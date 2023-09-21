Слишком большие козыри. Чего на самом деле боятся поляки в ситуации с украинцами 21 сентября, 19:03 NV Премиум

По прагматическим причинам мы, Украина и Польша, — в одной корзине. Поэтому мы так или иначе обречены быть вместе

И причина проста — это Россия. Поэтому у нас есть как моральные, так и прагматические причины поддерживать Украину. И даже если каким-то образом поляки изменят свое мнение или польское правительство будет вести себя неразумно, мы все равно будем союзниками, несмотря ни на что. Я не могу себе представить, что что-то может измениться. И я не думаю, что в Польше найдется хоть один нормальный человек, за исключением очень крошечного, возможно, нескольких процентов, меньшинства, которое будет пытаться что-то изменить в этом альянсе. Поэтому я почти уверен, что вы можете рассчитывать на Польшу, независимо от того, кто здесь правит.

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Меня спрашивают, как могут повлиять на это отношение выборы в Польше, которые состоятся уже 15 октября. Скажу, что единственная разница между правящей партией и оппозицией заключается в том, что правящая партия думает, прежде всего, о сохранении власти и закреплении авторитарной системы. Это их цель на третий срок. С украинской перспективы выглядит так, что Польша — демократическая, либеральная, западная, нормальная страна.

Я также знаю, что Анджей Дуда очень популярен в Украине. А в Польше он очень противоречивая личность.