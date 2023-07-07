Чем важны визиты Зеленского накануне саммита НАТО 7 июля, 14:21 NV Премиум

Эта работа на результат связана с вильнюсским саммитом НАТО

Можливо, ці візити Зеленського не такі резонансні, як турне Берлін-Париж-Лондон, але я порівняв би їх з тим, що було перед самітом Великої сімки, коли Зеленський здійснив таку теж інтенсивну європейську подорож, я б сказав, дипломатичний ривок. І зараз щось подібне відбувається.

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Думаю, що це безпосередньо пов’язано і йде боротьба за кожен голос країни НАТО на нашу підтримку. Безумовно, не йдеться про те, що там сьогодні вже буде вирішуватися питання про вступ нашої країни до північноатлантичного альянсу, але вирішується питання чіткого політичного сигналу — що ми маємо бути в НАТО і що треба НАТО сказати «так» заздалегідь. От у президента вигадали таку цікаву формулу — запрошення з відкритою датою.

Форми можуть бути різними, але нам потрібен чіткий сигнал, і вже ми теж свідомо збираємо зараз підписи різних країн на підтримку нашого членства в НАТО. Вже дві третини країн підтримали. Так що Болгарія теж важлива. Але є ще один важливий нюанс: