Зеленский готов запустить в стране «военную экономику» 12 сентября, 19:00

Чем жила страна 12 сентября 2023 года

● Зеленский готов запустить в стране «военную экономику». Продолжающаяся война на истощение, развязанная страной-агрессором Россией, может потребовать перевода украинской экономики на военные рельсы, сказал президент Владимир Зеленский в интервью The Economist на полях Ялтинской европейской стратегии (YES).

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Зеленский сказал, что правительство должно будет поставить этот вопрос перед гражданами, не уточнив, как именно, и добавил, что новый общественный договор не может быть решением одного человека. Президент «морально» готов к такому переходу, говорится в материале, но будет обсуждать это с украинским народом «только в том случае, если слабость в глазах его [Киева] западных партнеров станет тенденцией». На вопрос, наступил ли этот момент, Зеленский ответил, что нет.

В унисон Зеленскому прозвучал и голос руководителя президентской фракции в Раде:

● Только на оружие и оборону. В 2024 году Украина должна перейти на бюджет, в котором будут только расходы на оружие и оборону. Об этом написал в ТГ Давид Арахамия, председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде. По его мнению, во время войны президент не должен отвечать за «брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам». «С нового года страна должна перейти на „бюджет войны“ — где больше не будет расходов на все эти вещи, только оборона и только оружие», — пояснил глава фракции.

Сам Зеленский вспомнил и о депутатах, но не в смысле «военной экономики»:

● Президент хочет раскрыть тайную жизнь депутатов. Президент Владимир Зеленский использовал право вето в отношении закона об электронном декларировании. Верховная Рада приняла его 5 сентября без важной поправки, которая предлагала немедленно открыть декларации чиновников и депутатов.

«Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, ученые прекрасно понимают, — написал глава государства в ТГ. — Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр надо открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро».

● Встречные бои возле Бахмута. Силы обороны Украины наступают южнее Бахмута, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Вместе с тем украинцы продолжают сдерживать контратаки российских войск на этом же направлении.

● И на юге. Силы обороны имели успех на Мелитопольском направлении — возле Роботино Запорожской области. Об этом сообщил тот же спикер Генштаба Андрей Ковалев. По его словам, на указанном направлении продолжается наступательная операция. Сейчас украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.

Ковалев уточнил, что украинцы отбили более десяти атак в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области.

● Минус 550. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 269 760 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4568 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 8778 (+11), артсистем — 5872 (+33), РСЗО — 764 (+4), средств ПВО — 515 (+3), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4645 (+17) и многое другое.

● Украина успешно создает муляжи своей военной техники и подменяет ее на поле боя — Россия уничтожила уже сотни таких приманок. Об этом сообщил CNN.

Относительно продолжительности войны:

● Условия окончания войны от Милли. Война России против Украины продлится до того момента, когда одна из сторон достигнет на поле боя своих политических целей, или когда обе стороны решат, что пришло время сесть за стол переговоров, потому что они не могут достичь своих целей военными средствами. Об этом заявил CBS News Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Этот момент, по его словам, еще не наступил.

«Россия не надеется победить. Враг надеется только на то, что мы не выдержим. Украина должна выдержать. Все, что нас усиливает, — приоритет. И только это — приоритет», — сказал вчера Владимир Зеленский.

● «Ай да Путин, ай да сучий Ын». Утром 12 сентября бронированный поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию (к югу от Владивостока есть небольшой участок общей границы между этими «братскими» странами), — северокорейский диктатор впервые за четыре года выехал за пределы КНДР ради участия в Восточном экономическом форуме. Там Ын встретится с Путиным, который тоже в последнее время перестал выезжать за пределы РФ. Главной темой переговоров двух «саммитников» могут стать договоренности об оружии Пхеньяна в обмен на технологии Москвы.

● Мгновенные санкции. Россию и Северную Корею ждут новые санкции, если КНДР передаст стране-агрессору РФ какое-либо оружие, заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер. «Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи России будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН», — добавил он.

● Кремлю это не поможет? Предоставление Северной Кореей артиллерийских боеприпасов (очевидно, совместимых еще с советскими образцами артиллерии) и другого оружия России для ведения войны против Украины может помочь войскам страны-агрессора увеличить запасы, но вряд ли изменит ход войны. Такое мнение высказали военные аналитики, опрошенные Reuters.

Кстати, на этом форуме хозяин Кремля успел похвалить Маска и Трампа, — наверное, возлагает на них какие-то надежды:

● iPutin. Российский диктатор назвал основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком, а также заявил, что расследование против экс-президента США Дональда Трампа — «это преследование по политическим мотивам».

Заявление Путина о Маске прозвучало на фоне новостей о том, что последний в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить Starlink у побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот РФ.

● Сенатор-демократ Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении компании SpaceX, глава которой (Маск) мог сорвать атаку Украины на черноморский флот РФ, отказавшись подключить сеть Starlink в оккупированном Крыму.

● Многослойный бред кремлевского «саммитника». Кремлевский диктатор на уже упомянутом выше форуме развлекал публику заявлениями о том, что британские спецслужбы якобы причастны к попытке атаки на атомную электростанцию в РФ. По его словам, недавно во время боевого столкновения на территории РФ ФСБ якобы захватила в плен участников «украинской ДРГ», а те, мол, сказали во время допросов, что их задачей было «нанести ущерб одной из российских атомных электростанций — взорвать ЛЭП. Да еще и «признали», что их готовили британские инструкторы.

«Они вообще понимают, с чем они играют или нет? — возмутился Путин. — Они зачем-то нас провоцируют на какие-то ответные действия в отношении украинских атомных электростанций?». И добавил, что британские спецслужбы действуют «по приказу американцев».

● Праздник приближается? Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большой дальности с кассетными бомбами, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников.

По словам трех собеседников агентства, после того, как США увидели эффективность применения защитниками Украины кассетных боеприпасов, они рассматривают возможность поставки ракет ATACMS (дальность до 300 км) или управляемых снарядов GMLRS (около 70 км) с кассетными боеприпасами, или же обеих систем.

● АTACMS должны вот-вот разблокировать. Ожидается, что президент США Джо Байден вскоре примет окончательное решение об отправке ракет дальнего радиуса действия в Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Дискуссии об отправке армейских тактических ракетных систем большой дальности, также известных как ATACMS, значительно активизировались в последние недели, цитирует CNN свои источники. Вчера о том же самом писало Reuters.

● В Пентагоне пока не подтверждают информацию о том, что Соединенные Штаты близки к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил Пэт Райдер, представитель Минобороны США. По его словам, обновленных данных по этому вопросу нет и Вашингтон продолжит поддерживать тесный контакт с Киевом и союзниками относительно помощи.

● Возможное решение США по отправке в Украину ракет большой дальности ATACMS не «разблокирует» аналогичное решение Германии о крылатых ракетах Taurus, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

И напоследок:

● Украина проведет переговоры с Венгрией и Румынией о получении образования на языках нацменьшинств в украинских школах для того, чтобы разблокировать переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом заявила FT Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Она отметила, что Украина также готова внести «дополнительные поправки» в правила среднего образования на языках меньшинств, в частности венгерском, но при условии достижения баланса с обучением на украинском языке.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.