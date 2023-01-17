Следите за Пригожиным. Что происходит сейчас вокруг Путина 17 января, 22:22 Эксклюзив NV Как только Путин уйдёт, все предыдущие договоренности перестанут работать, и ситуация станет непредсказуемой. Если Россия проиграет, то пристально следить нужно именно за Пригожиным (Фото:REUTERS)

Тот, кто будет контролировать военный и ядерный арсенал России, станет следующим царем, но будет править в меньшей и ослабленной Российской Федерации

Эта война не предвещает Путину ничего хорошего, но он не сможет оставаться царем, если проиграет или сдастся. Его здоровье ухудшается. Потенциальные преемники в его ближайшем окружении соперничают за шанс управлять постпутинской Россией, и лидером в этой «Игре престолов» явно является Евгений Пригожин, бывший заключенный, сколотивший состояние на продовольственном бизнесе. Он также возглавляет военизированную структуру, состоящую из 50 000 наемников, которую называют ЧВК Вагнера. В отличие от других претендентов, он обладает военной мощью, а также политическим влиянием, и является единственным олигархом, который в результате войны стал богаче, а не беднее. В то время как другие богатые или влиятельные россияне бегут или выпадают из окон, Пригожин остается рядом с Путиным, ездит на фронт и безнаказанно критикует путинский военный истеблишмент.

Видео дня