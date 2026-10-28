Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Выпускающий редактор NV

Зеленский назвал дату переговоров и объяснил, кого он хочет опередить

28 октября, 17:38
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Чем жила страна 28 октября 2026 года

Зеленский назвал дату трехсторонних переговоров. Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Sun, что встреча представителей Украины, США и РФ в Абу-Даби может состояться 10 ноября. По его словам, на дальнейший ход переговоров повлияют американские выборы и ситуация на Ближнем Востоке. Позже глава украинского государства сообщил, что рассчитывает на встречу до 10 ноября, а точнее — в период между 6 и 10 ноября. Точная дата, по его словам, станет известна после 4 ноября, то есть после промежуточных выборов в США. Главная задача технических встреч — подготовить переговоры на уровне лидеров; именно в ходе таких переговоров Зеленский будет готов обсуждать вопросы территорий.

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Президент рассказал, что американская сторона пригласила украинскую делегацию на встречу в Брюсселе, а затем перенесла её из-за напряженности на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что «такие паузы замедляют мирный процесс». «Если вы хотите завершить эту войну, вы должны на этом сосредоточиться», — заявил он.

Зеленский призвал перейти от слов к регулярным встречам, работе технических групп и конкретным решениям. Глава государства также ожидает, что результаты выборов в США повлияют на поддержку Украины, отношение Вашингтона к России и возможные договоренности с ней.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил: «Мы добиваемся значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной. Очень скоро будет организована встреча… с президентом Путиным и президентом Зеленским. И я думаю, что будет достигнут значительный прогресс».

Опередить Си. Украина хотела бы, чтобы трехсторонняя встреча переговорных групп Украины, США и России в Абу-Даби состоялась до возможной встречи США, Китая и России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Посмотрим, что это будет за встреча. Мы очень хотели бы, чтобы наша встреча в Абу-Даби состоялась до этого», — сказал Зеленский.

Трамп планирует воспользоваться «украинским миром». США и РФ в рамках мирных переговоров по Украине обсуждают широкое экономическое сотрудничество и возможное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок после прекращения войны, сообщает Financial Times.

По словам источников издания, Белый дом и Кремль полагают, что после окончания войны можно будет возобновить работу совместного предприятия с участием крупных нефтяных компаний США и России у побережья Сахалина — российского острова на Дальнем Востоке. Речь идет о привлечении американских гигантов к возобновлению поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу Дружба".

Источники FT сообщили, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф обсудил с Путиным потенциальные бизнес-сделки во время встречи в начале сентября. Во время следующего визита в Санкт-Петербург на прошлой неделе Уиткофф, как свидетельствуют опубликованные фотографии, среди прочих записей написал в своем блокноте «Бизнес-сделки».

Кирилл Буданов опроверг информацию СМИ о своем споре с Уиткоффом во время переговоров в принадлежащем Трампу гольф-клубе Shell Bay во Флориде.

США предлагали демилитаризовать Донбасс и Кинбурнскую косу. В ходе мирных переговоров с Украиной и страной-агрессором Россией США предлагали создать демилитаризованные зоны на Донбассе и на Кинбурнской косе в Николаевской области, сообщил журналистам президент Владимир Зеленский.

По словам президента, США предлагали различные альтернативы для решения территориального вопроса, начиная с мирного плана из 28 пунктов. Одной из идей было создание демилитаризованных зон, что обсуждалось в различных документах. «Затем возник вопрос по поводу Донбасса: было предложение создать буферную или демилитаризованную зону по обе стороны от линии соприкосновения», — сказал Зеленский. Стороны также обсуждали вопрос Запорожской АЭС и формат обмена территориями (land swaps).

Президент ищет посла в Вашингтон — Палиса отказался. Бригадный генерал Павел Палиса отказался от предложения Владимира Зеленского занять должность посла Украины в США.

«Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы — ведь у него есть американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, к тому же его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но он не хочет. Сказал: „На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не поеду“. Будем продолжать консультации по этому поводу», — сказал Зеленский.

Зеленский лично обратился к главе Пентагона по поводу ракет. Владимир Зеленский призвал министра обороны США Пита Хегсета подписать контракты на поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot — речь идет о 23 таких ракетах. «На столе у Хегсета есть документы, которые он подписал, и, возможно, он думает, что подписал всё, но это не так. Дело в том, что есть пакет от США, включающий 12 ракет, и он его подписал. Отлично. Но в этом месяце я использовал 35 [ракет]. И вопрос касается 23, которые я нашел на других направлениях», — пояснил он.

