Переговоры: завтра в Турции, в очном формате 27 марта, 21:35

Чем жила страна 27 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Переговоры: завтра в Турции, в очном формате. Следующий раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором состоится в очном формате в Турции 28−30 марта. Об этом сообщил Давид Арахамия, глава фракции Слуга народа и член украинской переговорной делегации. Так решили сегодня, в ходе видеопереговоров.

Видео дня

● Украина и РФ провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого встречи перешли в дистанционный формат. Четвертый раунд состоялся в видеоформате 14 марта, пятый — 21 марта.

● Вокруг переговоров много противоречивой информации. Так, президент Турции уверяет, что стороны согласовали четыре пункта из шести (то есть, все, кроме статуса Крыма и ОРДЛО). Украинская сторона это отрицает, а Москва делает вид, что ни на шаг не отступила от языка ультиматумов.

● Зеленский поговорил с российскими. Президент Владимир Зеленский дал интервью российским СМИ. Роскомнадзор потребовал от изданий отказаться от его публикации.

Видео разговора с главредами Медузы и телеканала Дождь, журналистом и писателем Михаилом Зыгарем, а также и спецкорром Коммерсанта обнародовал ОП. Также свой вопрос на Банковую передал главред Новой газеты.

● В Роскомнадзоре заявили, что среди изданий, которые брали интервью у президента Украины, есть «иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента» и предупредили о «необходимости отказаться от публикации».

● На данный момент интервью опубликовала только Медуза.

● Ненависть к «братскому» народу. «Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже», — сказал украинский лидер в интервью россСМИ.

● Зеленский подчеркнул, что в отношения с РФ «есть безвозвратность», а украинцы, в том числе русскоязычные, испытывают глубокое разочарование в гражданах страны-агрессора, которые, по его словам, в большинстве поддерживают правящий режим в РФ и войну. «И я считаю, что вот это — то самое страшное разочарование, которое произошло. Разочарование, перешедшее в ненависть народов. У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вернется ли это вообще когда-нибудь. Я не пророк», — сказал он.

● Макрон упорно не хочет злить Кремль. Президент Франции Эммануэль Макрон не употреблял бы в адрес российского диктатора Путина слова, которые вчера вылетели из уст президента США Джо Байден. Потому что он хотел бы сохранить возможность вести диалог с Кремлем. Макрон предостерег от дальнейшей эскалации «ни на словах, ни в действиях».

● «Мы, европейцы, не должны подвергаться какой-либо эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать о своей географии и истории. Мы не в состоянии войны с русским народом», — сказал Эммануэль Макрон, подчеркнув, что в Европе больше нет реалий холодной войны.

● Вчера Байден в ходе визита в Польшу встретился с украинскими беженцами, и назвал Путина мясником.

● У США нет стратегии смены режима в Кремле, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен. Таким образом он уточнил вчерашнее варшавское заявление Джо Байдена, который сказал, что Путин не может оставаться у власти.

Еще о французах:

● Ашан продолжит спонсировать войну. Французская сеть супермаркетов Ашан не намерена уходить с российского рынка, несмотря на войну. Об этом заявил ее гендиректор Ив Клод в ответ на призыв президента Владимира Зеленского прекратить сотрудничество с кремлевским режимом.

● «Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран (РФ и Украины). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно», — заявил Клод. И отметил, что в РФ работает 231 магазин сети, тогда как в Украине — всего 43.

● Французские компании вообще очень трепетно относятся к нуждам своих российских потребителей, словно должны им по гроб жизни, — покидать рынок страны-агрессора отказались Renault и Леруа Марлен.

● Израиль странный, но он на нашей стороне. Израиль «твердо стоит на стороне народа Украины» и сделает все возможное, чтобы закончить войну, заявил премьер этой страны Нафтали Беннет. Он подчеркнул, что его страна ранее направила медицинские бригады для создания передового полевого госпиталя в западном регионе Украины. По его данным, госпиталь уже принял и вылечил более 500 пациентов.

