Визит Зеленского в Вашингтон. О чем умолчали 27 декабря, 13:17

Почему Зеленский оказался в Вашингтоне в конце 2022 года?

Визит Президента Зеленского в США априори попадал «в десятку». Как первый зарубежный визит с начала широкомасштабной агрессии, да еще и в Вашингтон, сам по себе он становился знаковым, ведь провоцировал глобальный интерес к ситуации в Украине новым маневром — международным вояжем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Когда бы не состоялся такой визит, атмосфера вокруг него была бы триумфальной.

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И все-таки, почему Зеленский оказался в Вашингтоне именно в конце 2022 года?

Во-первых, фиксация завершения символического 300-дневного первого этапа в противостоянии России. Миру и союзникам следовало напомнить, что Украина выстояла и международная антипутинская коалиция укрепилась. Ни один из планов Путина не сработал. Что перспектива поражения Украины сменилась перспективой поражения России. Помогли этому обнадеживающие новости с украинских фронтов — успешное освобождение Херсона, деоккупация большей части Харьковской области, жесткость украинских воинов на восточном фронте, окончательная потеря Россией любой стратегической инициативы.

Во-вторых, достаточно положительные для Байдена результаты промежуточных выборов в Конгресс, где вопреки пессимистическим прогнозам, демократам удалось сохранить определяющее влияние в Конгрессе. Визит Зеленского был не менее нужен Байдену, чтобы укрепить свои позиции как успешного лидера демократического мира перед новым избирательным циклом в США, стартующим в начале 2023 года.

В-третьих, за последние несколько месяцев благодаря интенсивной дипломатии по линии Вашингтон-Киев, к которой привлеклись и чиновники, и парламентарии, и представители гражданского общества, был создан прочный и благоприятный фундамент для переговоров и принятия важных решений.

Визит Зеленского был не менее нужен Байдену

Безусловно, во время встреч обсуждали и чувствительные вопросы — от поиска exit strategy к обмену тайной информацией о планах ВСУ и российском агрессоре. Можно предположить, что стороны рассмотрели ситуацию на фронте и через призму глобальной системы международных отношений, включая роль Китая и Ирана.

Несмотря на признанную важность и высокую эмоциональную нагрузку визита в Вашингтон по форме, он все же не дотянул до исторического по содержанию. И для этого вывода есть вполне конкретные 5 показателей. Зафиксируем каждый.

Во-первых, членство Украины в НАТО и какие гарантии безопасности получит Украина? Этот вопрос публично завис, пусть даже и должен был обсуждаться за кулисами. Обращает на себя внимание, что обошли молчанием и любимую тему Банковой о заключении Киевского договора безопасности и деклараций о поддержке членства Украины в НАТО (вроде документа подписанного в конце ноября с Бельгией).

Во-вторых, перспектива предоставления военных самолетов типа F16 и начала программы подготовки украинских пилотов. Дело не так в самих самолетах. А в том, как далеко готовы идти союзники в своей поддержке Украины. F16 стал бы символом не столько формулы «поддерживать Украину столько, сколько нужно», но и зафиксировал бы эволюцию к подходу «поддерживать Украину всем, что нужно для победы».

В-третьих, перспективы предоставления американской артиллерии и ракет среднего и дальнего радиуса действия для уничтожения российских складов амуниции и боеприпасов в далеком тылу. Теперь фиксируем, что союзники и дальше пытаются держать потенциал украинского наступления на расстоянии возможности выстрела вглубь территории оккупированной Украины. Пока еще не России.

В-четвертых, о механизмах ускоренного восстановления и укрепления демократической устойчивости Украины через проведение важных реформ.

В-пятых, перспективы создания спецтрибунала для привлечения к ответственности Путина и его приспешников и признания России спонсором терроризма. Хочется верить, что зафиксированная по результатам Саммита стран Группы семи 12 декабря формула «мы привлечем президента Путина и всех причастных к ответственности в соответствии с международным правом» была предметно обсуждена за закрытыми дверями в Белом доме. Это принципиально, и должно быть публичным.

Согласно существующему неписаному правилу, перед выступлением лидера иностранного государства на заседании Конгресса, его текст заранее передается американской стороне, выражающей свои пожелания и предложения, или американская сторона передает рассуждения относительно желаемых акцентов в речи. Так было и в 2014 году, когда в Конгресс прибыл тогдашний президент Петр Порошенко. Речь была поддержана за исключением: предложили убрать предложение, в котором Порошенко призвал Обаму предоставить Украине летальное оружие для отпора агрессору и отмечал, что не может защищать страну от второй армии мира только простынями. Тогда Порошенко решил не убирать эту фразу и произнес ее. Возможно, и в этот раз украинскую сторону любезно попросили не упоминать в выступлении вышеупомянутые чувствительные вопросы, и Киев согласился? Вопрос риторический.

Визит Зеленского в Вашингтон открыл новую страницу в глобальном противостоянии с путинским режимом. Отныне украинский президент должен найти правильное время и осуществить результативные визиты и к другим важным союзникам и партнерам Украины, в том числе на Вильнюсский саммит НАТО. Потому что 2023 должен стать годом нашей общей победы над российским агрессором и его союзниками, победы демократического мира над агрессивными диктатурами.

Текст опубликован из разрешения автора

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