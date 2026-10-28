Зеленский назвал дату переговоров и объяснил, кого он хочет опередить

● Зеленский назвал дату трехсторонних переговоров. Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Sun, что встреча представителей Украины, США и РФ в Абу-Даби может состояться 10 ноября. По его словам, на дальнейший ход переговоров повлияют американские выборы и ситуация на Ближнем Востоке. Позже глава украинского государства сообщил, что рассчитывает на встречу до 10 ноября, а точнее — в период между 6 и 10 ноября. Точная дата, по его словам, станет известна после 4 ноября, то есть после промежуточных выборов в США. Главная задача технических встреч — подготовить переговоры на уровне лидеров; именно в ходе таких переговоров Зеленский будет готов обсуждать вопросы территорий.

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Президент рассказал, что американская сторона пригласила украинскую делегацию на встречу в Брюсселе, а затем перенесла её из-за напряженности на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что «такие паузы замедляют мирный процесс». «Если вы хотите завершить эту войну, вы должны на этом сосредоточиться», — заявил он.

Зеленский призвал перейти от слов к регулярным встречам, работе технических групп и конкретным решениям. Глава государства также ожидает, что результаты выборов в США повлияют на поддержку Украины, отношение Вашингтона к России и возможные договоренности с ней.

● Ранее президент США Дональд Трамп заявил: «Мы добиваемся значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной. Очень скоро будет организована встреча… с президентом Путиным и президентом Зеленским. И я думаю, что будет достигнут значительный прогресс».

● Опередить Си. Украина хотела бы, чтобы трехсторонняя встреча переговорных групп Украины, США и России в Абу-Даби состоялась до возможной встречи США, Китая и России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Посмотрим, что это будет за встреча. Мы очень хотели бы, чтобы наша встреча в Абу-Даби состоялась до этого», — сказал Зеленский.

● Трамп планирует воспользоваться «украинским миром». США и РФ в рамках мирных переговоров по Украине обсуждают широкое экономическое сотрудничество и возможное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок после прекращения войны, сообщает Financial Times.

По словам источников издания, Белый дом и Кремль полагают, что после окончания войны можно будет возобновить работу совместного предприятия с участием крупных нефтяных компаний США и России у побережья Сахалина — российского острова на Дальнем Востоке. Речь идет о привлечении американских гигантов к возобновлению поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу Дружба".

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Источники FT сообщили, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф обсудил с Путиным потенциальные бизнес-сделки во время встречи в начале сентября. Во время следующего визита в Санкт-Петербург на прошлой неделе Уиткофф, как свидетельствуют опубликованные фотографии, среди прочих записей написал в своем блокноте «Бизнес-сделки».

● Кирилл Буданов опроверг информацию СМИ о своем споре с Уиткоффом во время переговоров в принадлежащем Трампу гольф-клубе Shell Bay во Флориде.

● США предлагали демилитаризовать Донбасс и Кинбурнскую косу. В ходе мирных переговоров с Украиной и страной-агрессором Россией США предлагали создать демилитаризованные зоны на Донбассе и на Кинбурнской косе в Николаевской области, сообщил журналистам президент Владимир Зеленский.

По словам президента, США предлагали различные альтернативы для решения территориального вопроса, начиная с мирного плана из 28 пунктов. Одной из идей было создание демилитаризованных зон, что обсуждалось в различных документах. «Затем возник вопрос по поводу Донбасса: было предложение создать буферную или демилитаризованную зону по обе стороны от линии соприкосновения», — сказал Зеленский. Стороны также обсуждали вопрос Запорожской АЭС и формат обмена территориями (land swaps).

● Президент ищет посла в Вашингтон — Палиса отказался. Бригадный генерал Павел Палиса отказался от предложения Владимира Зеленского занять должность посла Украины в США.

«Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы — ведь у него есть американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, к тому же его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но он не хочет. Сказал: „На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не поеду“. Будем продолжать консультации по этому поводу», — сказал Зеленский.

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● Зеленский лично обратился к главе Пентагона по поводу ракет. Владимир Зеленский призвал министра обороны США Пита Хегсета подписать контракты на поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot — речь идет о 23 таких ракетах. «На столе у Хегсета есть документы, которые он подписал, и, возможно, он думает, что подписал всё, но это не так. Дело в том, что есть пакет от США, включающий 12 ракет, и он его подписал. Отлично. Но в этом месяце я использовал 35 [ракет]. И вопрос касается 23, которые я нашел на других направлениях», — пояснил он.

