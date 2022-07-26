О чем говорит ситуация с лишением гражданства Корбана? 26 июля, 15:29

Государство стало слабее даже не из-за отсутствия Геннадия Корбана, а из-за разрушения принципа, который подчеркнул сам президент

1. Государство стало слабее даже не из-за отсутствия Геннадия Корбана, а из-за разрушения принципа, который подчеркнул сам президент. В начале войны Зеленский призвал украинцев к совместному сопротивлению: «За это время мы по-настоящему стали единым целым. Мы многое простили друг другу. Мы полюбили друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга».

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24 февраля глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко назначил Корбана руководителем штаба обороны Днепра. 19 мая министр обороны Алексей Резников наградил Корбана медалью «За содействие Вооруженным силам» с формулировкой «за значительный личный вклад в защиту территориальной целостности Украины». А 18 июля президент Зеленский лишил Корбана гражданства и доступа на территорию Украины. Лишил тайным указом, чтобы нельзя было обжаловать в суде, и даже слова официально не сказал.

Президент показал, что наша власть даже тех, кому она сама дает полномочия и награды, может просто выбросить и не дать даже права на справедливость или на суд.

Когда всех стражей порядка собрали в один кулак — право стало не нужно

2. А почему дали медаль Корбану? 24 февраля глава новообразованной Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко назначил Корбана куратором всех структур сил обороны Днепропетровской области. С этого дня вся оборонная работа в области шла через Штаб обороны Днепра, все это образовывалось с нуля. Все это время замечаний не было. Это знает и сам Зеленский — во время посещения области он как раз был в одном из современных штабов, полностью разработанном и созданном по приказу и проекту штаба обороны, и за средства, которые он привлек. О масштабах обеспечения ВСУ и НГУ, о скорости принятия решений, о формировании и обеспечении ТРО исключительно местными ресурсами, о системах видеонаблюдения на фронте, думаю, штаб обороны и сам отчитается, но я от военных всех уровней, от сотен частей и взаимодействующих подразделений, со штабом бороны Днепра, слышал исключительно положительные отзывы.

3. Причина лишения гражданства Корбана на самом деле достаточно комична — это обращение американской конгрессвумен Виктории Спартц к президенту США по поводу пророссийских связей главы офиса Андрея Ермака. Для своей защиты Офис президента решил не отвечать по существу вопроса, а сделать вид, что все это чья-то личная месть. Через несколько недель в Украине Спартц общалась с сотнями наших руководителей и политиков разного уровня, в том числе с Корбаном, и офис подчеркнул, что конгрессвумен из Индианы подверглась его влиянию. То есть власти доказали делом, что слова Спартц относительно Ермака имели основания — потому что избавились от руководителя штаба обороны Днепра именно методами, привычными для недемократической власти.

4. Зеленский сконцентрировал в руках Ермака и его заместителя Татарова управления всеми правоохранительными органами страны. ГПУ, СБУ, ДБР, НПУ — все силовики, а также многие суды сейчас фактически руководятся звонком из одного кабинета. И если власть видит основания, у нее есть все полномочия, чтобы подробно проверить всю деятельность Корбана и дать правовую оценку всем его действиям. Власти должны проводить следственные действия, обыски, задержания, выносить приговор. А оказалось, что когда всех правоохранителей собрали в один кулак, то право стало не нужно. А если власть не хочет быть ответственной за граждан и опираться на право, государство становится слабым.

Текст опубликован с разрешения автора

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