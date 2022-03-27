Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Переговоры: завтра в Турции, в очном формате

27 марта, 21:35

Чем жила страна 27 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Переговоры: завтра в Турции, в очном формате. Следующий раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором состоится в очном формате в Турции 28−30 марта. Об этом сообщил Давид Арахамия, глава фракции Слуга народа и член украинской переговорной делегации. Так решили сегодня, в ходе видеопереговоров.

Видео дня

Украина и РФ провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого встречи перешли в дистанционный формат. Четвертый раунд состоялся в видеоформате 14 марта, пятый — 21 марта.

Вокруг переговоров много противоречивой информации. Так, президент Турции уверяет, что стороны согласовали четыре пункта из шести (то есть, все, кроме статуса Крыма и ОРДЛО). Украинская сторона это отрицает, а Москва делает вид, что ни на шаг не отступила от языка ультиматумов.

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● Зеленский поговорил с российскими. Президент Владимир Зеленский дал интервью российским СМИ. Роскомнадзор потребовал от изданий отказаться от его публикации.

Видео разговора с главредами Медузы и телеканала Дождь, журналистом и писателем Михаилом Зыгарем, а также и спецкорром Коммерсанта обнародовал ОП. Также свой вопрос на Банковую передал главред Новой газеты.

В Роскомнадзоре заявили, что среди изданий, которые брали интервью у президента Украины, есть «иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента» и предупредили о «необходимости отказаться от публикации».

На данный момент интервью опубликовала только Медуза.

● Ненависть к «братскому» народу. «Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже», — сказал украинский лидер в интервью россСМИ.

Зеленский подчеркнул, что в отношения с РФ «есть безвозвратность», а украинцы, в том числе русскоязычные, испытывают глубокое разочарование в гражданах страны-агрессора, которые, по его словам, в большинстве поддерживают правящий режим в РФ и войну. «И я считаю, что вот это — то самое страшное разочарование, которое произошло. Разочарование, перешедшее в ненависть народов. У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вернется ли это вообще когда-нибудь. Я не пророк», — сказал он.

Макрон упорно не хочет злить Кремль. Президент Франции Эммануэль Макрон не употреблял бы в адрес российского диктатора Путина слова, которые вчера вылетели из уст президента США Джо Байден. Потому что он хотел бы сохранить возможность вести диалог с Кремлем. Макрон предостерег от дальнейшей эскалации «ни на словах, ни в действиях».

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«Мы, европейцы, не должны подвергаться какой-либо эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать о своей географии и истории. Мы не в состоянии войны с русским народом», — сказал Эммануэль Макрон, подчеркнув, что в Европе больше нет реалий холодной войны.

Вчера Байден в ходе визита в Польшу встретился с украинскими беженцами, и назвал Путина мясником.

У США нет стратегии смены режима в Кремле, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен. Таким образом он уточнил вчерашнее варшавское заявление Джо Байдена, который сказал, что Путин не может оставаться у власти.

Еще о французах:

Ашан продолжит спонсировать войну. Французская сеть супермаркетов Ашан не намерена уходить с российского рынка, несмотря на войну. Об этом заявил ее гендиректор Ив Клод в ответ на призыв президента Владимира Зеленского прекратить сотрудничество с кремлевским режимом.

«Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран (РФ и Украины). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно», — заявил Клод. И отметил, что в РФ работает 231 магазин сети, тогда как в Украине — всего 43.

Французские компании вообще очень трепетно относятся к нуждам своих российских потребителей, словно должны им по гроб жизни, — покидать рынок страны-агрессора отказались Renault и Леруа Марлен.

● Израиль странный, но он на нашей стороне. Израиль «твердо стоит на стороне народа Украины» и сделает все возможное, чтобы закончить войну, заявил премьер этой страны Нафтали Беннет. Он подчеркнул, что его страна ранее направила медицинские бригады для создания передового полевого госпиталя в западном регионе Украины. По его данным, госпиталь уже принял и вылечил более 500 пациентов.

