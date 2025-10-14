Зеленский и Трамп могут устроить Путину черную пятницу

● На востоке продолжается контрнаступательная операция ВСУ. В Покровском районе Донецкой области украинские воины за минувшие сутки обнаружили и уничтожили российских оккупантов на территории в 3,4 кв. км и на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км, сообщил в ФБ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам главкома, всего за время Добропольской операции, по состоянию на 06:00 13 октября, освобождено 182,4 кв. км, 224,7 кв. км зачищено от ДРГ противника.

● Зеленский увидится с Трампом. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября, и заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть роль в решении войны между Россией и Украиной.

Журналисты на борту самолета Air Force One спросили Трампа, могут ли некоторые мировые лидеры, в частности Эрдоган, помочь в войне между Россией и Украиной. В ответ он отметил: «Да, Эрдоган может. Его уважают в России. Об Украине я не могу сказать. Но его уважает Путин. И он мой друг». На вопрос, примет ли он президента Украины в Белом доме в пятницу, Трамп ответил: «Я думаю, да».

За несколько часов до того и Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретиться с президентом США. «Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», — сказал украинский лидер в Киеве, во время пресс-подхода с Каей Каллас, верховным представителем ЕС по иностранным делам.

● Путину готовят черную пятницу? Президенты США и Украины во время личной встречи 17 октября в Белом доме будут говорить о том, какое оружие необходимо предоставить Украине для противостояния российской агрессии. «Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону», — пояснил один из собеседников портала Axios. По данным этого авторитетного издания, в частности, на встрече речь пойдет о том, нужно ли предоставить Украине американские дальнобойные ракеты Tomahawk. Накануне Трамп подтвердил, что рассматривает такую возможность.

Зеленский прибудет в США 16 октября. А с 13 октября в Вашингтоне должен находиться руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который должен подготовить все к визиту украинского лидера.

● ВСУ на днях получит новую партию оружия из Штатов. На этой неделе стоит ожидать объявлений о новых поставках оружия Украине в рамках инициативы НАТО PURL, которая предусматривает закупки вооружений у США европейскими государствами-членами Альянса для их дальнейшей передачи официальному Киеву. Об этом заявил журналистам посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

В вопросе поставки Украине ракет Tomahawk последнее слово — за президентом Трампом, добавил Уитакер.

● Москве уже больно. Чтобы оценить, насколько пугает Москву возможная передача Tomahawk, стоит напомнить вчерашнее заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева: тот фактически пригрозил США ядерным конфликтом, утверждая, что Россия якобы не сможет различить, запущенные ракеты Tomahawk вооружены ядерными или обычными боеголовками — а осуществлять пуски этих ракет, мол, будут именно США, а не Украина.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков добавил, что американским специалистам якобы непременно придется участвовать в украинских ударах ракетами Tomahawk и что любой эксперт знает о последствиях такого решения.

● Ракет много не будет? США может выделить для Украины от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk, написала Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. «Это не изменит решительно динамику войны», — добавил тот.

Бывший чиновник Пентагона Марк Кансиан, который сейчас работает в аналитическом Центре стратегических и международных исследований, оценивает, что США имеют в целом 4 тыс 150 Tomahawk, но с 2022 года Пентагон закупил только 200, и из них выпустил более 120. Министерство войны запросило финансирование только на 57 Tomahawk в своем бюджете на 2026 год, написало издание, отмечая, что Вашингтону, вероятно, также понадобятся эти крылатые ракеты во время военной операции в Венесуэле.

Военные эксперты отмечают, что Tomahawk могут дополнить собственные украинские дальнобойные ударные беспилотники и крылатые ракеты «в больших сложных залпах для большего эффекта», но «все равно будут очень ограниченными возможностями… безусловно, недостаточными для обеспечения длительных, глубоких атак против России».

● Мерц просит Трампа повторить то же самое с Москвой. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал подписание мирного соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе «важным днем в истории» и выразил надежду, что подобные шаги приблизят мир и в Украине.

Канцлер поблагодарил посредников, в частности президента Трампа, и призвал его использовать влияние на Путина, чтобы способствовать завершению войны в Украине. «Эта площадка показывает: когда международное сообщество объединено, мир возможен», — подчеркнул Мерц.

● Кремлю нравится Уиткофф. Москва «поддерживает» озвученное накануне поручение президента США Дональда Трампа своему специальному представителю Стиву Уиткоффу сосредоточиться на урегулировании войны РФ против Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Москве «поддерживают политическую волю США к поиску путей мирного урегулирования» и считают Уиткоффа «эффективным посредником».

