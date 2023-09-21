Когда в Киеве начнется ночь… 21 сентября, 18:55

Чем жила страна 21 сентября 2023 года

● Когда в Киеве начнется ночь… Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в 23−00 по киевскому времени встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Эта важнейшая встреча — часть большого вояжа украинского лидера по Северной Америке. В течение предыдущих двух дней он был в Нью-Йорке, где участвовал в событиях Генассамблеи ООН, а после визита в Вашингтон, как ожидается, Зеленский посетит Канаду.

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Президенты обсудят ход контрнаступления Украины, потребности ВСУ на фоне затягивания войны, гарантии долгосрочной поддержки США. Ранее в Белом доме объясняли, что Байден хочет лично от Зеленского услышать о событиях на фронте.

А после сегодняшней ночи Зеленский очень хочет поговорить о ПВО:

● Нашествие ракет. В ночь на 21 сентября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн — силы ПВО сбили 36 из 43. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

Ракета попала в один из отелей в центральной части Черкасс. Сейчас 10 человек в больнице, двое — в критическом состоянии.

В Дрогобыче Львовской области — значительные разрушения промышленных объектов, хотя они не имели никакого военного назначения. В Ровно ракета попала в СТО. В Киеве госпитализировали одного человека, повреждено общежитие.

Войска РФ пытались атаковать объекты критической инфраструктуры Украины, они, вероятно, будут продолжать бить по объектам топливно-энергетического сектора накануне отопительного сезона, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По подсчетам правительства, за эту ночь в Украине было повреждено около 40 зданий, пострадали 20 человек.

● Во время атаки РФ обломки ракеты попали по заводу Pepsi в городе Вишневое Киевской области. В результате удара есть раненые среди работников, а также повреждены здания промышленной зоны. PepsiCo внесена в Украине в список международных спонсоров войны, — она продолжила работать в РФ после начала вторжения и платить налоги в бюджет страны-агрессора. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в отрасли напитков и пищевых продуктов в РФ.

Вернусь к событиям в США:

● Республиканцы не хотят видеть Зеленского. Республиканец Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, планирует лично увидеться с Владимиром Зеленским. В то же время он отказался организовывать встречу украинского президента с рядовыми парламентариями, что отражает сопротивление республиканцев продолжению помощи Киеву, написала New York Times.

Эта ситуация контрастирует с тем, как Зеленского готовятся принимать в Сенате: Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, организовал закрытое заседание в Капитолии для всех 100 сенаторов. Членам палаты представителей, которые хотят услышать мнение Зеленского напрямую, придется встретиться с ним за пределами Капитолийского холма — в Национальном архиве 21 сентября.

NYT отмечает, что нынешний визит Зеленского происходит на фоне протестов десятков республиканцев против последней просьбы президента Байдена о выделении $24 млрд на дополнительную военную и гуманитарную помощь для Украины.

● Позже журналист Punchbowl News сообщил, что после встречи с Зеленским Маккарти уклончиво высказался о пакете помощи Украине, который запросила администрация президента США. При этом последний объяснил, что отказал украинскому президенту в выступлении в Конгрессе из-за занятости законодателей.

Тем временем на фронте:

● ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении и уже получили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, которая является одной из главных логистических артерий для войск РФ в этом районе. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. По его словам, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в освобожденных Андреевке и Клещеевке, поскольку они очень важны с тактической точки зрения.

● В то время как ВСУ продолжают наступательные операции под Бахмутом, оккупационные войска в этом районе все больше жалуются на нехватку ресурсов и «истерические» попытки командования вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещеевки. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Прорыв «линии Суровикина». Тяжелая техника Сил обороны Украины впервые преодолела укрепления россиян — первую «линию Суровикина» — в районе села Вербово Запорожской области, сообщили OSINT-аналитики.

Twitter-аккаунт imi (m) обнародовал видео, из которого следует, что ВСУ впервые вывели тяжелую технику Strykers и Marders за пределы противотранспортного рва и «зубов дракона», отметил аналитик ISW Джордж Баррос.

● Минус штаб армии оккупантов. На днях СБУ и ВСУ нанесли ракетный удар по секретной базе РФ во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом NV сообщили источники в СБУ. В результате этой атаки был ранен целый командующий 58-й армии РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также начальник ее штаба. Также пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них погибли.

Сначала СБУ обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели.

● Минус 41 пушка и 2 ПВО. В Украине за минувшие сутки уничтожили 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 274 470 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4638 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 8883 (+15), артсистем — 6137 (+41), РСЗО — 781 (+2), средств ПВО — 528 (+2), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4850 (+29) и многое другое.

● Срок действия солдат в РФ — два месяца. За год действия в РФ «частичной мобилизации» на войне против Украины погибли тысячи россиян. Почти каждый пятый прожил менее двух месяцев после получения повестки, свидетельствует исследование издания Важные истории и волонтеров Conflict Intelligence Team.

● Мощный удар по Сакам. СБУ и ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму в ночь на 21 сентября. Об этом NV сообщили источники в СБУ. Нанесены серьезные повреждения технике оккупантов.

По данным собеседников, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК Панцирь. Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты Нептун.

● Атака дронов. Тем временем минобороны России заявило, что в ночь на 21 сентября временно оккупированный Крым атаковали 19 беспилотников. Россияне сообщили, якобы уничтожили все БПЛА над акваторией Черного моря и Крыма, а над Курской, Белгородской и Орловской областями сбили по одному дрону.

● Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122 (аналог Leopard 2). Они уже прибыли в страну вместе с экипажами, которые прошли обучение в Швеции. «Мы дали им все, что могли, хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в освобождении своей страны», — сказал начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Танки находятся в Украине «уже некоторое время», а шведские инструкторы следят за успехами их экипажей в соцсетях.

И напоследок:

● Конфликт утихнет? Министр агрополитики Украины Николай Сольский провел разговор с польским коллегой Робертом Телусом: договорились найти общее решение по зерновому спору.

Накануне посла Украины вызвали в МИД Польши на фоне заявления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН относительно запрета на импорт украинского зерна в некоторых странах — соседях Украины. В МИД Украины объяснили: Киев предложил «конструктивный путь» решения зерновой проблемы.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.