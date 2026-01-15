Маятник Трампа качнуло в темную сторону

● Маятник Трампа повело на темную сторону. Президент США Дональд Трамп сказал в интервью Reuters, что заключение мирного соглашения задерживает Украина, а не страна-агрессор Россия. «Я думаю, что он [диктатор Путин] готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения», — заявил он.

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На вопрос, почему переговоры с посредничеством США до сих пор не решили крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп дал короткий ответ: Зеленский. «Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать», — пояснил он, почему считает, что Зеленский задерживает переговоры.

Президент США также подтвердил, что может встретиться с украинским президентом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

● Давос решит? Украинская делегация высокого уровня будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в частности запланированы контакты с американской стороной, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. «Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, фокус будет на защите нашей энергетики, на безопасности, гарантиях безопасности», — рассказал он на совместной пресс-конференции с албанской коллегой Элисой Спиропали в Киеве.

Сибига отметил, что поэтому украинская делегация активно готовится, чтобы «максимально использовать пребывание для достижения тех целей, которые ставил президент Зеленский для укрепления устойчивости Украины».

● Хозяин Белого дома не знает, что делают у него под носом? А еще Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной встрече его спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Москве.

14 января агентство Bloomberg сообщило, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным. Как отметило Bloomberg, американские представители представят диктатору и его команде последние проекты мирных планов (ранее Уиткофф и Кушнер уже обсудили эти планы с представителем Путина Кириллом Дмитриевым).

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● Туск попытался вернуть Трампа на Землю. Премьер Польши Дональд Туск напомнил, что мирный план по урегулированию войны в Украине был отвергнут страной-агрессором Россией. «Мирный план, подготовленный США, отвергла Россия, а не Владимир Зеленский», — написал он в Х.

Туск добавил, что единственным ответом России стали новые ракетные удары по украинским городам. «Поэтому единственное решение — усилить давление на Россию. И вы все это знаете», — подчеркнул премьер Польши.

После заявлений Трампа в «эфир» сразу вылезли представители Кремля:

● Кремль поддержал Трампа. В Кремле согласны со словами президента США, который заявил, что якобы украинский лидер Владимир Зеленский, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение о прекращении войны РФ против Украины. В этом российских пропагандистов заверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков сказал, что в Кремле соглашаются с заявлением Трампа, что Зеленский «тормозит процесс урегулирования в Украине». В то же время, мол, Путин якобы сохраняет открытость по урегулированию войны, а позиция Москвы «хорошо известна и Вашингтону, и Киеву».

Далее заговорил шеф Пескова:

● Путин не отступает. Российский диктатор во время вручения верительных грамот иностранным послам заявил, что страна-агрессор РФ «дальше будет достигать поставленных целей» в Украине.

Также Путин утверждал, что Украина якобы не демонстрирует готовности к урегулированию, и оправдывал нежелание России завершать войну против Украины. В то же время глава Кремля заявил, что мирное урегулирование должно произойти «как можно быстрее», и предложил вернуться к российским предложениям «по справедливой архитектуре безопасности» в Европе и мире. Путин убеждал, что это позволит «закрепить условия, на которых можно достичь» завершения войны против Украины. И отметил, что Россия готова восстановить отношения с европейскими странами «на определенном уровне».

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Там еще, вроде бы, планируется какое-то внешнеполитическое заявление от Путина.

В то же время:

● Срочные решения, чтобы избежать тотального блэкаута. Правительство Украины должно сегодня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после проведения энергетического селектора. «Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования», — написал он в ТГ.

Президент сообщил, что на селекторе присутствовали премьер Юлия Свириденко и ключевые для решений в условиях чрезвычайной ситуации члены правительства, представители областной и местных властей Киева и области, Харькова, Днепропетровской, Сумской, Черниговской областей. «Много рабочих деталей обсудили, и очень много проблем надо решать максимально оперативно», — отметил он.

Зеленский также анонсировал отдельное совещание с министром обороны Михаилом Федоровым и командующим Воздушных сил ВСУ Анатолием Кривоножко по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам на поддержку ПВО.

● СБУ собрала необходимую доказательную базу, подтверждающую, что российские удары по энергетике являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности. РФ с начала отопительного сезона в Украине нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения.

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● В Харькове днем в результате российского обстрела был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры, сообщил городской голова Игорь Терехов.