Глава Украинского государства подчеркнул, что во время общения с президентом США попросил его предоставить «зимний пакет» ракет-перехватчиков. «Я сказал ему: „Мне нужен этот пакет. Пожалуйста, утвердите этот пакет сейчас“. Я назвал количество ракет и сказал, что если вы мне их дадите, то мы не будем бить по [российским] НПЗ», — добавил президент. По его словам, Трамп пообещал приложить все усилия, чтобы Украина получила ракеты от других стран, поскольку у США их «не так уж много».

Зеленский также пояснил, что в течение 2026 года США поставляли Украине ежемесячно лишь 12 ракет для Patriot из-за войны на Ближнем Востоке, — в то время как потребность Украины составляет около 150 ракет для перехвата баллистических целей каждый месяц.

Дополнительные миллиарды от Лондона. Великобритания предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на общую сумму 10 млрд фунтов стерлингов (около 13,3 млрд долларов) — об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале после разговора с британским премьером. «Мы благодарны Британии за неизменную, мощную и по-настоящему лидерскую поддержку», — отметил он.

По словам Зеленского, 7 млрд из средств, предоставляемых Великобританией, — это экономическая поддержка на ближайшие три года, а еще 3 млрд — британская экспортная поддержка, предназначенная преимущественно для поставок оружия. «Это сверх той ежегодной поддержки, которую Британия уже оказывает Украине», — уточнил украинский лидер.

Зеленский прибыл в Нидерланды. Президент Украины приехал в Нидерланды для встречи с премьер-министром этой страны Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром. В социальных сетях Владимир Зеленский написал, что в ходе встречи стороны обсудят оборонное и экономическое сотрудничество, усиление украинской ПВО и новые шаги по поддержке Украины.

У президента также запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса.

Путин постоянно контактирует с «гениальным партнером» Маском. РФ поддерживает контакт с основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросам низкоорбитальных спутниковых группировок, несмотря на все политические разногласия, заявил Путин. «Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный. У него ведь на орбите сколько аппаратов? Более пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что начали это делать и начали делать самостоятельно. Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», — сказал российский диктатор.

В свою очередь, примерно в это же время Маск сделал в соцсети X репост сообщения другого пользователя о предоставлении Украине помощи в виде терминалов спутниковой связи Starlink, содержащего следующий текст: «OSINT-аналитики, которые уже несколько дней подряд критикуют Илона Маска по этому поводу, ничего не понимают. Россия способна уничтожать спутники в космосе. Она доказала это 15 ноября 2021 года, запустив ракету ПЛ-19 Нудоль по своему старому спутнику. В результате удара образовалось большое количество обломков». «Это действительно одна из главных причин, почему Starlink должен оставаться гражданским проектом, — добавил от себя Маск. — Его можно использовать для военной инфраструктуры, но нельзя — для однозначно наступательных ударов, делающих его законной целью для ответного удара. Если противник уничтожит спутники Starlink, это вызовет цепную реакцию разрушений, в результате которой образуется обширное поле космического мусора, что сделает космос непригодным для использования».

Ночной удар по Харькову. В результате ночной атаки российского реактивного беспилотника на Основянский район Харькова погиб 60-летний мужчина. Мужчины в возрасте 46, 56 и 41 года были госпитализированы. Возник пожар площадью 2500 кв. м, охвативший многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание.

Также повреждены многоэтажные дома, гаражи и автомобили.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Олешках (Херсонская область) за первые 30 часов локального перемирия не было зафиксировано никаких инцидентов. Режим тишины продлится до 22:50 1 ноября. Кроме того, Украина и РФ договорились о ежемесячной гуманитарной помощи жителям Херсонщины…

РФ строит новый дронодром. Россия возводит новую площадку для запуска ударных БпЛА рядом с военным аэродромом Миллерово в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганщины. Об этом стало известно ГУР МО.

По оценкам разведки, объект предназначен для запуска реактивных дронов Герань-4 и Герань-5 и после завершения строительства сможет обеспечивать до 100 пусков в сутки. В ГУР отметили, что в конце августа признаков активного строительства на этом участке еще не было, однако к середине октября там уже оборудовали стартовые позиции и сопутствующую инфраструктуру.

Удары по глубоким тылам добрались до Москвы. В Новомосковске Тульской области РФ после ночной воздушной атаки со стороны Украины возник пожар на химзаводе Азот, производящем аммиак, удобрения и сырье, используемое для изготовления взрывчатых веществ.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее заявлял о «повреждении инфраструктуры в промышленной зоне» в результате атаки БпЛА. При этом он не уточнил, какое именно предприятие подверглось удару. По его словам, в Новомосковск «направили лаборатории региональных служб для проверки ситуации».

