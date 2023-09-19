Что Байден хочет услышать лично от Зеленского 19 сентября, 19:45

Чем жила страна 19 сентября 2023 года

● Что Байден хочет услышать лично от Зеленского. Президент США Джо Байден хочет услышать лично от украинского коллеги Владимира Зеленского о развитии событий в Украине, в частности, о прогрессе контрнаступления ВСУ. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также о прогрессе, которого они достигают, — своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя», — сказал он. По словам Кирби, Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться.

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Кирби подчеркнул, что встреча в Белом доме будет проходить в «критически важное время». Он напомнил, что ВСУ продолжают достигать успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгоям, например КНДР, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины, в частности в формате Рамштайн.

Владимир Зеленский 18 сентября прибыл в Нью-Йорк, чтобы, среди прочего, принять участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН. А потом у него будет встреча в Вашингтоне с Байденом.

● Впервые. Президент Украины впервые с начала полномасштабного вторжения лично выступит на Генассамблее ООН. Он будет говорить об украинской формуле мира, спецтрибунале для осуждения военных преступлений РФ и о компенсациях Украине для возмещения потерь от войны.

Кстати, в Нью-Йорк пригласили министра иностранных дел РФ Лаврова. «Если в ООН до сих пор есть место для российских террористов, я думаю, это вопрос не ко мне, это вопрос ко всем членам ООН», — заявил по этому поводу Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует подать «сильный сигнал» против Путина за его агрессивную войну .«Особенно в эти времена, когда российский президент не только атакует европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных Наций не может быть 'бизнеса как обычно'», — сказала она на полях Генассамблеи ООН.

А Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, заявил, что Совет министров стран ЕС по иностранным делам проведет выездное заседание в Киеве, дабы на месте ознакомиться с ситуацией в Украине.

● G7 призывает Пекин повлиять на Москву. Главы МИД стран G7 призвали Китай повлиять на Россию для прекращения войны против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В заявлении, опубликованном МИД Японии, которая председательствует в G7, говорится о том, что ожидают от Пекина добиваться немедленного, полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины.

Заявление появилось в тот момент, когда главный дипломат Китая Ван И посещает Россию с четырехдневным визитом. Ожидается, что на встрече будут обсуждать возможную поездку российского диктатора Владимира Путина в Пекин.

● Путин рассчитывает «основательно» поговорить с Си. В Москве рассчитывают на «обстоятельные» переговоры кремлевского диктатора с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине. Об этом заявил секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. По словам этого приближенного к Путину бывшего директора ФСБ, переговоры планируют провести в октябре в рамках международного форума «Один пояс, один путь».

Странное заявление относительно настроений Путина сделал турецкий президент:

● Эрдоган верит, что Путин не врет. Российский диктатор «хочет скорейшего окончания» войны против Украины, заявил в интервью службе общественного вещания США PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Совершенно очевидно, что эта война будет продолжаться долго. И на то, что война закончится как можно скорее, мы бы очень надеялись. И господин Путин действительно стоит на стороне скорейшего окончания этой войны», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистки, почему он решил, что Путин хотел бы закончить войну, поскольку «ничто из того, что мы видели на поле боя, не указывает на это», Эрдоган сказал: «Я просто принимаю во внимание слова лидера. А господин Путин стоит на стороне скорейшего окончания этой войны. Это то, что он сказал. И я верю его словам». По словам президента Турции, «насколько надёжен Запад, настолько же надёжна и Россия».

Тем временем:

● Враг снова устроил тяжелую ночь. В ночь на 19 сентября российские оккупанты нанесли воздушные удары шахедами по ряду областей Украины. В Одессе, Кривом Роге и Львове прогремели взрывы (во Львове враг попал в склады — продовольственные, одежды, гуманитарный, погиб один человек), работу ПВО слышали в Хмельницкой области. Около полуночи РФ также наносила удары по Харькову.

Всего было зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления, 27 из этих шахедов уничтожила ПВО. Баллистическую ракету Искандер-М враг выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

● Контратаки россиян под Бахмутом отбиты. По сообщению Генштаба, на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе освобожденной накануне Клищеевки. Враг также пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, но безуспешно.

● Освобождение Андреевки и Клищеевки не только дало ВСУ возможность контролировать трассу Бахмут-Горловка, но и, похоже, вывело из боевых действий по крайней мере три российские бригады — на фоне параллельного истощения критически важных для РФ сил в Запорожской области. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны.

● Минус 520 оккупантов и 35 орудий. В Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 273 460 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4628 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 8851 (+17), артсистем — 6062 (+35), РСЗО — 778 (+2), средств ПВО — 526 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4784 (+15), крылатых ракет — 1479 (+17) и многое другое.

● Подтверждение больших потерь среди оккупантов. Министерство труда и соцразвития РФ заказало 230 тыс. удостоверений для членов семей ликвидированных в Украине российских оккупантов. Об этом написало издание Верстка со ссылкой на соответствующий тендер на российском портале госзакупок: было заказано 757 305 удостоверений «ветерана боевых действий» и 230 тыс. удостоверений для «членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий».

● NYT и ракета из Константиновки. Американская The New York Times утверждает, что собрала ряд косвенных доказательств, свидетельствующих о том, что: ракета, которая 6 сентября ударила по рынку в Константиновке Донецкой области (в тылу у ВСУ) и убила 17 человек, принадлежала Украине. Такой же версии с самого начала придерживалась и российская пропаганда, тогда как украинские официальные лица сообщили, что это была ракета из российского комплекса С-300.

По версии NYT, на рынок могла упасть неисправная ракета ЗРК Бук, выпущенная из окрестностей подконтрольного Украине города Дружковка, который расположен примерно в 19 км к северо-западу от Константиновки.

В СБУ отреагировали на публикацию, пояснив: по данным следствия, 6 сентября именно Россия осуществила обстрел Константиновки из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.

Источник NV в СБУ добавил, что автор статьи в NYT Томас Гиббонс-Неф неоднократно был замечен в продвижении российских нарративов.

● Аbrams на подходе к Украине. Американские танки M1A1 Abrams скоро прибудут в Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Германии, где состоялась новая встреча в формате Рамштайн. Об этом сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч. Также, по словам Остина, США считают, что сейчас «время не на стороне Путина».

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Глава Пентагона пояснил, что их передадут Киеву в начале осени. Вместе с танками Вашингтон планирует передать к ним Киеву снаряды с обедненным ураном.

● Еще танки. Дания передаст Украине еще 45 танков (30 Leopard 1 и 15 модернизированных Т-72ЕА), а Норвегия — около 50 гусеничных транспортеров M548. Это стало известнов ходе встречи в Рамштайне.

В Белом доме продолжаются дискуссии о возможности отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS, рассказал Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

В США не доверяют заявлениям страны-агрессора России и Северной Кореи об отсутствии соглашений о поставках оружия.

Сеул в ближайшее время передаст Украине два инженерных танка К600 Rhino (Носорог) для прорыва минных заграждений. Об этом сообщило издание Chosun, ссылаясь на источники в южнокорейском правительстве.

И напоследок:

Зерновой коридор работает и без согласия россиян. Судно RESILIENT AFRICA с 3 тыс. т пшеницы вышло из порта Черноморск и движется в направлении Босфора. Об этом написал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Это первое из двух судов, которые зашли в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов. Второе судно, по словам министра, находится в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта.

С 15 августа временным коридором воспользовалось, как сообщил Кубраков, 5 судов: один контейнеровоз и четыре балкера.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.