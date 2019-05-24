Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП Сегодня, 19:20 1505 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 24 мая 2019 года

Зеленский медленно покидает Банковую. Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского прорабатывает два варианта переезда с Банковой.

Об этом рассказал Кирилл Тимошенко, замглавы Администрации президента (АП), в комментарии НВ.

«Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда», — сказал он.

Тимошенко добавил, что Зеленский и АП планируют переехать уже в этом году.

«Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать», — резюмировал он.

Еще до второго тура выборов Зеленский заявил: он (если возглавит страну) намерен перенести свою канцелярию из здания на Банковой. Но пока президент продолжает работать там — и дел, как и разговоров, у него хватает…

Зеленского позвали к телефону. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Канцлер поздравила украинского лидера со вступлением на должность президента.

«Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в „нормандском формате“. Они договорились по этому и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт», — сказано в соответствующем заявлении немецкого правительства.

Шестой президент говорит не только с коллегами, но и со зрителями своих концертов…

У Луценко с Зе все сложилось. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у него нормальные отношения с президентом Владимиром Зеленским.

«Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах 95 квартала», — сказал он.

По словам Луценко, во время встречи с Зеленским (состоялась 11 мая) он отчитался о своей работе.

«Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники — госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей», — сказал он.

Луценко отметил, что детали разговора он передавать не будет, потому что считает «неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ».

Во время инаугурационной речи Зеленский призвал генпрокурора (среди прочих) уйти в отставку. Но Луценко пока игнорирует желание главы государства. А вот премьер Владимир Гройсман (которого в том же направлении тогда же отправил новый президент) все услышал — в Раде уже зарегистрировано заявление шефа Кабмина об отставке…

Пока Зеленский, прерываемый разными беседами, неспешно готовится покинуть нынешнее здание АП, страна спешно готовится — кто во что горазд — к парламентским выборам…

Фронт сопротивления Зе. Народные депутаты из фракции Народного фронта (НФ) — бывшего составного элемента коалиции имени Петра Порошенко — обратились в Конституционный суд: они считают, что решения о досрочном роспуске Рады и досрочных выборах в парламент нарушают Основной закон.

Об этом сообщил Андрей Тетерук, первый замглавы фракции НФ.

Инициативу «фронтовиков» поддержали 62 парламентария.

Предыстория: 23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского — им он распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Оппоненты главы государства назвали такое решение неконституционным, и вчера одна из общественных организаций уже обратилась по этому вопросу в суд.

Но сразу после появления указа в Центризбиркоме пояснили, что никакие судебные разбирательства не остановят процесс — новые выборы все равно состоятся.

И еще такой момент: по последним соцопросам рейтинг поддержки Народного фронта достиг микроскопического уровня в 0,2% (доля среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать)…

Вакарчук поднял голос на кандидатов. Партия Голос Святослава Вакарчука обнародовала требования (10 пунктов) к своим будущим нардепам.

По мнению Вакарчука и Ко, их однопартийцы отличаются (должны отличаться) от любых других людей в Украине следующим:

1)Имеют незапятнанную репутацию. Не зависящие от олигархов и готовы объяснить происхождение своего состояния;

2)Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины «Об очищении власти»;

3)Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии Голос;

4)Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;

5)Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;

6)Не сотрудничали с режимом Януковича, Компартией Украины и пророссийскими силами;

7)Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;

8)Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;

9)Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины;

10)Не являются народными депутатами Украины;

Персональный состав избирательного списка Голоса (по результатам открытого обсуждения) утвердит съезд партии.

По последним данным социологов, проект Вакарчука поддерживают 3−4,6% респондентов (среди тех, кто пойдет на выборы и определился со своими симпатиями), — этого слегка недостаточно для преодоления проходного барьера в 5%…

Еще немного партийных новостей…

Из Блока Порошенко исчез «Порошенко». Партия Блок Петра Порошенко Солидарность сменила свое название на Европейскую солидарность.

Такое решение принял съезд партии.

Собрание уже обновленной политсилы — теперь ее следует называть ЕС (если просто превратить все в аббревиатуру) или Евсол (чтобы избежать путаницы с Евросоюзом) — пройдет 31 мая.

«Политик, который боится выборов — не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победы — это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях», — заявил по этому поводу сам Петр Порошенко.

По последним данным социологов БПП имеет поддержку примерно 8,8−9,9% избирателей (среди тех, кто пойдет на выборы и определился) — это третье место в общем зачете (но отставание от лидера — партии Слуга народа Зеленского — в разы)…

Второе место в соцопросах занимает Оппоблок-За життя. Один из лидеров этого объединения — скандально известный в Украине человек — сегодня сделал шаг в сторону от Банковой…

Медведчук присоединился к Ляшко. В полку оппозиционно настроенных по отношению к Владимиру Зеленскому политиков прибыло: к уже находящемуся там (в оппозиции) Олегу Ляшко (и, очевидно, к Петру Порошенко — ему же тоже более негде быть, кроме как там) теперь добавился Виктор Медведчук, один из лидеров Оппоплатформы-За життя, у которого президент РФ Владимир Путин дочь крестил.

