Ты как? 17 апреля, 17:07 NV Премиум

Раньше это мог быть просто вопрос, с которого начинается разговор. Формальность. Но уже больше года мы задаем его, когда нам не безразлично. А иногда хочется спросить «Ты как?» человека, которого мы видим в зеркале. Это точка отсчета

Впервые опубликовано в журнале NV за апрель 2023 года. Републикация запрещена

«Как украинцы все это выдерживают? — обязательно спрашивают меня в каждом интервью иностранные журналисты. И каждый раз я пытаюсь объяснить, как это начинать каждый день как последний. Когда не знаешь, прилетят ли ракеты агрессора, будет ли свет, какие новости с фронта придут от близкого человека. Будет ли работа и жилье у тех, кого война выгнала из родных мест.



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Рассказываю о разбомбленных домах в Киеве и Днепре, на руинах которых остались одни контуженные собаки. О целых семьях — маме, папе, ребенке — которые не проснулись из-за очередной российской атаки. О детях, которые учатся ходить на протезах. О волонтерах, которые убеждают стариков уехать из Бахмута, а в ответ слышат: «Оставьте нас умереть дома». Пытаюсь объяснить, как это — жить в войне. Хотя не уверена, что это объяснимо. Можно только почувствовать.

Внутри страны — сами знаете — мы спрашиваем и отвечаем иначе. Значительно лаконичнее.

«Ты как?» Раньше это мог быть просто вопрос, с которого начинается разговор. Вопрос, на который не обязательно ждали ответа.

Формальность.

Уже больше года этот вопрос снова имеет для нас свой первоначальный смысл. Мы задаем его друг другу, когда нам не безразлично. И хотим, испытываем потребность получить ответ.

А иногда хочется спросить «Ты как?» человека, которого мы видим в зеркале. Который изменился за год. На которого иногда не хочется смотреть. А иногда хочется обнять.

«Ты как?» — главный вопрос Всеукраинской программы ментального здоровья. Все начинается с него. Дальше последуют ответы — хорошие и плохие, сложные и простые, страшные и вдохновляющие. Но «Ты как?» — точка отсчета.

У меня тоже была такая точка. Как и у каждого и у каждой. Мне было сложно ответить. Ок, ответить было не сложно — сложно ответить честно.

«Ты как?» — Я ок, если все живы и целы. Такой эффект «шкафчика из Бородянки». Держусь — значит, порядок. А то, что на последнем гвоздике, как-то неудобно и говорить. Потому что все в такой ситуации. Грех жаловаться. Достойно — держаться.

— Проблемы со сном? — Поспишь после войны!

— Нет сил работать? — Соберись, лентяй, подумай о тех, кто на фронте, они не ноют!

— Дрожат руки, потеют ладони, не можешь сконцентрироваться на простых задачах?

— В аптеку за седативным, как-то проскочим! Такие диалоги мы ведем с собой почти каждый день, правда?

Восстановление человека

Выдержка — наша броня. Но так выходит, что ненадежная. Потому что психологи говорят о нашем состоянии другое. За нашим мужественным «я ок» многое далеко не ок. По результатам опросов, более 90% украинцев за время российского вторжения имели проявления хотя бы одного из симптомов тревожного расстройства. Просто представьте: это 9 из 10 человек — в транспорте, офисе, магазине, окопе.

Такой эффект « шкафчика из Бородянки». Держусь — значит порядок

Внешне — взрослые, взвешенные, отважные люди. Внутри раненые и нуждаются в помощи.

И в то же время треть украинцев склонна умалять свои ментальные проблемы: мол, не до того во время войны. То же самое — «грех жаловаться». 66%, возможно, и обратились бы куда-тоь, но не знают, с чего начать. Это с обычной медициной понятно, куда идти. Психология (особенно психиатрия) в нашей стране все еще часто ассоциируются с советскими психдиспансерами и принудительным лечением буйно больных, а не с удобными сервисами.

Это очень важно осознать: да, Украина сегодня является мировым символом смелости и решительности. И вместе с тем, украинский героизм — это героизм людей, которые все чувствуют очень остро, все принимают к сердцу. Следовательно, морально истощаются.

Поэтому каждый раз, когда говорим о восстановлении страны, начинать следует не только с экономики и зданий, но, прежде всего, с восстановления человека. Ведь без людей или с людьми крайне истощенными никаких экономических прорывов не будет. Это тоже самое банальное, но тысячу раз правильное — «страна = люди». И начинать это восстановление тоже нужно уже сейчас. Ибо душевное состояние и сила жить — не то, что можно откладывать до победы. Собственно, это и есть часть победы.

Поэтому миссия Всеукраинской программы ментального здоровья — сделать психологическую помощь столь же доступной и повсеместной, как общемедицинскую. Фактически поставлена цель, чтобы все, кто общается с людьми — кем бы они ни работали, — овладели навыками психосоциальной помощи. Эти знания получают теперь не только медики, полицейские или спасатели, но и работники колл-центров, банков, супермаркетов, железных дорог.