Южный мост все еще проверяют. В результате российского удара 27 октября на Южном мосту в Киеве были повреждены железобетонное пролетное строение, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации; в настоящее время продолжаются первоочередные восстановительные работы и обследование сооружения, сообщила пресс-служба КГГА. Специалисты коммунальных предприятий работают круглосуточно. Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты.

Акт обследования с результатами исследований планируют получить в начале следующей недели. После этого будут приняты технические решения относительно дальнейшего восстановления моста и наземного участка «зеленой» линии метро.

Зеленский хочет усилить/ослабить Кличко. Президент Владимир Зеленский предложил сформировать специальную управленческую команду для Киева и назвал потенциальных участников, которых хотел бы привлечь к разработке решений для столицы. В частности, глава государства отметил, что в команду должны войти опытные менеджеры и представители бизнеса. «Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева — менеджеров из бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут, и обратиться к нему с предложением», — подчеркнул он.

Среди возможных участников президент назвал бывшего главу СБУ Василия Малюка, советника президента по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами Александра Кубракова и бывшего премьера Владимира Гройсмана. В то же время желающих присоединиться к команде пока не нашлось. «Я хотел включить в эту группу Малюка в контексте вопросов безопасности. Говорил также с Кубраковым, Гройсманом. [Бывший мэр Житомира Сергей] Сухомлин отказался — как только услышал о Киеве», — пояснил Зеленский.

Рада предварительно поддержала проект госбюджета на 2027 год с огромным дефицитом. Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект госбюджета на 2027 год с дефицитом почти 1,7 трлн грн. Решение поддержали 239 народных депутатов, против выступили 25 (из них 19 — из фракции Европейская солидарность), воздержались — 26 (из них 17 — из Батькивщины).

Ключевым направлением государственных расходов остается сектор обороны и безопасности, на который будет направлено 4,89 трлн грн (около 66,8% всех расходов, что почти на 12% превышает уровень 2026 года). В частности, 1,73 трлн грн, или 35,7% этой суммы, составляют ресурсы от европейских партнеров на вооружение и технику; они будут учитываться в специальном фонде с возможностью поступления в натуральной форме.

Расчеты в документе базируются на росте реального ВВП на 1,3% и инфляции на уровне 8% к концу года. Собственные поступления бюджета оцениваются в 3,2 трлн грн, что на 265,9 млрд грн превышает показатели 2026 года. Основной прирост обеспечат поступления от НДС (+167,2 млрд грн), НДФЛ (+106 млрд грн) и акцизных сборов (+48,7 млрд грн). При этом более 131 млрд грн запланированных доходов рассчитано с учетом принятия законодательных изменений о повышении ставки НДС на 1 п.п. и акциза на топливо на 4 п.п. Еще 52,5 млрд грн предусмотрено при условии продления действия 50-процентного налога на прибыль банков и принятия закона о налогообложении цифровых платформ, а около 12 млрд грн — за счет изменения порядка налогообложения международных посылок.

Общая потребность во внешней помощи для осуществления обязательных расходов составляет $52,6 млрд; из этой суммы международные партнеры на данный момент подтвердили $20 млрд, а еще $32,6 млрд остаются непокрытыми.

Парламентарии не поддержали ряд поправок к документу. В частности, не хватило голосов для принятия поправки № 611, касающейся запрета перечислять средства, полученные в рамках сделок со следствием, частным фондам, а также предписывающей направлять суммы, превышающие размер причиненного ущерба, в специальный фонд госбюджета на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ. Также не хватило голосов для принятия поправки № 1003, предусматривавшей установление на 2027 год ограничения зарплат чиновников, народных депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ на уровне 80 тыс. грн в месяц. Это ограничение не распространяется на лиц, участвующих в обороне Украины.

И напоследок:

НАБУ ответило беглецу Кравченко. В НАБУ опровергли сегодняшнее заявление бывшего генпрокурора Руслана Кравченко (который планирует получить защиту в Австрии, где и находится) о том, что задержанные в Австрии военные ГУР МО «должны были совершить в отношении него насильственные действия». «НАБУ и САП расценивают заявление бывшего генерального прокурора, поспешно покинувшего территорию Украины после реализации операции Карфаген как попытку обеспечить себе защиту в государстве пребывания», — говорится в заявлении бюро. В НАБУ также подчеркнули, что заявление Кравченко о причастности антикоррупционных органов к каким-либо из упомянутых событий «не соответствует действительности».

28 октября Кравченко заявил, что НАБУ и САП просили отправить в Австрию группу, которая должна была совершить в отношении него «насильственные действия». Почему он не вернулся в Украину, экс-генпрокурор так и не объяснил.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.

Теги:   Южный мост Владимир Зеленский Сегодня в Украине с Андреем Смирновым Павел Палиса переговоры в Абу-Даби

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