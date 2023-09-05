Сложная комбинация от Зеленского и что сейчас действительно нужно ВСУ 5 сентября, 18:30

Чем жила страна 5 сентября 2023 года

● Що зараз дійсно потрібно ЗСУ. Завдяки західним артилерійським системам ЗСУ вдалося перевершити росіян у контрбатарейній боротьбі. Однак щоб зберегти тиск наступу надалі — зокрема взимку 2023/2024 — країни Заходу мають змінити, пришвидшити та покращити свою допомогу Україні. Про це йдеться у новому звіті британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), який був оприлюднений 4 вересня 2023 року. Звіт має назву Штурмовий прорив: подолання російської оборони під час контрнаступу України 2023.

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Зокрема, у звіті сказано, що українські військові винесли уроки з початкових невдач під час літнього наступу. Навіть якщо швидкий прорив виявився складним завданням і ЗСУ довелося змінити тактику, виснаження російських сил «призведе до деградації [російської] оборони з часом, і коли критична маса втрат буде досягнута, ця деградація може стати нелінійною», — прогнозують автори звіту. Водночас вони констатують, що поточний наступ навряд чи призведе до вирішального звільнення територій України, тож перед обома арміями — ЗСУ та окупантами — наразі постає питання, як відновити бойову міць для наступного раунду боїв в 2024 році та, можливо, далі.

● Сили оборони України поки що не спостерігають потужної підготовки окупаційної армії РФ до зими на півдні, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. «Можливо, тому, що в них ускладнена логістика. Вони ледь встигають забезпечувати свої сьогоднішні потреби в боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених чи знищених», — пояснила вона.

● Наступ — це довго. Наступ — це тривалий процес, і війна — це не швидко, написала в ТГ заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І додала: «І це не монтаж, що можна за годину передивитися кіно про всю війну і побачити вже перемогу».

За словами Маляр, на фронті тривають наступальні дії. «Вони відбуваються так, як це може бути в таких умовах. У нас є плани, є розуміння, що робити далі», — пояснила вона.

● Побиті «зуби дракона». На заході Запорізької області піхота ЗСУ вже просунулася вглиб російської оборонної лінії поза протитанковими ровами і «зубами дракона», тоді як уздовж усього фронту українська артилерія змусила окупаційні війська змінити тактику вогню і відійти від власної доктрини. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Водночас його аналітики поки не готові стверджувати, що українські сили прорвали російський оборонний шар — доки не буде помічено присутність не лише піхоти, але й важкої техніки ЗСУ в відповідних районах.

До речі, «автора» всіє російської системи оборони на півдні України, схоже, прибрали, але залишили жити:

Суровікіну зробили «вільно». Генерала Сергія Суровікіна, якого побачили вперше після спроби заколоту в Росії та затримання, найімовірніше, звільнили з армії РФ. Про це написала The New York Times, посилаючись на двох американських чиновників та близьке до міноборони країни-агресора джерело. Останнє розповіло виданню, що генерала звільнили через кілька днів після збиття літака Євгенія Пригожина 23 серпня. Співрозмовник NYT стверджує, що Суровікін зберіг своє звання й технічно залишається офіцером, «але кар'єрних перспектив у нього більше немає».

Через кілька днів після заколоту Пригожина NYT повідомила, що Суровікін знав про підготовку бунту й міг навіть сприяти заколотникам. 28 червня The Moscow Times підтвердили факт арешту генерала через зв’язок із «повстанням» вагнерівців.

● Мінус 560 ворогів. В Україні за минулу добу ліквідували 560 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 265 680 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4489 (+9 за добу), бойових броньованих машин — 8670 (+7), артсистем — 5649 (+38), РСЗВ — 747 (+6), засобів ППО — 504 (+1), літаків — 315 (+0), вертольотів — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4512 (+31) та багато іншого.

● Мінус «митник». У так званій «ЛНР» СБУ підірвала Юрія Афанасьєвського, який очолював місцеву «митницю», повідомили NV джерела у правоохоронних органах. Співрозмовник розповів, що того підірвали у власному помешканні. «Митника» дістав численні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані. Афанасьєвський, за даними джерел, є агентом центрального апарату ФСБ. Його називають «фінансистом» ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.

● СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України. За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення він «влив» близько 2 млрд рублів у військові заводи країни-агресора. Для фінансування загарбницьких «проєктів» Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп.

● Зеленський побував на фронті. Президент Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку. Він побував у розташуванні 93-ї окремої мехбригади Холодний Яр, 28-ї окремої мехбригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої мехбригади імені кошового отамана Івана Сірка та нагородив бійців. Також очільник держави зустрівся з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну ситуацію біля Лиману та Соледару.

Вчора Зеленський побував у командних пунктах військових з'єднань у складі оперативно-тактичного угруповання Донецьк. Також він відвідав командні пункти бійців Таврії на Запорізькому напрямку.

А тепер — про складну кадрову комбінацію президента:

● Резніков може збиратись. Депутати Верховної Ради 327 голосами підтримали відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Перед цим той відзвітував про свої 552 дні на посаді за час повномасштабної війни Росії. Зокрема, розповів, що за цей час Україна взяла на озброєння понад 200 зразків західної зброї й понад 30 моделей дронів власного виробництва.

