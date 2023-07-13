Зеленский, Бен Уоллес и международная дипломатия
Последняя рефлексия по саммиту НАТО в Вильнюсе
В Украине уже привыкли, что хамство возведено в абсолют государственной политики. Коллективные Арестовичи/Безуглые копируют эту манеру поведения своего руководителя, разбрасываясь хамскими выпадами вокруг, оскорбляя всех и вся.
Но это не может продолжаться вечно, и особенно вовне.
Западные общества действительно спрашивают у своих правительств, как расходуются средства, направленные на военную помощь Украине. Правительства стран НАТО зависят от общественного мнения и своих избирателей, они продолжат нашу поддержку, если это будет восприниматься их гражданами.
Да, страны ЕС и НАТО имеют большую эмпатию к украинцам, как жертвам войны. Но в этих странах есть и те силы, которые против поддержки, которые говорят о росте цен и что их граждане не должны платить за чужие войны. Зачем своим хамством и агрессивными выпадами власть дает им козыри?
Зеленскому стоило бы быть более сдержанным в своих высказываниях вовне. Шантаж не всегда работает.
Если жесткая эмоциональная риторика была оправдана и уместна в начале вторжения, то сейчас партнеры не готовы мириться с откровенным хамством.
Если мы думаем о долгосрочной поддержке и сотрудничестве, а не о популизме для марафона, где до сих пор заходят сотрясения воздуха — стоит стать дипломатами.
Министр обороны Британии — точно наш друг, он лоббировал передачу Украине оружия и претендует на должность генсека НАТО. Нам точно надо портить с ним и правительством Великобритании и консервативной партией взаимоотношения?
Украина — не Netflix. Но можно, чтобы Украина перестала быть стендапом и кварталом.
Текст опубликован с разрешения автора
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