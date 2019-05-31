Зе Команда. К кому прислушивается Зеленский? Сегодня, 16:29 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Сегодня вокруг президента существуют разные группы влияния. И кто знает, насколько они могут сработаться

Найбільш скандальне призначення президент Володимир Зеленський здійснив 21 травня, зробивши головою своєї Адміністрації адвоката Андрія Богдана. До цього той був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського та його телеканалу 1+1. Він вів справи Коломойського у судах — зокрема і ті, що пов’язані з ПриватБанком, націоналізованим активом мільярдера.

Голова АП вже працював у владі та займав різні посади у часи президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Через роботу уповноваженим з питань боротьби з корупцією в уряді Миколи Азарова Богдан потрапив під дію закону про очищення влади. Та Володимир Зеленський не взяв до уваги цей фактор і призначив його на посаду голови АП.

Заступник голови АП Кирило Тимошенко в інтерв'ю НВ розповів, що у команді президента розуміли, що це призначення може спричинити скандал. Але разом з тим усвідомлювали, що команді потрібен хтось, хто дуже добре знає систему. Я ж досі вважаю, що починати президентство з порушення закону — не найкращий варіант.

Починати президентство з порушення закону — не найкращий варіант

Тимошенко — товариш Богдана, і тепер він заступник голови АП. А до цього працював у телевізійному виробництві, політичному і комерційному піарі. І відомий ролик на Олімпійському, де Зеленський викликає Петра Порошенка на дебати — його робота. Також він готував інавгурацію президента. Причому, компанія Кирила Тимошенко організовувала інавгурацію і Петра Порошенка у 2014-му. В АП він відповідатиме за інформаційну політику, а також співпрацюватиме зі службою протоколу.

Ще один фахівець з інформаційної політики — Юрій Костюк, теж заступник голови АП. Раніше він був сценаристом серіалу «Слуга народу», та є близькою людиною для Зеленського.

Загалом, в АП група «кварталівців» найчисельніша. Крім президента, найбільш впливовим її представником у владі є Сергій Шефір — бізнес-партнер Зеленського та один із співзасновників Кварталу. Він — перший помічник президента. Андрій Богдан і Сергій Шефір — дві найвпливовіші людини в АП та рівнозначні між собою політичні фігури.

Ще одна людина з орбіти Кварталу в АП — Сергій Трофімов, перший заступник Богдана. Він був продюсером «Кварталу 95», а зараз, серед усього іншого, займається регіональною політикою. Наскільки мені відомо, він організовує конкурси з відбору губернаторів областей. Завдяки йому в команду Зеленського потрапив Михайло Фьодоров — розробник digital-стратегії Зе.

А юрист Кварталу і колишній голова партії «Слуга народу» Іван Баканов зараз тимчасово виконує функції голови СБУ. Саме Баканов привів у команду найбільш публічного спікера кампанії - політтехнолога Дмитра Разумкова. Після того як Баканов перейшов до СБУ, Разумков став на чолі партії «Слуга народу» та поведе її на вибори.

Ще одна важлива група в оточенні Володимира Зеленського — експерти. Зокрема, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка став заступником голови АП, а борець із формулою Роттердам+ Андрій Герус — представником Зеленського у Кабміні. А екс-міністр фінансів Олександр Данилюк тепер секретар РНБО.

Раніше Данилюк розповідав виданню НВ, що його зі Зеленським познайомив народний депутат Сергій Лещенко, запросивши на групову експертну зустріч до штабу. Сам нардеп усю виборчу кампанію консультував команду і, наскільки я розумію, продовжує спілкуватися з нею і досі, та поки що не має якогось офіційного статусу. Міжнародний скандал, який вибухнув на початку травня, та який підігріває генпрокурор Юрій Луценко, став на заваді Лещенку. Рудольф Джуліані, особистий адвокат президента США Дональда Трампа, в інтерв'ю телеканалу FoxNews назвав Лещенка ледве не ворогом Америки. А все через те, що той колись розголосив дані чорної бухгалтерії «Партії регіонів», де фігурувало прізвище Пола Манафорта, екс-голови виборчого штабу Трампа.

Тож наразі Лещенко не є офіційним членом команди президента. Можливо, щоб не псувати відносини Зеленського з нинішньою американською владою. Та депутат не приховує, що хотів би піти на парламентські вибори від партії «Слуга народу».

Як бачимо, навколо президента існують різні групи впливу — друзі та бізнес-партнери, людина, яка була пов’язана з Коломойським, відомі експерти. Командою Зеленський намагається компенсувати власний брак досвіду. Невдовзі ми дізнаємось, наскільки конструктивно такі різні групи здатні співпрацювати разом.

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