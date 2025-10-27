Зеленский готовит мирный план, а в Кремле, похоже, паника

● Зеленский готовит мирный план, хотя знает, как отреагирует Путин. Украина и европейские лидеры будут работать над планом прекращения огня в течение недели или десяти дней, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью для Axios он отметил, что план должен быть коротким, без слишком многих деталей. «Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», — сказал глава государства.

В то же время, Зеленский отметил, что скептически относится к тому, что Путин готов принять любой мирный план. Хотя, по словам президента Украины, Россия потеряла в 2025 году 346 тыс. солдат погибшими и ранеными, — столько, сколько и призвала на войну за этот период.

● Официальный Киев пригласил высокопоставленных чиновников США посетить Украину, такое приглашение получил и специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

● Путин не сдержал обещания. Президент Украины заявил, что Россия провалила собственные надежды оккупировать весь Донбасс до 15 октября — дедлайн, которым российский диктатор хвастался в контактах с союзниками.

В интервью Axios Зеленский опроверг недавние заявления России о том, что она якобы достигает знаковых успехов на передовой. По словам президента Украины, он четко дал понять Трампу, что такие заявления Москвы являются ложными. Зеленский добавил, что данные разведки США также свидетельствуют, что «на поле боя сейчас не побеждает никто».

● США тормозит военную машину Кремля. Санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл в сочетании с последующими ограничениями Евросоюза в отношении российской энергетики стали мощным ударом по военной экономике страны-агрессора России, написала Financial Times. Издание называет антироссийские санкции шагом, который «забрасывает песок в шестеренки военной машины» РФ, и считает, что их не нужно недооценивать во время затяжной войны.

Теперь в санационных списках США четыре крупнейших производителя нефти в России — Роснефть, Лукойл, а также третья и четвертая по мощности компании — Газпром нефть и Сургутнефтегаз, против которых Байден ввел ограничения в последние дни президентства. FT считает, что эти меры приведут к сокращению доходов сектора, который обеспечивает около трети государственного бюджета России. Степень сокращения частично будет зависеть от реакции крупнейших потребителей российской нефти, Китая и Индии, а также от эффективности санкций против попыток России избежать их с помощью «теневого флота».

● Премьер Виктор Орбан заявил, что встретится с президентом США, чтобы попытаться «защитить Венгрию» от влияния американских санкций на российскую нефть.

● Посланник Путина никого не обманул. Министр финансов США Скотт Бессент назвал российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева, который на днях посещал Вашингтон, пропагандистом, комментируя его утверждение о том, что американские санкции «не окажут никакого влияния на экономику России».

Журналистка спросила у Бессента, действительно ли эти санкции не повлияют на экономику РФ, как утверждает Дмитриев. Американский министр ответил, что Россия почувствует последствия «немедленно», и это заставит российского диктатора сесть за стол переговоров. «Могу сказать вам, что мы уже видим, как Индия полностью прекратила закупку российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились. И вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Я имею в виду, что еще он может сказать? Что, мол, все будет ужасно, и это заставит Путина сесть за стол переговоров?» — пояснил Бессент.

После того, как миссия Дмитриева (а он убеждал американцев, что РФ не пострадает от санкций, и что она до сих пор хочет хочет мира, и не хочет жертв, даже что-то бубнил о непреднамеренности российского удара по детсаду в Харькове) потерпела неудачу, заговорил Лавров:

● Кремль начинает осознавать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на то, что администрация президента Трампа «радикально» изменила свой подход к урегулированию войны РФ против Украины (под влиянием европейцев) по сравнению с позицией во время саммита на Аляске. В интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang внешнеполитический представитель Кремля выразил недовольство тем, что сейчас Белый дом настаивает сначала на прекращении огня.

Лавров пожаловался, что США якобы «находятся под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских „ястребов“, Владимира Зеленского и других, кто не хочет никакого американо-российского взаимодействия ни по одному направлению». И сказал, что требование к России о немедленном перемирии без каких-либо предварительных условий, на котором настаивают также европейские союзники Украины, не предусматривает никаких остановок поставок оружия Украине.

После этого Лавров заявил, что Путин готов согласиться на «американскую концепцию» замораживания войны по линии фронта, которую, по словам этого министра, предложил Белый дом.