Несмотря на осуждение российского вторжения и солидарность с Киевом, Беннет не удовлетворил просьбу Украины о военной помощи, а страна не присоединилась к санкциям против РФ.

В то же время в Израиле заявили, что не позволят Москве использовать свою территорию для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада.

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● Венгрия ведет себя подозрительно. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять позицию венгерского премьера Виктора Орбана, который не позволяет поставлять оружие для Украины через венгерскую территорию и не хочет отказываться от энергетической зависимости от РФ. Такая политика, по мнению Дуды, обойдется Будапешту очень дорого.

ВСУ перешли в контрнаступление. Украинские войска перешли в контрнаступление, а оккупанты сосредоточат силы на захвате Мариуполя, рассказал Алексей Арестович, советник главы ОП. «Наши войска начали маленькое тактическое, но контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают его, соответственно, в Киевской области и в Херсонской области», — сказал он.

По словам Арестовича, оккупанты пытаются окружить украинские войска в зоне ООС, захватить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. «Это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской и Харьковской областей, что мы избавимся тут от врага, выбьем его. Во-вторых, это может означать потенциальное и резкое усложнение ситуации в районе Мариуполя и зоны ООС», — подчеркнул он.

ВСУ отбили и вернули под свой контроль Ахтырку, Тростянец и Боромлю (все — Сумская область), зачистка остальных населенных пунктов продолжается.

● Донбассом дело не ограничится. У Штатов пока нет доказательств того, что Россия сосредоточится на захвате Донбасса и ограничится только этим, заявила представительница США при НАТО Джулиан Смит, сообщил CNN. По ее словам, у Штатов есть доказательства того, что РФ не достигла своих первоначальных целей — взять Киев за несколько дней.

«Думаю, поэтому Россия делает переоценку, и они заявили, что планируют изменить свою тактику. Но давайте пройдет немного время. Следующие несколько дней Соединенные Штаты, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений», — сказала Смит.

Также Смит подтвердила, что США не передадут Украине советские истребители.

Кремль лепит в Украине «КНДР». Москва попытается собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, считает начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

«После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток, — рассказал главный разведчик страны. — Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию разграничения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он не в силах».

«Референдум» пойдет за русским кораблем. Планы Кремля провести на оккупированной территории Луганской области так называемый «референдум о присоединении к РФ» являются с юридической точки зрения ничтожными. Об этом сообщил НВ спикер МИД Олег Николенко. Так он прокомментировал слова главаря прокремлевской террорганизации «ЛНР» Леонида Пасечника, который допустил проведение псевдореферендума уже в ближайшее время.

● Чернобыльская зона становится все опаснее. Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения Чернобыльской АЭС, это может представлять серьезную угрозу, сообщили в Генштабе ВСУ. Из-за действий россиян существует серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году.

Враг продолжает транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от ЧАЭС.

И для финала:

● Минус 16,6 тыс. Продолжение следует. С начала войны оккупанты потеряли в Украине около 16 600 военнослужащих, а также 121 самолет. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Счет разбитых танков — 582 единицы, вертолетов — 127 единиц, боевых бронированных машин — 1664.

Подразделения противника возвращают на территории Беларуси, чтобы восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными. Об этом также сообщили в нашем Генштабе.

После освобождения украинскими военными Тростянца на Сумщине и разгрома элитной Кантемировской танковой дивизии врага застрелился командир ее танкового полка, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ со ссылкой на украинскую разведку.

● Что русским плохо, нам — хорошо. 26 марта противник выпустил за раз рекордное число ракет, написал The Insider со ссылкой на источники. ПВО Украины также поставила рекорд, сбив большинство из них.

52 ракеты выпустили корабли Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 вылетели с территории Беларуси. Общая их стоимость превысила $340 млн прямых производственных расходов (в ценах 2020-го), а с учетом логистики — до $500 млн. (только с кораблей).

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных РФ ракет до цели долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе.

Враг обстреливал в том числе и территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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