Зеленский или США. Кто вводит нас в заблуждение? Сегодня, 16:25 3421 Цей матеріал також доступний українською

Ничего экстраординарного в сотрудничестве с лоббистами нет. Вопросы могут быть только к происхождению средств

"Радио Свобода" сообщили о том, что команда Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting, LLC для оказания услуг по продвижению в США. В целом, ничего страшного в этом нет. Услугами лоббистов пользуются политики, правительства и коммерческие структуры со всего мира. Это нормальная практика. Так делали и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович.

Между тем, в штабе Владимира Зеленского какие-либо контакты с американскими лоббистами опровергли, заявив, что не привлекали никаких компаний для организации визита своего представителя в США.

Теперь остается выяснить, кто вводит публику в заблуждение – Министерство юстиции США или штаб кандидата в президенты. Дело в том, что еще с 1938 года, согласно американским законам, любая лоббистская компания, обслуживающая интересы нерезидента, обязана сообщить правительству детали своего контракта, в том числе, имя клиента, стоимость контракта и его предмет.

Теперь остается выяснить, кто вводит публику в заблуждение

Все такие контракты находятся в открытом доступе на сайте Министерства юстиции США. К примеру, контракт Владимира Зеленского и компании Signal Group Consulting, LLC можно найти здесь.

Если верить этой записи, предметом сотрудничества американских лоббистов и штаба Владимира Зеленского является «to elevate the profile of Volodymyr Zelenskiy – Servant of the People» (дословно: «поднять авторитет Владимира Зеленского – Слуги народа».) Сумма контракта – $60.000.

Договор заключен непосредственно между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и компанией Signal Group Consulting, LLC через человека по имени Marcus Cohen. В графе «адрес» клиент указал улицу Большая Васильковская, второй этаж торгового центра «Олимпийский».

Кстати говоря, сама компания Signal Group Consulting, LLC – это стопроцентная доверенная компания другой лоббистской структуры, Wiley Rein, LLP, которая еще с 2013 года обслуживала интересы Юлии Тимошенко и ее супруга Александра.

Еще раз подчеркну: ничего экстраординарного в сотрудничестве с лоббистами нет. Вопросы могут быть только к происхождению средств, из которых оплачиваются их услуги. Но, откровенно говоря, в данном случае сумма не настолько большая, чтобы публично от нее открещиваться.

Текст опубликован с разрешения автора

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