Зеленский и Рада. Что будет с парламентом? Сегодня, 15:36 2412 Цей матеріал також доступний українською

Люди поверили лидеру Студии "Квартал 95", и теперь начинается реальная политика

Владимир Зеленский победил на президентских выборах. Он станет шестым президентом Украины, и это самый молодой глава нашего государства за годы независимости. После инаугурации Зеленский начнет формировать администрацию, будет проводить встречи с дипломатами и вести международные переговоры.

И ему также придется сотрудничать с правительством и Верховной Радой. В правительстве больших сюрпризов не предвидится. Кабмин продолжит работу в нынешнем составе во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Президентская квота – это только два министра: иностранных дел и обороны. Только на эти назначения может повлиять новый президент. Поэтому правительство как работало, так и продолжит функционировать дальше. До того, пока не состоятся выборы в парламент и не сформируется новая коалиция.

А вот что произойдет с парламентом, как он будет сотрудничать с президентом Зеленским и какой срок – это интересный вопрос. Сейчас у Зеленского максимальная поддержка избирателей. Он ничего не обещал на выборах и говорил только то, что будет не таким, как Петр Порошенко. Люди поверили лидеру Студии «Квартал 95», и теперь начинается реальная политика.

К осени вариантов обновления Рады появится еще больше

А в реальной политике украинские избиратели очень быстро разочаровываются в своих лидерах, что приводит к постепенному падению рейтингов. Поэтому новый президент заинтересован в том, чтобы выборы в Верховную Раду прошли как можно скорее – пока он максимально популярен, а не осенью.

Например, когда Эммануэль Макрон одержал победу на выборах президента Франции в 2017 году, парламентские выборы состоялись буквально спустя месяц. И партия Макрона на них победила с огромным преимуществом. У президента Франции проблемы начались чуть позже.

В Украине же очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября. Но политическая целесообразность подсказывает Зеленскому, что было бы хорошо, если бы они состоялись раньше. И он это признал в интервью сайту «РБК-Украина». Основанием для досрочного роспуска Рады может стать то, что в ней уже давно нет необходимого количества депутатов в коалиции. Однако если распускать парламент, то это можно сделать только до конца мая – за полгода до истечения полномочий действующей Рады.

Пойдет ли на досрочный роспуск парламента Зеленский? Я не уверена. Сейчас в своих заявлениях он лишь предполагает такую возможность, и это может быть только средством воздействия на нынешних депутатов. Мол, лучше поддерживайте законопроекты, иначе скоро перестанете быть депутатами. И до следующих парламентских выборов нардепы из разных фракций могут пойти на такое ситуативное сотрудничество.

Вот, например, депутатская группа «Возрождение» Виталия Хомутынника. В ее составе 24 депутата. Хомутынник – бывший регионал и бизнес-партнер Игоря Коломойского, и он уже заявил, что его группа готова поддерживать законопроекты нового президента. Полагаю, Зеленский также может рассчитывать на поддержку части фракции «Народного фронта» – по крайней мере тех депутатов, которые ориентируются на министра внутренних дел Арсена Авакова. В оппозиции к Зеленскому останется БПП – хотя и там, возможно, не все депутаты. Например, группа «УДАР» Виталия Кличко снова начала размышлять о самостоятельном политическом будущем.

Зеленский может наладить сотрудничество с действующим составом парламента. Все будет зависеть от конкретных законопроектов. Поэтому есть шанс, что к осени депутаты изменят законодательство о выборах, и в Верховную Раду будут баллотироваться по пропорциональной системе с открытыми списками. И это было бы замечательно. За внедрение этой системы выступали и Зеленский, и Порошенко.

Если выборы состоятся осенью, мы увидим много новых политических игроков. Кроме «Слуги народа», там будет еще партия «Сила и честь» Игоря Смешко, показавшего высокий результат на президентских выборах. Вполне вероятно, о своем участии заявит и политическая сила Святослава Вакарчука. Такую возможность Зеленский тоже предположил в интервью. А еще Гройсман и Кличко, которые тоже думают о выборах. Поэтому будущий парламент может кардинально отличаться от нынешнего.

Если же президент не сработается с Радой, то в силе сценарий досрочных выборов. Согласно последнему опросу КМИС, если бы выборы состоялись сейчас, то в Раду попали бы партии «Слуга народа», Оппозиционная платформа «За жизнь», МЧП, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «Сила и честь» Игоря Смешко.

Такой расклад сил тоже меняет политический ландшафт. И осенью вариантов обновления Рады появится еще больше.

Какой вариант более приемлем президенту Зеленскому? Полагаю, все же выборы осенью.

Инаугурация должна состояться через месяц после объявления официальных результатов. Поэтому при желании распустить Раду новый президент вступит в должность уже после того, как истечет срок для возможного роспуска.

Впрочем, как оно будет, увидим уже совсем скоро.

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