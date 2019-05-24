Зеленский хочет быть в каждом смартфоне Сегодня, 12:05 812 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 23 мая 2019 года

Зеленский хочет быть в каждом смартфоне. Сегодня президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на iforum — украинском форуме интернет-деятелей.

Там он рассказал о сокровенном, — желании сделать власть цифровой. Иными словами, Зеленский говорил об инновациях и диджитализации государства.

«Можете считать меня наивным мечтателем, но мы действительно хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. Пора это сделать», — заявил президент.

Перед этим он пояснил, что есть «интересная статистика ООН» о развитии электронного правительства за 2018 год. «Мы сегодня, как бы прискорбно это не звучало, проигрываем [в этой сфере] Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору [так Зеленский назвал РФ]. По индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Беларуси и Эстонии. То есть дело не в людях, а в системе», — сказал Зеленский.

По ходу дела он успел потроллить украинских чиновников, пошутить над Виталием Кличко. А также рассказать, что Великобритания недавно неделю не использовала угля, тем самым «запустив» формулу Роттердам-минус. А вот Украина, мол, живет с формулой Роттердам-плюс (и это был уже троллинг экс-президента Петра Порошенко и миллиардера Рината Ахметова).

Своего рода троллинг, но уже самого Зеленского, сейчас разворачивается на сайте президента — там создана петиция за отставку шестого главы государства. Ее автор утверждает, что голосование за Зеленского в основном было протестным и потому персона президента совсем не объединяет большинство украинцев.

Петиция набрала уже почти 30 тыс. голосов и преодолела лимит, необходимый для того, чтобы ее рассмотрела Администрация президента…

Тоже хочет услышать каждого. Президент Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией (о нем накануне, как об одной из идей, рассказал глава президентской администрации Андрей Богдан) не имеет законодательной инициативы.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми», — пояснил президент.

По словам Зеленского, он «стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше».

А страна начинает — кое-где нехотя — готовиться к парламентским выборам…

Выборы состоятся при любой погоде. Сегодня вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Раду.

Сегодня же общественная организация Спильна справа подала жалобу в Верховный суд относительно этого указа: решение Зеленского, мол, незаконно.

Подать в суд (по тому же вопросу) грозились и политики из партии Народный фронт, например.

Но Татьяна Слипачук, глава ЦИК, заявила: кампания по выборам все равно начнется 24 мая, и любые судебные обжалования указа никак не повлияют на избирательный процесс.

«Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации закона, то есть, с 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале», — сказала она.

А еще Слипачук пожаловалась, что при действующей системе госзакупок ее ведомство не успеет подготовиться к выборам. И ей нужен закон, позволяющий ЦИК проводить закупки по спецпроцедуре.

Подобный законопроект был создан в канцелярии Владимира Зеленского, но ВР даже не внесла документ в распорядок дня для рассмотрения.

Подоспела и новая социология…

Раду делят на пятерых. Если бы досрочные выборы в ВР состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы пять партий.

Таковы результаты исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

Партию Слуга народа Владимира Зеленского готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

За Оппозиционную платформу — За життя (Вадим Рабинович-Виктор Медведчук-Юрий Бойко) готовы проголосовать 11,2% украинцев, за Блок Петра Порошенко Солидарность — 9,9%, за Батькивщину Юлии Тимошенко — 9,6%, за партию Сила и честь Игоря Смешко — 5,7%. Остальные политсилы не проходят барьер в 5%.

Гражданская позиция Анатолия Гриценко набирает 4,3%, Оппозиционный блок (Александр Вилкул и Ко) — 3,2%, партия Святослава Вакарчука Голос — 3%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,8%. Объединение Самопомич — 2%.

В этой стране есть еще один человек, специализирующийся на троллинге серьезного уровня — экс-замглавы администрации президента (АП) Виктора Януковича Андрей Портнов. Он недавно вернулся в Украину, и объявил, что будет в судах доказывать виновность пятого президента Петра Порошенко…

Портнов шьет Порошенко новое дело. В Государственное бюро расследований (ГБР) поступило заявление Андрея Портнова, экс-замглавы АП времен Виктора Януковича, о совершении экономического преступления бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

«Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его, [после] будет принято законное решение», — сказал Труба.

Директор ГБР уточнил, что заявление Портнова касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским заводом Ленинская кузня (Кузница на Рыбальском) — это предприятие еще недавно принадлежало Порошенко.

Труба добавил, что ГБР уже открыло уголовное производство по предыдущему заявлению Портнова о совершении Порошенко госизмены при введении военного положения в ноябре 2018 года.

Ранее Портнов в Telegram-канале сообщил, что зарегистрировал в ГБР еще одно заявление «об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки». Он ожидает, что ГБР подаст в суд ходатайство об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества.

«Порошенко легализовал $ 300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», — сообщил Портнов. Затаскать по судам пытаются и оппонента Порошенко — Игоря Коломойского.

Впрочем, тому не привыкать, — он и сам кого хочешь затаскает…

Приват атакует своего экс-собственника. Государственный Приватбанк подал иск к своему экс-совладельцу Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр.

В Привате заявляют, что кредиты, которые банк выдавал до национализации связанным с Коломойским компаниям, тратились в том числе на приобретение коммерческой недвижимости в штатах Делавэр и Огайо.

Адвокат Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова заявил, что его клиенты отрицают причастность к отмыванию денег. Он уверен, что суд не станет на сторону Приватбанка.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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