Зеленский и украинские мигранты. Что не так? Сегодня, 09:57 1568 Цей матеріал також доступний українською

Очень плохая организация избирательного процесса за рубежом создает в Украине ложное представление, «что мигранты не голосуют»

Выборы президента Украины оставили «за бортом» миллионы украинских граждан за рубежом, которые де-факто лишены возможности волеизъявления из-за архаичной организации процесса выборов за рубежом. Представители украинских общин около 30 стран мира обратились к политическим лидерам Украины с просьбой прекратить дискриминацию права голоса мигрантов, находящихся за пределами страны; безотлагательно обеспечить дистанционное голосование по почте за рубежом и обеспечить полноценное представительство в Верховной Раде Украины.

Ситуация очень проблематична, это также было неоднократно подчеркнуто международными наблюдателями и международными институтами, и без всякой реакции со стороны президента и Верховной Рады она может стать взрывной.

Очень плохая организация избирательного процесса за рубежом создает в Украине ложное представление, «что мигранты не голосуют», следовательно политические партии не интересуются гражданами-избирателями за рубежом и их интересы не представлены в ВРУ. И поэтому, если сейчас президент не примет неотложные политические решения, чтобы обеспечить их основные конституционные права «избирать и быть избранными», то украинцам мира будет трудно поверить в то, что их «знания, опыт и ментальные ценности Украине очень нужны», как было сказано президентом в день инаугурации.

Инаугурационная речь Владимира Зеленского заставила задуматься — неужели сейчас власть реально перестанет игнорировать нас, и мы сможем полноценно участвовать в процессах создания государства в Украине? Неужели, принимая во внимание активное участие украинских эмигрантов после евромайдан в отстаивании интересов своей страны во всем мире, украинская власть будет уделять больше внимания и гарантировать квоты для представителей украинских граждан из избирательных округов за пределами страны?

Думаю, многие украинские граждане по миру обрадовались, когда Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам на планете: «Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство». Но. Если президент реально хочет привлечь всех к трансформации родной страны, нужно обеспечить им возможность голосовать на следующих парламентских выборах, чтобы наши граждане смогли реально поверить что это все искренне, потому что мы немного устали от безразличия последних лет.

Архаичность украинского избирательного законодательства приводит к тому, что легитимность целого избирательного цикла под вопросом, поэтому нужны неотложные политические решения со стороны украинской власти. Если президент, Верховная Рада и правительство не обеспечат конституционное право голоса граждан за рубежом на следующих парламентских выборах, то миллионы украинцев будут вынуждены выбирать свое правительство и раду в изгнании. Потому что просто не будет другого выбора.

Лучший тест, чтобы понять, насколько теперь слова будут отличаться от действия — это представление президентом в ВРУ неотложного законопроекта, который обеспечит реальную возможность волеизъявления миллионам украинцев за рубежом на следующих парламентских выборах. До того, как будет подписан указ о роспуске Верховной Рады. Потому что потом — опять начнутся лишь слова. Нам нужны конкретные действия.

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