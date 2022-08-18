Власть совершает сейчас роковую ошибку. Какой должна была быть подготовка к войне 18 августа, 16:00

Подготовка к возможному наступлению — это не провокация, не эскалация и не экономический упадок

Підготовка до війни — це системні рішення по бюджету оборони і не тільки. Це фінанси на оборону. Це тероборона, розгорнута і посилена заздалегідь. Це (дуже важливо) плани з евакуації населення і логістика цієї евакуації. Це методичка/алгоритм для місцевої влади, як діяти в екстремальних умовах бойових дій і в умовах окупації. Це генератори в лікарнях і паливо для цивільного і військового транспорту із запасом. Це підготовлені бомбосховища, позначки про які стають такими ж звичними, як і назви вулиць. Це евакуація, нехай і названа інакше, дитячих будинків, будинків літніх людей, психоневрологічних та інших диспансерів.

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Підготовка до оборони — це не завжди і не обов’язково кричати про це з екранів ТБ (хоча ролики про базові речі, базові продукти в коморі тощо були б не зайві). Це системна політика. І цього в потрібних масштабах з боку держави не відбувалося. Все, крапка. Можна багато домислювати, але ЗСУ готувалися в міру своїх можливостей, вся державна машина — ой, як відставала.

Але що мене хвилює тут: що в цій дискусії вже зараз влада робить фатальну помилку — не розуміє, що виляти в подібних критичних ситуаціях не можна. Комунікація вкрай неадекватна. Всі пояснення про «7 млрд», які б країна почала втрачати з жовтня чуються як те, що людьми і їхніми життями знехтували. І мені дуже дивно, що в ОП так вперто не розуміють, що ці раціонально-економічні аргументи не працюють, що краще було б сказати:

«Ми помилилися, ми дійсно розраховували, що повномасштабного вторгнення не буде, але і наші партнери теж помилялися, бо надання Україні зброї заздалегідь могло б не тільки не спровокувати, але навпаки стримати Росію. Воюємо, вимагаємо підтримки від тих самих партнерів до переможного для Україні кінця в цій війни».

Чому риторика не така? Пояснень може бути багато: від впертості чи самовпевненості - до свідомої комунікаційної лінії. Це не так важливо, але я б реально радила не гратися з консолідацією нації і навчитися визнавати деякі свої помилки. Бути максимально прямими, бо війна і так все оголила.

Текст опубліковано з дозволу автора

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