● Москва проверяет Трампа газом. Российский завод по производству сжиженного природного газа в Арктике, на который США наложили санкции, продолжает поставлять продукцию, написало агентство Bloomberg. В статье указано, что Москва стремится обойти западные ограничения и проверить президента США.

По данным Bloomberg, с конца июня завод отгрузил уже десятую партию. Ранее все партии поставлялись либо в один порт на юге Китая, либо на склады на Дальнем востоке РФ. Несмотря на обострение торгового конфликта между США и Китаем, Вашингтон пока не ужесточал меры в отношении запрещенного российского СПГ.

● Смелый шаг правительства. Кабмин запустил экспериментальный механизм передачи военных технологий, разработанных в системе Министерства обороны, в серийное производство на частных предприятиях. Принятое постановление создает правовую основу для публично-частного партнерства в оборонной отрасли.

«Отныне эффективные разработки сразу переходят в производство и работают на усиление обороноспособности Украины», — сказал министр обороны Денис Шмыгаль.

● У генпрокурора озвучили неприятные цифры. Украинские правоохранители открыли почти 290 тыс. уголовных дел за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство с января 2022 года по сентябрь 2025 года, сообщила УП.

В Офисе генпрокурора на запрос издания объяснили, что за этот период было зарегистрировано 235 646 уголовных производств по СОЧ, 53 954 — за дезертирство.

● РФ наносит удары по будущему. В результате полномасштабного вторжения России в Украине повреждено или разрушено 4358 учебных заведений, что составляет 17,1% от общего количества, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой. «Каждое шестое учебное заведение в Украине пострадало от российской агрессии. На начало октября 2025 года 17,11% из 25 465 учебных заведений были повреждены (3958) или разрушены (400). Среди них — больше всего школ (2046) и детсадов (1506)», — написал он в ТГ.

По словам министра, несмотря на российский террор образовательной инфраструктуры, государство направляет ресурсы на восстановление доступа к обучению и развитие очного образования, в частности, на эти цели правительство выделило более 11 млрд грн.

● В Раде хотят вернуть школам молодых учителей. Председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что за последние 10 лет количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось с 48 953 до 22 045, то есть более чем вдвое, а количество учителей до 40 лет — с 61 872 до 49 005 или на 20%.

«Вывод один: зарплатная политика должна стимулировать молодых людей, обеспечивать им достойную оплату труда и уверенность в завтрашнем дне. Причем это надо делать не в течение 10−20 лет, когда молодой учитель уже не один раз успеет разочароваться в профессии и уйдет из учебного заведения, а прямо сейчас, с первого дня его работы. В противном случае, когда старшее поколение покинет школу, не будет никого им на замену. Три „минималки“ на старте — то, с чего мы должны начать уже со следующего года», — написал Бабак.

● Мэр Одессы будет бороться за гражданство. Утром мэр Одессы Труханов опроверг, что комиссия при президенте приняла решение о лишении его гражданства и заявил о готовности пройти полиграф. «Мне известно, что комиссия не была, не состоялась. Что касается готовности президента подписать, то я не могу комментировать, это мнение президента. Но для меня это важный вопрос, потому что я родился в Украине и у меня нет другого гражданства, о чем я неоднократно предоставлял документы», — заявил Труханов в эфире проекта Суспільне. Студия.

Петиция о прекращении гражданства Украины Труханова, обнародованная на сайте президента Украины 13 октября, по состоянию на утро 14 октября набрала уже более 27 тыс. голосов, что больше, чем необходимые для ее рассмотрения главой государства 25 тыс.

В конце концов:

● Труханов больше не гражданин и не мэр. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что у некоторых должностных лиц подтверждено наличие российского гражданства. «Подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — добавил глава государства.

В эфире телемарафона Едині новини со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

После этого Труханов пообещал обжаловать такое решение в суде.

В то же время президент Зеленский планирует создать в Одессе военную администрацию, что сделает должность мэра номинальной (и тогда у города появится руководитель без необходимости проводить для этого местные выборы).

И напоследок:

● Вице-премьер предлагает украинцам помогать блокировать телефонных спамеров. Первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров призывает украинцев помогать блокировать номера спам-звонков. «Недавно правительство приняло постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие правила вступили в силу 2 октября — и уже заблокированы тысячи спам-номеров», — написал в ТГ он.

Федоров пояснил, что спам-звонки — это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу. Вице-премьер подчеркнул, что теперь каждый украинец может обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого совершали звонок: Vodafone — в приложении или по номеру 111; Kyivstar — в приложении или по номеру 466; LifeCell — в приложении или по номеру 5433.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.