● Российские оккупанты также нанесли удар баллистической ракетой по портовой инфраструктуре Одесской области — причалу с контейнерами в Черноморске. Пострадал член экипажа гражданского грузового судна под флагом Мальты.

● Хроники холодной войны. «Сегодня будут решения по комендантскому часу — нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности, — также написал в ТГ Владимир Зеленский. — Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. По Киеву — отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении».

По словам президента, в столице особая сложная ситуация, «время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города». Президент сообщил, что для Киева был сформирован постоянно действующий штаб, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Зеленский также написал, что ожидает от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия.

«Благодарен областной и городской власти Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах. Взяли в работу запросы от Днепровщины — Днепр, Кривой Рог, другие города и громады региона», — добавил президент. Кроме того, он поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию в Черниговской области. Во время селектора также обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. «Непростая ситуация на Сумщине — стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены», — подчеркнул глава государства.

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● Кличко обиделся. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что встретился с премьером Юлией Свириденко за день до разрушительной атаки российских оккупантов, доложил, как столица готовится к возможным повреждениям критической инфраструктуры во время обстрелов, и предложил создание совместного штаба, но, по его словам, после того, как обстрел произошел, никакой координации с правительством не было.

Кличко сделал свое заявление после сокрушительной критики в свой адрес со стороны президента Владимира Зеленского, которая касалась неподготовленности столицы к массированным обстрелам энергетических объектов.

● Павел во Львове. Президент Чехии Петр Павел прибыл с официальным визитом в Украину, начав его со Львова. Об этом сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий. Во время поездки чешский президент планирует также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во Львове Павел провел рабочий обед с Козицким, министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой и заместителем министра иностранных дел Александром Мищенко.

Это уже третий визит Павела в Украину. В апреле 2023 года, кроме Киева, он также посетил Днепр, а в марте 2025 года из Молдовы приехал в Одессу (и едва не попал под российский обстрел).

● До 10 МиГ. Польша поставит Украине «менее десяти» своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ, сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью TVP World.

В декабре 2025-го военное командование Польши заявило, что продолжаются обсуждения потенциальной сделки, по которой Варшава получит разработанные в Украине технологии беспилотников в обмен на МиГи советской эпохи.

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● Продвижение россиян замедлилось. Продвижение российских войск в Украине замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026-го — вероятно, из-за менее благоприятных зимних погодных условий и отказа от «произвольных дедлайнов», в которые оккупанты пытались уложиться в конце года, констатировал Институт изучения войны (ISW).

ISW собрал доказательства, свидетельствующие о том, что российские войска наращивали свое присутствие (или с помощью инфильтрационных миссий, или путем штурмов) такими темпами: между 1 и 17 декабря — на территории Украины площадью 276,44 кв. км; между 17 и 31 декабря — на территории 89,05 кв. км, между 31 декабря и 13 января — на 73,82 кв. км.

Теперь сугубо о «гражданских» делах:

● 50 млн за ограниченную свободу Тимошенко? САП будет просить у суда для экс-премьера и лидера Батькивщины Юлии Тимошенко 50 млн грн залога и определенные обязанности в качестве меры пресечения. Об этом изданию Бабель сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк. По ее словам, прокуроры подали ходатайство 15 января, а заседание суда ожидается завтра.

13 января НАБУ и САП разоблачили главу одной из фракций ВР — это и была Тимошенко, которая предлагала взятки народным депутатам за голосование за или против отдельных законопроектов.

● Ермак в ТЦК не ходил? Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак не обращался ни в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для прохождения воинской службы. Об этом говорится в ответе Минобороны Украины на запрос нардепа Ярослава Железняка.

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Ответ на запрос нардепа поступил 14 января и подписан заместителем министра обороны Евгением Мойсюком.

И напоследок:

● Удачное время начать пить. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас во время общения с лидерами политических групп в Европейском парламенте заявила, что текущая ситуация в мире выглядит настолько сложной, что это «хороший момент», чтобы начать пить. Об этом написало Politico, которое добавило: высказывание прозвучало во время неформальной дискуссии, которая происходила после того, как евродепутаты начали поздравлять друг друга с наступлением Нового года.

По словам двух источников, присутствовавших во время разговора, Каллас отметила, что не является поклонником алкоголя, однако текущие события в мире заставляют по-новому оценивать происходящее.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.