Коментуючи скандали з закупівлями Міноборони, про які розповіли журналісти, Резніков назвав розслідування «фейковими історіями», заявивши, що правоохоронні органи всіх рівнів проводять перевірки й «будемо чекати на вирок суду».

● Пізніше депутати Ради відставили Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

● Новий міністр на підході. Пізніше Володимир Зеленський вніс до ВР проєкт постанови про призначення Умєрова міністром оборони. Очікується, що Рада проголосує за його призначення 6 вересня.

● А ще Рада звільнила голову Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. Як пояснив депутат Ярослав Железняк у своєму TГ, під час години запитань Піщанська не підтвердила і не спростувала планів надалі призначити її головою Фонду держмайна.

● Кабмін погодив звільнення голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Раніше голова фракції СН Давид Арахамія повідомив, що Кириленко може очолити Антимонопольний комітет після того, як його голова Ольга Піщанська написала заяву про відставку.

Тим часом за межами України:

● Ердоган не зміг. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має провести засідання уряду країни після свого вчорашнього візиту в Росію і зустрічі з російським диктатором. На засіданні обговорять рандеву Ердогана з Путіним «у всіх її аспектах», а також ситуацію в економіці.

Головною темою візиту турецького лідера у російське Сочи мало стати питання відновлення зернового коридору, який блокує Росія, а також розв’язана проти України повномасштабна війна та обмін полоненими між Києвом і Москвою. Також ЗМІ писали, що Ердоган запропонує посередництво у «мирних переговорах» з Україною.

Але після зустрічі з Ердоганом Путін заявив, що Росія хоча і готова подумати про відновлення зернової угоди, проте лише після зняття обмежень на експорт російської агропродукції. Водночас президент Туреччини сказав, що «Україна повинна пом’якшити свою позицію», щоб зернову угоду було відновлено. Також у Сочі обговорили посилення співробітництва Стамбула та Москви.

● Кремль миритись не хоче. Президент Туреччини після зустрічі з російським диктатором заявив, що не бачить «обнадійливої перспективи миру».

Ердоган повідомив журналістам, що Туреччина тісно контактує з ООН з питання зернової угоди, а він цього місяця зустрінеться з генсеком ООН і обговорить з ним цю тему. За словами турецького президента, він обговорював із главою кремлівського режиму пропозиції ООН щодо того, як відновити роботу зернового коридору. Ердоган вірить, що «в короткі терміни ми досягнемо хорошого результату, який виправдає очікування».

● Держдеп привітав зусилля Туреччини щодо відновлення Чорноморської «зернової угоди». Водночас там визнали відсутність значних проривів у результаті зустрічі Ердогана та Путіна у Сочі.

● Хтось хотів зруйнувати резиденцію Путіна? У ніч проти 5 вересня дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна, повідомила The Moscow Times. Видання в ТГ зазначило, що момент знищення дрона над Завидово у Тверській області, де розташована резиденція диктатора, потрапив на відео. Також уламки дрона впали в Підмосков'ї на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі. Під час пожежі сталося кілька сильних вибухів.

● США дають снаряди зі збідненим ураном. Наступного тижня Білий дім оголосить про новий пакет військової допомоги для України, який уперше включатиме американські снаряди зі збідненим ураном. Про це написало Reuters, посилаючись на відповідний документ та двох чиновників.

За словами одного зі співрозмовників, точна вартість пакета поки невідома — її оцінюють від $240 до $375 млн залежно від того, що в ньому буде. «Дуже ефективні проти російських танків» снаряди зі збідненим ураном можуть використовувати для танків Abrams, які, за даними Reuters, Україна отримає вже найближчими тижнями.

У березні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2 Україні пообіцяла Велика Британія. Згодом у міноборони цієї країни заявили, що Лондон надав Києву тисячі снарядів, зокрема й зі збідненим ураном.

● Міжнародні організації потребують глибокого реформування. Це стало очевидним після того, як Росія розв’язала повномасштабну війну проти України. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час виступу на нараді керівників німецьких дипломатичних відомств у Берліні.

Повернусь до внутрішніх справ:

● Рабінович — у розшуку. Колишнього народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили у розшук, — відповідна інформація опублікована у базі МВС. У базі сказано, що Рабінович — «особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року, місце зникнення не вказане.

26 липня ДБР повідомило Рабіновичу про підозру у державній зраді. За даними правоохоронців, він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропаганду.

● Завтра Київський апеляційний суд розгляне скаргу захисту олігарха Ігоря Коломойського на рішення про його арешт із можливістю внесення застави в 509 млн грн.

І насамкінець:

● Рада відновила е-декларування, але утаємничила його. ВР 329 голосами відновила електронне декларування. Воно передбачає: подання декларацій не тільки за поточний рік, а також за 2021-й, 2022-й; відновлення спецперевірок; військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів для подання електронної декларації після закінчення бойових дій або демобілізації. При цьому головна правка — про відкриття декларацій, не набрала потрібної кількості голосів (її підтримали лише 199 депутатів). Тож реєстр декларацій закриють ще на рік, а цього року відкривати окремі декларації дозволять тільки за згодою самих чиновників.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.