Приобщаются работники крупных компаний. Сейчас обучение прошли уже около 200 тренеров от участников сообщества работодателей «Бизнес без барьеров», которые теперь передают знания 30 тысячам своих коллег. Ведь сейчас цена слова, даже случайного разговора в банке, соцслужбе, транспорте — очень велика. И может как усугубить травматический опыт, так и поддержать человека.

Отдельный вызов — помощь детям. В пилотном лагере Gen.Camp психологи пытаются восстанавливать детей, которые видели самое страшное — гибель близких. И вот очень важный результат — участники его первых двух смен уже начали улыбаться. А по крайней мере, одного из них вы точно знаете — это мальчик Влад из Бучи, который приносил еду на мамину могилу во дворе. И также важно, что программа возвращения детям надежды украинская, разработана нашими психологами из нашего опыта. Теперь в планах распространять ее.

Другой пример — Фонд Маша и проект Незламна мама, помогающие стабилизации эмоционального состояния женщин и детей, пострадавших от войны, по специальной программе, разработанной специалистами по психотерапии и посттравматическим синдромам.

Всего в Украине работают около 300 международных и общественных организаций, благотворительных фондов, предоставляющих услуги в сфере психического здоровья в разных форматах: горячие линии, офлайн и онлайн-платформы, индивидуальное и групповое консультирование, обучение для работников сфер с особой психологической нагрузкой.

Трудно переоценить роль международного опыта. Даже один из совместных проектов — с командой миссии IsraAID — это существенное пополнение армии кризисных психологов на 60 бойцов. И они уже оказывают помощь: во время страшного ракетного прилета в многоквартирный дом в Днепре 14 января специалисты этого проекта уже работали с пострадавшими.

В дальнейшем, я уверена, именно у украинских специалистов по психическому здоровью будет самый большой в мире багаж знаний — как реагировать в условиях войны и чрезвычайных ситуаций. Ибо никто в мире в этом веке не пережил того, что мы переживаем.

Когда ты не ок

Важно, чтобы все украинцы овладели навыками самопомощи, сделали заботу о психике повседневной привычкой. Этому посвящена отдельная информационная кампания, которая начинается именно в эти дни.

Для понимания того, что это и как это есть определение ментального здоровья от ВОЗ. И каждый из нас сможет примерить его на себя прямо сейчас. Способны ли вы сегодня преодолевать повседневные стрессы? Реализовать свой потенциал? Продуктивно работать? Хватает ли вас еще и на жизнь вашего сообщества? Если ответ утвердительный по всем пунктам — очень хорошо. Если будут «нет» — вам, скорее всего, нужна поддержка.

Быть не ок — это тоже нормально. Говорить о том, что вам тяжело — это не слабость, это ответственность. Перед собой и страной. Государство постепенно берет на себя лидерство в этой теме, чтобы услуги психосоциальной поддержки были доступными и повсеместными. И если вы чувствуете душевный дискомфорт, если от него ухудшается качество вашей жизни — обратитесь для начала хотя бы к своему семейному врачу. Потому что их именно сейчас учат выявлять и вести наиболее распространенные расстройства: острую реакцию на стресс, депрессию, тревогу, расстройства сна или пищевого поведения и т. д.

И, безусловно, в фокусе психологическое сопровождение и психологическая помощь защитникам и защитницам. Среди прочего это внедрение мультидисциплинарных команд во время реабилитации в медицинских учреждениях. Эмоциональная поддержка для бойцов крайне необходима, потому что после фронта они часто чувствуют себя чужими даже среди своих. Комплексное психологическое восстановление предоставляется в Центре психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины, где заживляют тяжелые невидимые раны войны, вместе с телом лечат душу. Вот увидите: в Лесную поляну будут ездить специалисты со всего мира изучать уникальный опыт.

Еще несколько примеров. Минсоцполитики будет создавать в общинах сеть Центров жизнестойкости, Минобразования сосредоточится на развитии резильентности (устойчивости) на всех уровнях образования, переосмыслении функции школьных психологов. Много практических примеров в регионах. С марта начала работу Харьковская региональная психологическая служба, над созданием которой работала команда психологов из Бучи. Мобильные бригады выезжают в общины области — туда, где люди больше нуждаются в так называемом постизоляционном восстановлении. Здесь пилотируется обучающая программа для специалистов и формат оказания помощи населению. Такая модель будет масштабироваться на других деоккупированных территориях.

Пример удачной интеграции медикопсихосоциальных сервисов прежде всего для внутренне перемещенных лиц видим на Львовщине. И залогом эффективности является объединение и координация всех ресурсов: общины, партнеров, волонтеров, экспертов, бизнеса. Человек в одной точке может получить помощь с документами, медицинское сопровождение, социальную адаптацию, консультацию по работе или устройству ребенка в школу или садик.

Да, впереди еще очень много работы. Но уверена: мы, украинцы, способны быть устойчивыми и целеустремленными не только в сопротивлении агрессору, но и на пути помощи друг другу. И пройдем этот путь достойно, как можем только мы.

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