернула в Украину инструкторов из Специальной авиадесантной службы (САС), которые начали тренировки командиров украинской армии по использованию поставляемых Британией противотанковых ракетных установок NLAW. Об этом написала The Times.

● 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию РФ в ближайшее время.

● Весь русский флот может последовать за кораблем. После того как украинцы ликвидировали флагман российского Черноморского флота крейсер Москва, США согласились предоставить Украине оружие для обороны морского побережья. Об этом со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников сообщила The New York Times.

● По информации издания, украинская сторона в последние недели просила Пентагон предоставить противокорабельные ракеты и другое вооружение для береговой охраны. По данным NYT, в конце концов США согласились и добавили это оружие к уже анонсированному на этой неделе пакету на $800 млн.

● Враг обстрелял Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, поднялся пожар на площади 5000 кв. м. Топлива там нет, горят отходы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Утром оккупанты обстреляли Дарницкий район на окраине Киева, — один человек погиб, несколько госпитализированы.

● Германия поможет Украине еще на 1 млрд евро. Власти Германии одобрили существенное увеличение финансирования военной помощи для Украины в связи с войной. Об этом сообщил в Twitter министр финансов ФРГ Кристиан Линднер: в дополнительном бюджете предусмотрено увеличение финансирования на так называемую помощь для усиления безопасности до 2 млрд евро.

● Немецкое агентство dpa написало со ссылкой на представителя правительства Германии, что более 1 млрд евро пойдут на помощь Украине.

● Немцы уверены в своей правоте. Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что по международному праву поставки тяжелого вооружения Киеву не будут означать вступления в войну против РФ. «Украина ведет оборонительную войну против России. Итак, если они реализуют свое законное право на самооборону, поддержка их поставками оружия не может привести к тому, чтобы стать участником войны», — сказал он. И подчеркнул, что так думает не только он, но и все федеральное правительство.

● Также, по словам министра, Германия стала одной из первых стран в мире, систематически расследующей доказательства военных преступлений в Украине. «Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в любой отдел полиции, если они являются жертвами или свидетелями военных преступлений», — сказал он.

● Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для помощи ГСЧС в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах.

И для финала:

● Почти миллиард благотворительной помощи. Сумма благотворительной помощи для Украины от граждан и корпораций из разных уголков мира достигла почти $924 млн. И средства продолжают поступать, уточнил глава ОП Андрей Ермак. По его словам, больше всего денег поступило из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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