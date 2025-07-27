Не Зеленский проблема

Обидно читать некоторых болтунов в западных СМИ, которые утверждают, что Зеленский теперь проблема и должен уйти. Извините за мой французский, но это полный бред

Зеленский совершил ошибку в антикоррупционной повестке дня — ограничив независимость НАБУ и САП — но думаю, что скорее все дело в ошибочном совете, который дала структуры поддержки — в ней сейчас все больше доминирует его руководитель аппарата Ермак.

Если уж на то пошло, то Ермак должен взять вину на себя, а не Зеленский, хотя его президентский стиль правления свидетельствует, что он чрезмерно полагается на Ермака в выполнении грязной управленческой работы. Так кто же должен/может его заменить?

Не думаю, что кто-то считает Зеленского лично коррумпированным, но в Украине серьезная проблема с коррупцией. Я общаюсь с людьми в военно-промышленном комплексе, и они говорят, что она процветает, усиливается и подрывает военные цели. До полномасштабного вторжения коррупция была проблемой номер один, с которой сталкивается Украина, — постоянным источником жалоб со стороны бизнеса, а значит, и западных доноров.

Дело не в том, что украинцы более склонны к коррупции, чем эстонцы, британцы или поляки

Если углубиться в причины, то дело не в том, что украинцы более склонны к коррупции, чем эстонцы, британцы или поляки, а лишь в том, как происходил постсоветский переход в Украине по сравнению с другими странами региона. В этом плане, я думаю, отсутствие привязки к вступлению в ЕС было важным. Но также, в случае Украины и многих развивающихся стран, именно развитые страны сами способствовали коррупции там. Потому что слишком легко принимали незаконные доходы от коррупции в свои банковские системы со слабым KYC (знай своего клиента) и задавали слишком мало вопросов. Если коррумпированные лица не могут просто пристроить и использовать свои незаконные доходы, возможно, тогда они будут заинтересованы в изменении собственных систем.

Но имеем то, что имеем. Коррупция — это огромная проблема, с которой нужно бороться в мирное и военное время, но приоритетом номер один, очевидно, является победа в войне. И хотя некоторые, возможно, хотели бы остановить финансовые потоки в Украину, чтобы привлечь Зеленского к ответственности за его последнюю ошибку в отношении антикоррупционных органов, в вопросе коррупции, это практически невозможно, поскольку поставит украинских солдат в невыгодное положение и увеличит вероятность победы России. Внесём ясность: если Россия победит, коррупционные проблемы в Украине сразу не исчезнут — они умножатся и значительно ухудшатся.

Однако в этой войне Зеленский доказал себя как смелый и сообразительный лидер. Он вел за собой, совершая многочисленные визиты на передовую. Его взаимная симпатия с западными лидерами стала решающим фактором в сплочении Запада и других в поддержку Украины. На данный момент я просто не вижу никакой альтернативы в Украине Зеленскому и, вероятно, большинство украинцев так думает.

На самом деле я не могу себе представить, что Зеленский захочет продолжать быть президентом и в мирное время — огромное физическое и эмоциональное истощение свидетельствует о том, что он выберет себе более легкую жизнь. Но пока Зеленский президент, ему просто нужно научиться и переосмыслить то, что он сделал в отношении НАБУ и САП, уважая твердое мнение множества украинских антикоррупционных неправительственных организаций. И, вероятно, нужны некоторые кадровые изменения в президентском дворце. Чрезмерная концентрация власти вокруг Ермака — это не здорово. Нужны сдерживания и противовесы, а перестановка в кабинете министров на прошлой неделе их устранила.

Однако, если отстранить Зеленского от власти, это будет огромная победа для Путина. Не Зеленский является препятствием для победы Украины, а Путин.