Но если Ляшко объявил о переходе в оппозицию с парламентской трибуны, то Медведчук — в интервью одному российскому изданию.

Медведчук не просто стал оппозиционером: он объявил, что еще и выходит из переговорного процесса с РФ на стороне Украины.

Впрочем, ранее глава администрации президента Андрей Богдан сказал, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.

Перейду к претендующей на постоянство теме «Портнов пытается посадить Порошенко»…

Портнов проявляет неутомимость. Андрей Портнов, бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича, подал в Госбюро расследований (ГБР) уже третье заявление о совершении экс-президентом Петром Порошенко преступления.

Об это Портнов проинформировал в своем Telegram-канале.

Первые два заявления касались действий Порошенко во время Керченского кризиса и захвата россиянами украинских военных кораблей, а также якобы отмывания украденных у армии средств через завод Ленинская кузня (принадлежал пятому президенту страны).

Теперь же речь идет, по словам Портнова, об «отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом Прямой, оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко».

И еще одна ставшая уже традиционной для новопрезидентской Украины рубрика — «Говорит и говорит Игорь Коломойский»…

Коломойский рассчитывает на что-то от Приватбанка. Еще недавно опальный бизнесмен Игорь Коломойский, который буквально накануне инаугурации Владимира Зеленского вернулся в Украину, вновь планирует стать совладельцем Приватбанка. Либо же — как вариант — хочет вернуть часть денег, которые были вложены им в это финучреждение до момента его национализации.

Об этом миллиардер сказал в интервью онлайн-изданию Украинская правда.

Коломойский предполагает, что государство может ему вернуть уставной капитал. А доказать, что он — капитал — в банке на момент его национализации был, должен суд. Если тот примет подобное решение, то, как выразился бизнесмен, «надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке».

Коломойский признал, что в банке за последние три года произошли большие изменения и государство влило в него большие средства. И потому он согласен (если что) просто получить какую-то долю акций финучреждения.

А Нацбанк сегодня подал апелляцию на решение о признании незаконным национализации Приватбанка, вынесенных ранее Окружным админсудом Киева по иску Коломойского…

Что ж: Коломойский — так Коломойский…

У Коломойского с Тимошенко — инсценировки. Кортеж украинского олигарха Игоря Коломойского трижды приезжал к дому лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко после его возвращения в Украину.

Такую информацию обнародовали журналисты программы Схемы: коррупция в деталях.

Причем два раза кортеж был замечен у дома Тимошенко (в коттеджном городке Срібна затока — это в Конча-Заспе) уже после инаугурации президента Владимира Зеленского.

Второй визит кортеж Коломойского осуществил уже после инаугурации Зеленского и перед переговорами с новоизбранным президентом о роспуске Верховной Рады.

А на следующее утро Тимошенко поддержала досрочные выборы в парламент.

Третий раз машины миллиардера заметили у дома лидера Батькивщины вечером 22 мая.

На следующее утро журналисты спросили Тимошенко о причине встречи с Коломойским. «Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы знаете, сколько там разных», — ответила лидер Батькивщины.

Она проигнорировала вопрос, обсуждалось ли с Коломойским ее назначение на должность премьера или спикера Рады.

Сам миллиардер назвал встречи с Тимошенко «инсценировкой».

"В связи с открытой слежкой, которое организуют журналисты после моего приезда в Украину, я продумал систему их дезориентации. Когда мне нужно куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW с автомобилем сопровождения по адресам известных публичных лиц. В это время я выезжаю на других авто, которые вы не знаете, и еду на нужные мне встречи", — сказал Коломойский.

Есть новости и по любимой теме ушедшего на покой президента страны…

Епифаний не убедил Филарета. Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению устава церкви.

Синод призвал епископат, духовенство и верующих решать все вопросы, «избегая разжигания вражды и противостояния».

По словам митрополита Епифания, ПЦУ и дальше будет получать миро из Константинополя. Ранее против этого выступил почетный патриарх Филарет.

Епифаний подчеркнул, что этот пункт томоса не противоречит независимости ПЦУ.

Митрополит Киевский добавил, что почетный патриарх Филарет не изменил своего мнения относительно деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

«Хотя все мы пытались переубедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет УПЦ КП», — заявил Епифаний.

Сам Филарет после заседания Синода заявил, что отказывается принимать часть его решений. Лично он принимает томос лишь в той части, которая дает автокефалию украинской церкви.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Епифаний, по мнению Филарета, нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннюю церковную жизнь в Украине.

Позже Филарет уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

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