Глава Украинского государства подчеркнул, что во время общения с президентом США попросил его предоставить «зимний пакет» ракет-перехватчиков. «Я сказал ему: „Мне нужен этот пакет. Пожалуйста, утвердите этот пакет сейчас“. Я назвал количество ракет и сказал, что если вы мне их дадите, то мы не будем бить по [российским] НПЗ», — добавил президент. По его словам, Трамп пообещал приложить все усилия, чтобы Украина получила ракеты от других стран, поскольку у США их «не так уж много».

Зеленский также пояснил, что в течение 2026 года США поставляли Украине ежемесячно лишь 12 ракет для Patriot из-за войны на Ближнем Востоке, — в то время как потребность Украины составляет около 150 ракет для перехвата баллистических целей каждый месяц.

● Дополнительные миллиарды от Лондона. Великобритания предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на общую сумму 10 млрд фунтов стерлингов (около 13,3 млрд долларов) — об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале после разговора с британским премьером. «Мы благодарны Британии за неизменную, мощную и по-настоящему лидерскую поддержку», — отметил он.

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По словам Зеленского, 7 млрд из средств, предоставляемых Великобританией, — это экономическая поддержка на ближайшие три года, а еще 3 млрд — британская экспортная поддержка, предназначенная преимущественно для поставок оружия. «Это сверх той ежегодной поддержки, которую Британия уже оказывает Украине», — уточнил украинский лидер.

● Зеленский прибыл в Нидерланды. Президент Украины приехал в Нидерланды для встречи с премьер-министром этой страны Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром. В социальных сетях Владимир Зеленский написал, что в ходе встречи стороны обсудят оборонное и экономическое сотрудничество, усиление украинской ПВО и новые шаги по поддержке Украины.

У президента также запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса.

● Путин постоянно контактирует с «гениальным партнером» Маском. РФ поддерживает контакт с основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросам низкоорбитальных спутниковых группировок, несмотря на все политические разногласия, заявил Путин. «Илон Маск — гениальный человек, реально гениальный. У него ведь на орбите сколько аппаратов? Более пяти тысяч. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что начали это делать и начали делать самостоятельно. Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», — сказал российский диктатор.

В свою очередь, примерно в это же время Маск сделал в соцсети X репост сообщения другого пользователя о предоставлении Украине помощи в виде терминалов спутниковой связи Starlink, содержащего следующий текст: «OSINT-аналитики, которые уже несколько дней подряд критикуют Илона Маска по этому поводу, ничего не понимают. Россия способна уничтожать спутники в космосе. Она доказала это 15 ноября 2021 года, запустив ракету ПЛ-19 Нудоль по своему старому спутнику. В результате удара образовалось большое количество обломков». «Это действительно одна из главных причин, почему Starlink должен оставаться гражданским проектом, — добавил от себя Маск. — Его можно использовать для военной инфраструктуры, но нельзя — для однозначно наступательных ударов, делающих его законной целью для ответного удара. Если противник уничтожит спутники Starlink, это вызовет цепную реакцию разрушений, в результате которой образуется обширное поле космического мусора, что сделает космос непригодным для использования».

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● Ночной удар по Харькову. В результате ночной атаки российского реактивного беспилотника на Основянский район Харькова погиб 60-летний мужчина. Мужчины в возрасте 46, 56 и 41 года были госпитализированы. Возник пожар площадью 2500 кв. м, охвативший многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание.

Также повреждены многоэтажные дома, гаражи и автомобили.

● Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Олешках (Херсонская область) за первые 30 часов локального перемирия не было зафиксировано никаких инцидентов. Режим тишины продлится до 22:50 1 ноября. Кроме того, Украина и РФ договорились о ежемесячной гуманитарной помощи жителям Херсонщины…

● РФ строит новый дронодром. Россия возводит новую площадку для запуска ударных БпЛА рядом с военным аэродромом Миллерово в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганщины. Об этом стало известно ГУР МО.

По оценкам разведки, объект предназначен для запуска реактивных дронов Герань-4 и Герань-5 и после завершения строительства сможет обеспечивать до 100 пусков в сутки. В ГУР отметили, что в конце августа признаков активного строительства на этом участке еще не было, однако к середине октября там уже оборудовали стартовые позиции и сопутствующую инфраструктуру.

● Удары по глубоким тылам добрались до Москвы. В Новомосковске Тульской области РФ после ночной воздушной атаки со стороны Украины возник пожар на химзаводе Азот, производящем аммиак, удобрения и сырье, используемое для изготовления взрывчатых веществ.

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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее заявлял о «повреждении инфраструктуры в промышленной зоне» в результате атаки БпЛА. При этом он не уточнил, какое именно предприятие подверглось удару. По его словам, в Новомосковск «направили лаборатории региональных служб для проверки ситуации».

