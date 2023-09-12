Президент наложил вето на закон о е-декларировании. Что снова произошло? 12 сентября, 12:27

У украинской власти, любой власти, после Майдана сложилась определенная традиция. А именно — пытаться обмануть наших западных партнеров. Обычно это имеет определенный алгоритм

В рамках сотрудничества с западными партнерами Украина берет на себя определенные обязательства. Преимущественно это касается верховенства права и борьбы с коррупцией. Но выполнять эти обязательства не очень хочется. И украинские политики решают попетлять. Они не выполняют очень долго свои обязательства, надеясь, что на Западе просто забудут. Но там почему-то имеют хорошую память. И не забывают. Тогда начинает работать план Б — пропетлять. Выполнить обязательства, но немножко не так. Все же привыкли считать, что на Западе все очень инфантильные. Но опять получается, что если население и может себе позволить инфантильность, то политики как раз — нет. Поэтому обмануть не получается. Более того, из-за попытки обмануть поднимается шум, украинское общество видит, что происходит, и начинает еще больше не любить собственных политиков. А в конце власть таки вынужденно принимает решение, которое должна была бы принять с самого начала. То есть идет выполнение обязательств. Но вместе с тем в придачу к неприятным обязательствам получает кучу негативного пиара. Причем все. Даже президент, который наложил вето, потому что именно на него возложат ответственность за депутатов из его партии, из-за которых это вето понадобилось.

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Каждый раз одно и то же. Как по заколдованному кругу.

Что в результате? В результате на ровном месте сначала идет потеря доверия. Которое еще осталось. Потому что никто не любит, когда его пытаются обмануть. Плюс подрывается вера в то, что в Украине по-настоящему хотят сделать реформы. Плюс неверие граждан в собственных политиков. И потом они почему-то удивляются результатам опросов.

Каждый раз одно и то же. Как по заколдованному кругу

В случае с е-декларациями это в принципе выглядело, как явка с повинной. Потому что нет никакой причины закрывать к ним доступ, кроме коррупционной. Но куча взрослых людей пошли на этот шаг. Опять надеясь, что «прокатит».

Не получилось.

Да еще и дополнительно привлекли внимание к тому, что будет в тех декларациях. Параллельно выставили на посмешище всю страну. И вновь помогли российской пропаганде распространять тезис, что Украина — это сплошная коррупция. И неудивительно, что первыми закрыть декларации от публики предложили депутаты, которые так сказать всегда считались не очень проукраинскими. Но странно, что их инициативу поддержали.

Что будет сейчас? После вето президента на фоне общественного резонанса будет принята та редакция, которую требует украинское общество и Запад. То есть то, что можно было сделать с самого начала. И еще и повесить себе медальку. «Смотрите, какие мы. Последовательно выполняем программу реформ». Но нет. Надо было устроить самим себе позор. Чтобы потерять не только медальку, но и доверие.

Какая хорошая новость? Хорошая новость в том, что в ближайшие годы украинская власть будет вынуждена сначала брать, а потом выполнять взятые на себя обязательства перед западными партнерами. Это и зависимость от поддержки партнеров. Это и евроинтеграция, провалить которую не сможет себе позволить никто из украинской политики. Это и потенциальное вступление в НАТО. Таким образом будет принято еще много полезных вещей, которые приблизят нас к верховенству права и будут способствовать борьбе с коррупцией. А еще просто приблизят нас к цивилизации, что выбивает «русский мир» из голов украинцев в ценностном плане.

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