● Мир приближается? А Дональд Трамп снова заявил, что ему удалось завершить восемь войн. Он уверен, что российская агрессия против Украины станет «девятой» войной, которую он сможет урегулировать. «Я разрешил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет», — сказал он во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

А еще хозяин Белого дома сказал следующее:

● Трамп советует Путину не играть. Президент США отреагировал на заявление российского диктатора о том, что РФ провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник. «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, которая находится прямо у их берегов. Поэтому, я имею в виду, что ей не нужно проплывать 8000 миль. И они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно проводим испытания. И я считаю, что Путину не стоит об этом говорить», — отметил Трамп.

Трамп также заявил, что российский диктатор должен сосредоточиться на прекращении войны против Украины, а не на испытании ракет. «Ему стоит закончить войну. Война, которая должна была длиться неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты», — добавил глава Белого дома.

● Паника в Кремле? В Кремле царят панические настроения, поскольку там «заканчиваются карты» для продолжения «игры», а президент Трамп «закручивает гайки». Об этом написала The Telegraph, указывая, что российский диктатор боится очередного переворота, поскольку позиции РФ наконец начинают ослабевать.

Автор статьи Мелисса Лоуфорд обратила внимание, что в октябре ФСБ РФ возбудила против бизнесмена Михаила Ходорковского и членов Антивоенного комитета России дело о насильственном захвате власти и создании террористического сообщества. «Путин, похоже, снова считает Ходорковского угрозой», — отмечает автор публикации. Сам Ходорковский называет обвинения ложью.

В комментарии The Telegraph старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что этот шаг свидетельствует о том, что «Кремль впадает в паранойю».

● Россияне не взяли город Родинское на Покровском направлении. Силы обороны Украины опровергли заявления россиян об оккупации города Родинское Покровского района Донецкой области. В 14-та бригада оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ Червона Калина отметили, что россияне в очередной раз заявили о «взятии» населенного пункта, который контролируется украинскими защитниками.

● Российские оккупанты продвинулись вблизи села Отрадное Купянского района Харьковской области, расположенного вблизи границы с РФ, а также возле сел Вишневое и Злагода Синельниковского района Днепропетровщины вблизи админграницы с Запорожской областью. Об этом написал в своем ТГ-канале OSINT-проект DeepState.

● Шведы верят в ПВО или в завершение войны? Шведская оборонная компания Saab заявила о готовности открыть в Украине завод по конечной сборке самолетов Gripen в рамках предложенной сделки о приобретении Киевом до 150 истребителей. Об этом сообщил генеральный директор компании Микаэль Йоханссон в комментарии Financial Times. По его словам, контракт на 100−150 самолетов удвоит производственные потребности Saab.

«Во время войны это не так просто, но было бы замечательно создать мощности по крайней мере для конечной сборки и испытаний, а возможно, и для производства некоторых деталей в Украине», — отметил Йоханссон.

● Дроны наконец долетели до Москвы. Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября столицу России Москву атаковали дроны. Это подтвердил мэр города Сергей Собянин. В соцсетях публиковали видео со взрывами в Московской области и фото с мобильной группой ПВО вблизи Кремля.

Минобороны РФ утверждало, что в ночь на 27 октября противовоздушная оборона «уничтожила» 193 украинских беспилотника, 40 из них — над Московской областью. В сводке кремлевского ведомства говорится о «перехвате» 34 БпЛА, которые «летели на Москву».

● Россиянам будет больно. Украина определилась с задачами, которые нужно выполнить, чтобы расширить географию дальнобойных ударов по территории РФ, сообщил Владимир Зеленский, комментируя результаты очередного заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

«Главная тематика — наши возможности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение. Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская „нефтепереработка“ уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — сказал глава украинского государства.

● Украина сейчас активно работает со своими партнерами по ускорению поставок различного вида систем противовоздушной обороны до конца 2025 года, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

● Эстония поможет энергетикам Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, который находится с визитом в Киеве, объявил о выделении новой финансовой помощи для поддержки украинской энергетики.

Эстония уже выделила около 700 тыс. евро на помощь энергетическому сектору Украины. «На этот раз это 150 тыс. евро поддержки энергетической системы Украины и Фонда энергетической поддержки», — сказал Цахкна.

И в заключение:

● Диктант единства. Сегодня в стране все желающие написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Автором нынешнего диктанта стала украинская писательница Евгения Кузнецова. Она назвала его Треба жити. Диктовала текст народная артистка Украины Наталья Сумская.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.