● Несмотря на осуждение российского вторжения и солидарность с Киевом, Беннет не удовлетворил просьбу Украины о военной помощи, а страна не присоединилась к санкциям против РФ.

● В то же время в Израиле заявили, что не позволят Москве использовать свою территорию для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада.

● Венгрия ведет себя подозрительно. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять позицию венгерского премьера Виктора Орбана, который не позволяет поставлять оружие для Украины через венгерскую территорию и не хочет отказываться от энергетической зависимости от РФ. Такая политика, по мнению Дуды, обойдется Будапешту очень дорого.

● ВСУ перешли в контрнаступление. Украинские войска перешли в контрнаступление, а оккупанты сосредоточат силы на захвате Мариуполя, рассказал Алексей Арестович, советник главы ОП. «Наши войска начали маленькое тактическое, но контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают его, соответственно, в Киевской области и в Херсонской области», — сказал он.

● По словам Арестовича, оккупанты пытаются окружить украинские войска в зоне ООС, захватить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. «Это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской и Харьковской областей, что мы избавимся тут от врага, выбьем его. Во-вторых, это может означать потенциальное и резкое усложнение ситуации в районе Мариуполя и зоны ООС», — подчеркнул он.

● ВСУ отбили и вернули под свой контроль Ахтырку, Тростянец и Боромлю (все — Сумская область), зачистка остальных населенных пунктов продолжается.

● Донбассом дело не ограничится. У Штатов пока нет доказательств того, что Россия сосредоточится на захвате Донбасса и ограничится только этим, заявила представительница США при НАТО Джулиан Смит, сообщил CNN. По ее словам, у Штатов есть доказательства того, что РФ не достигла своих первоначальных целей — взять Киев за несколько дней.

● «Думаю, поэтому Россия делает переоценку, и они заявили, что планируют изменить свою тактику. Но давайте пройдет немного время. Следующие несколько дней Соединенные Штаты, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений», — сказала Смит.

● Также Смит подтвердила, что США не передадут Украине советские истребители.

● Кремль лепит в Украине «КНДР». Москва попытается собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, считает начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

● «После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток, — рассказал главный разведчик страны. — Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию разграничения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он не в силах».

● «Референдум» пойдет за русским кораблем. Планы Кремля провести на оккупированной территории Луганской области так называемый «референдум о присоединении к РФ» являются с юридической точки зрения ничтожными. Об этом сообщил НВ спикер МИД Олег Николенко. Так он прокомментировал слова главаря прокремлевской террорганизации «ЛНР» Леонида Пасечника, который допустил проведение псевдореферендума уже в ближайшее время.

● Чернобыльская зона становится все опаснее. Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения Чернобыльской АЭС, это может представлять серьезную угрозу, сообщили в Генштабе ВСУ. Из-за действий россиян существует серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году.

● Враг продолжает транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от ЧАЭС.

И для финала:

● Минус 16,6 тыс. Продолжение следует. С начала войны оккупанты потеряли в Украине около 16 600 военнослужащих, а также 121 самолет. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Счет разбитых танков — 582 единицы, вертолетов — 127 единиц, боевых бронированных машин — 1664.

● Подразделения противника возвращают на территории Беларуси, чтобы восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными. Об этом также сообщили в нашем Генштабе.

● После освобождения украинскими военными Тростянца на Сумщине и разгрома элитной Кантемировской танковой дивизии врага застрелился командир ее танкового полка, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ со ссылкой на украинскую разведку.

● Что русским плохо, нам — хорошо. 26 марта противник выпустил за раз рекордное число ракет, написал The Insider со ссылкой на источники. ПВО Украины также поставила рекорд, сбив большинство из них.

● 52 ракеты выпустили корабли Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 вылетели с территории Беларуси. Общая их стоимость превысила $340 млн прямых производственных расходов (в ценах 2020-го), а с учетом логистики — до $500 млн. (только с кораблей).

● При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных РФ ракет до цели долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе.

● Враг обстреливал в том числе и территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.