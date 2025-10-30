Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Главные опасения Путина

30 октября, 07:13
Зачем Путин решил достать свой главный дипломатический козырь

Ожидания в России относительно запланированной в Будапеште встречи Путина с Трампом были очень высоки. Московская биржа показала уверенный рост, и даже наиболее воинственно настроенные ура-патриотически комментаторы начали рассуждать о перспективах мирного соглашения, которое закрепило бы поражение Украины. Решение Трампа отменить саммит, назвав его «пустой тратой времени», и ввести новые санкции против России стало для многих в Москве крайне неожиданным и шокирующим.

Те из ведущих аналитиков, кто еще недавно готов был хвалить Трампа за готовность выслушать пространные жалобы Путина на «обиды России» и «ничтожность Украины», теперь говорят о переменчивом характере процесса принятия решений в Вашингтоне. Российские обозреватели приписывают резкий разворот американской политики «злокозненному влиянию воинственно настроенных европейцев», но редко упоминают о противоречии между заявленным Трампом стремлением к прекращению огня и категорическим отказом Путина от какой-либо паузы в боевых действиях.

Внезапный срыв диалога на высшем уровне стал для Путина неприятным сюрпризом.

Теги:   Дональд Трамп Си Цзиньпин Владимир Путин Санкции против России Лукойл

