Как преодолеть стресс-фактор войны 27 сентября, 15:03

Активная фаза военных действий уже длится более семи месяцев, и предстоит еще неопределенный, но достаточно долгий срок. Что делать, чтобы не сломаться на этом «марафоне»?

Все больше людей на собственном опыте узнают о том, какой стресс действительно вреден. Ведь краткосрочный стресс тренирует организм и является для человечества естественным. А вот долгосрочный — например, вызванный войной — безусловно разрушителен. Высоко интенсивный и длительный стресс вызывает отрицательные изменения в организме людей.

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Если очень коротко без научных подробностей, то перманентный стресс пробивает защитный барьер иммунитета, и это может приводить к трем типам проблем.

Во-первых, речь идет о беззащитности организма перед вирусами и бактериями. Отсюда повышенная угроза эпидемий: от современного ковида до уже преодоленного полиомиелита.

Войны давно приносили эпидемии на территорию Украины. Например, в 1812 году холерный мор в Одессе стал следствием русско-турецкой войны. Результатом аналогичной войны 1828−1829 годов стала холерная волна по центральной и восточной Украине. Первая же мировая завершилась смертоносной эпидемией «испанки».

Современную Украину помимо вспышки COVID-19 может подстерегать, например, эпидемия туберкулеза как результат ослабления и переохлаждения.

Снижение всеобщей вакцинации детей, которое сейчас происходит еще и по причинам военных действий, может привести к вспышке болезней, об опасности которых мы уже забыли в ХХ веке.

Например, возьмем полиомиелит — об уровне опасности этой болезни свидетельствует судьба 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта.

В центральной Украине год назад был зафиксирован первый за десятилетие случай полиомиелит-паралича у 17-месячного ребенка. И тогда оказалось, что по стране за 2021 год уровень охвата прививками от полиомиелита лишь чуть больше половины — 53%. А для гарантированного коллективного иммунитета следует иметь 90−95% защищенных детей.

Во-вторых, разрушение иммунитета стрессом приводит к развитию таких не вирусных типов болезней, как: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, ряд аутоиммунных, психологические проблемы разных уровней и т. д.

Часто люди думают, что у них нервный срыв (повышенная возбудимость, слабость и быстрая утомляемость дрожания конечностей). При такой симптоматике большинство прибегает к самолечению успокаивающими препаратами, но это не помогает. В таких ситуациях самолечение может оказаться крайне опасным. Потому что спровоцированная перманентным стрессом истинная причина может оказаться гормональной: повышением функции щитовидной железы.

Подозревать гормональное расстройство следует в случае: ухудшения памяти; постоянной усталости; бессонницы; эмоциональных качелей на фоне резкого изменения веса и скачков артериального давления. При такой симптоматике обязательно обратитесь за диагностикой щитовидной железы в медицинские лаборатории.

Третья группа проблем не столь очевидно связана со стрессом. Но на самом деле на его фоне люди становятся уязвимыми для закрепления сверхвредных привычек. Курение, алкоголь, наркотики — легко ловят в ловушку чрезмерно стряхивающих. Все больше людей незаметно для себя увеличивают дозу потребления алкоголя и делают этот «ритуал» ежедневным. Особенно эта привычка опасна для женщин как группы риска наиболее склонной к алкоголизму.

Люди становятся уязвимыми для закрепления сверхвредных привычек

Еще одна вредная привычка — переедание. Поскольку ментально Homo sapiens тысячелетиями боролся с голодом, то сытость успокаивающе действует на нашу нервную систему. Отсюда проблема с заеданием стресса.

Как бороться за свое здоровье?

Многие люди совершают ошибку, игнорируя сигналы организма. «Перетерплю», «пройдет», «преодолею себя» и т. д. — не героизм, а самоубийственный подход. Ни в коем случае не следует заниматься самолечением, а почувствовав серьезную симптоматику, необходимо обратиться за диагностикой к врачам.

Если же за 7 месяцев войны удалось избежать тяжелых последствий, это не значит, что ситуация для вас пройдет бесследно. В любых условиях следует позаботиться о снижении стрессового воздействия в будущем.

Давайте попробуем в нашей обедневшей неуверенной реальности найти ресурсы для ослабления стресс-факторов настоящего, при условии, что мы мало можем влиять на их причину.

Тот факт, что вместо любимого McDonald’s денег хватает только на кашу, не так уж плохо для вашего организма. На базе 7 традиционных для Украины круп можно разработать достаточно здоровый рацион с большим количеством микроэлементов. Кроме общеизвестной своей пользой гречки речь идет о кукурузной, пшеничной, пшенной, перловой, ячневой крупе и манке (для детей).

Мало возможностей для развлечений — больше времени для сна. А вместо кинотеатра с пользой для иммунитета можно провести время за просмотром фильмов в теплой кровати.

Нет возможности заниматься в секциях? Временно их заменят долгие прогулки с соблюдением социальной дистанции.

Умение наслаждаться простыми вещами, вроде чашки чая в холодный день, обмен позитивом с животными, общение с близкими по духу людьми — простые способы противодействия стресс-факторам.

Даже мемы на болезненные темы в соцсетях благодаря тому, что вызывают смех, снижают эмоциональное напряжение.

Не стесняйтесь развлекаться, по возможности ходите на концерты и стендап-шоу, пойте песни, вышивайте — делайте что-нибудь общее с созвучными вам людьми.

Для определенной категории хороший способ снижения стресса — волонтерство во всех его формах. Ведь любая деятельность, нацеленная на добро, оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и повышает стрессоустойчивость.

Даже война — стресс, влияние которого можно снизить своими действиями, особенно если ты brave Ukrainian. Но в случае сбоев в здоровье обязательно обращаться за помощью к врачу.

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