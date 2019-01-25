Зеленая книга – шофер мистера Дейзи Сегодня, 07:13 2358 Цей матеріал також доступний українською geektyrant.com Фоззи: Хорошая история, подразумевающая хэппи-энд geektyrant.com

Фильм Питера Фарелли скроен по старым лекалам – классическое роуд-муви, много юмора, изо всех сцен прут то мораль, то продакт-плейсмент, а сочельник – главный день в году.

Есть фильмы, ориентированные на большие сборы, есть фестивальное кино, есть сугубо нишевый синематограф серий «В», «С» (и так до «Z»), а есть проекты, которые затеваются под красную дорожку. И на четверговый операционный стол поступает как раз такой пациент, дебютирующий сегодня в нашем прокате фильм Питера Фарелли «Зеленая книга».

Итак, что мы имеем: создатель «Тупого и еще тупее» решил поиграть на поле для основного состава, экранизировав реальную историю дружбы двух примечательных исторических персонажей – джазового пианиста Дона Ширли (учился, между прочим, в ленинградской консерватории) и вышибалы Тони «Болтуна» Валлелонги. Первый – афроамериканец (в кино краешком засвечивают его гомосексуальность, но для камингаута времена тогда были не лучшие, так что ясности в этом вопросе нет), второй – италоамериканец со всеми вытекающими последствиями.

Значит, братва подкидывает Тони халтурку – свозить в тур по южным штатам одного музыканта. Болтун соглашается, где-то в районе штата Миссисипи гастролеры находят общий язык, ближе к Луизиане уже дружат, а к возвращению домой вообще не разлей вода. Хорошая история, подразумевающая хэппи-энд, что по нынешним временам – большая редкость, зритель так и просит, чтобы кого-нибудь неожиданно убили.

Пресловутая же Зеленая книга – путеводитель по американскому югу, для цветных. Идет 1962 год, Роза Маркс уже устроила знаменитый автобусный бунт, еще жив Мартин Лютер Кинг, но юг сопротивляется изо всех сил. И тогда обычный вышибала становится настоящим роуд-менеджером, буквально кулаками расчищая путь артиста к сцене.

С кастом угадано на все сто процентов – Дона Ширли играет оскароносец Махершала Али (после «Карточного Домика» его карьера пошла вгору, стреляя очередями – третий «Настоящий детектив» и «Алита: Боевой ангел» тому подтверждением), а Болтуна – располневший по такому случаю Вигго Мортенсен. И оба наиграли на награды, безо всякого.

Фильм скроен по старым лекалам – классическое роуд-муви, много юмора, изо всех сцен прут то мораль, то продакт-плейсмент, а сочельник – главный день в году. Но почему нет? Раз это сработало в «Шофёре мисс Дейзи», почему бы колесу не крутануться еще раз? Цивилизация сделала свой выбор, так почему бы не погладить себя по голове, показав будущее на примере копов с севера на выгодном фоне южан?

Порой сироп выдавливает крышку, но таковы законы жанра. И да, сборы копеечные, но такие фильмы делают не для кассы, а под «Оскар». Попробуй не включи в номинацию фильм, поднимающий расовые проблемы, еще и с легким намеком на гомосексуальность главного героя? Так и пару статуэток можно унести, тем более, что и фильм-то неплохой. Так что сегодня это 7 из 10, с тегом #МГ – Можно Глянуть.

P.S. Роад-менеджер с крепкими кулаками – настоящая находка для артиста, скажу я вам.

P.P.S. И еще одна прелесть – дружба с творческими людьми далеко завела реального Тони Болтуна – представьте себе, водила впоследствии стал актером и сыграл в самом «Сопрано» мафиозо Кармайна Лупертацци, видимо, благодаря глубокому знанию материала. Скажи мне, кто твой друг, и…

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