● Южный мост все еще проверяют. В результате российского удара 27 октября на Южном мосту в Киеве были повреждены железобетонное пролетное строение, автомобильные проезды, конструкции метрополитена и инженерные коммуникации; в настоящее время продолжаются первоочередные восстановительные работы и обследование сооружения, сообщила пресс-служба КГГА. Специалисты коммунальных предприятий работают круглосуточно. Параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты.

Акт обследования с результатами исследований планируют получить в начале следующей недели. После этого будут приняты технические решения относительно дальнейшего восстановления моста и наземного участка «зеленой» линии метро.

● Зеленский хочет усилить/ослабить Кличко. Президент Владимир Зеленский предложил сформировать специальную управленческую команду для Киева и назвал потенциальных участников, которых хотел бы привлечь к разработке решений для столицы. В частности, глава государства отметил, что в команду должны войти опытные менеджеры и представители бизнеса. «Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева — менеджеров из бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут, и обратиться к нему с предложением», — подчеркнул он.

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Среди возможных участников президент назвал бывшего главу СБУ Василия Малюка, советника президента по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами Александра Кубракова и бывшего премьера Владимира Гройсмана. В то же время желающих присоединиться к команде пока не нашлось. «Я хотел включить в эту группу Малюка в контексте вопросов безопасности. Говорил также с Кубраковым, Гройсманом. [Бывший мэр Житомира Сергей] Сухомлин отказался — как только услышал о Киеве», — пояснил Зеленский.

● Рада предварительно поддержала проект госбюджета на 2027 год с огромным дефицитом. Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект госбюджета на 2027 год с дефицитом почти 1,7 трлн грн. Решение поддержали 239 народных депутатов, против выступили 25 (из них 19 — из фракции Европейская солидарность), воздержались — 26 (из них 17 — из Батькивщины).

Ключевым направлением государственных расходов остается сектор обороны и безопасности, на который будет направлено 4,89 трлн грн (около 66,8% всех расходов, что почти на 12% превышает уровень 2026 года). В частности, 1,73 трлн грн, или 35,7% этой суммы, составляют ресурсы от европейских партнеров на вооружение и технику; они будут учитываться в специальном фонде с возможностью поступления в натуральной форме.

Расчеты в документе базируются на росте реального ВВП на 1,3% и инфляции на уровне 8% к концу года. Собственные поступления бюджета оцениваются в 3,2 трлн грн, что на 265,9 млрд грн превышает показатели 2026 года. Основной прирост обеспечат поступления от НДС (+167,2 млрд грн), НДФЛ (+106 млрд грн) и акцизных сборов (+48,7 млрд грн). При этом более 131 млрд грн запланированных доходов рассчитано с учетом принятия законодательных изменений о повышении ставки НДС на 1 п.п. и акциза на топливо на 4 п.п. Еще 52,5 млрд грн предусмотрено при условии продления действия 50-процентного налога на прибыль банков и принятия закона о налогообложении цифровых платформ, а около 12 млрд грн — за счет изменения порядка налогообложения международных посылок.

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Общая потребность во внешней помощи для осуществления обязательных расходов составляет $52,6 млрд; из этой суммы международные партнеры на данный момент подтвердили $20 млрд, а еще $32,6 млрд остаются непокрытыми.

Парламентарии не поддержали ряд поправок к документу. В частности, не хватило голосов для принятия поправки № 611, касающейся запрета перечислять средства, полученные в рамках сделок со следствием, частным фондам, а также предписывающей направлять суммы, превышающие размер причиненного ущерба, в специальный фонд госбюджета на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ. Также не хватило голосов для принятия поправки № 1003, предусматривавшей установление на 2027 год ограничения зарплат чиновников, народных депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ на уровне 80 тыс. грн в месяц. Это ограничение не распространяется на лиц, участвующих в обороне Украины.

И напоследок:

● НАБУ ответило беглецу Кравченко. В НАБУ опровергли сегодняшнее заявление бывшего генпрокурора Руслана Кравченко (который планирует получить защиту в Австрии, где и находится) о том, что задержанные в Австрии военные ГУР МО «должны были совершить в отношении него насильственные действия». «НАБУ и САП расценивают заявление бывшего генерального прокурора, поспешно покинувшего территорию Украины после реализации операции Карфаген как попытку обеспечить себе защиту в государстве пребывания», — говорится в заявлении бюро. В НАБУ также подчеркнули, что заявление Кравченко о причастности антикоррупционных органов к каким-либо из упомянутых событий «не соответствует действительности».

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28 октября Кравченко заявил, что НАБУ и САП просили отправить в Австрию группу, которая должна была совершить в отношении него «насильственные действия». Почему он не вернулся в Украину, экс-генпрокурор так и не объяснил.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.