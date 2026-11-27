Во-первых, потому что Кушнер сейчас является главным ньюсмейкером по вопросам мирных переговоров; возможно, он де-факто стал главным переговорщиком от американской стороны. Во всяком случае, именно он публично формулирует переговорную позицию США.

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Во-вторых, США пока что играют решающую роль в мирных переговорах. Заявления Кушнера дают нам представление не только о переговорной позиции американцев по отдельным вопросам, но и об их общем положении в переговорном процессе , а также об их отношении как к россиянам, так и к нам.

Интервью Джареда Кушнера — это диагноз. Диагноз как ему самому в роли переговорщика, так и позиции США на переговорах. Выводы, к сожалению, не слишком оптимистичны.

Договариваться нужно преимущественно на российских условиях

Кушнер мыслит точно так же, как Трамп, хотя он более конкретен и содержателен. Их позиция такова: договариваться нужно преимущественно на российских условиях — пусть и в форме компромисса.

Кушнер намекнул на неизбежность изменения границ. Что для нас, разумеется, неприемлемо. Но он также признал, что переговоры по территориальному вопросу зашли в тупик. На мой взгляд, это полный тупик, и вопрос лишь в том, когда американцы наконец это поймут. И им нужно в этом помочь.

По мнению Кушнера, чтобы разблокировать переговорный процесс, сначала необходимо договориться об общей архитектуре безопасности и послевоенном устройстве Европы, и лишь затем определять линию разграничения. И это — огромная ошибка, которая может надолго затянуть мирные переговоры и вообще отвлечь внимание от главного вопроса — прекращения огня.

Но больше всего тревожит то, что Кушнер, как выяснилось, тоже находится под огромным влиянием Путина.

Вот конкретные примеры:

— Кушнер назвал главу Кремля Владимира Путина «гроссмейстером политики», похвалив его за манеру ведения переговоров, а также заявил, что российский лидер стремится к миру и «проявляет сдержанность», обещая не применять ядерное оружие. Пусть и в иной форме, чем Уиткофф, но Кушнер тоже продемонстрировал восхищение Путиным. А это ведет к зависимости от Путина в переговорах.

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— Кушнер обвинил Украину в затягивании переговорного процесса с РФ из-за якобы имевшей место «атаки» на резиденцию главы Кремля Владимира Путина в 2025 году. Это не соответствует действительности. Факты опровергают заявление Кушнера. Во-первых, удар украинских дронов по резиденции Путина на Валдае в конце декабря 2025 года не подтвердился. Заявления российских властей были опровергнуты американской разведкой, военными аналитиками, украинской стороной и местными жителями. Однако Кушнер повторяет позицию Путина. Во-вторых, никакого «затягивания» переговоров с россиянами не было. В тот период американцы вели активные переговоры с нами, а не с россиянами. Активные контакты в январе 2026 года привели к началу переговоров в трехстороннем формате — они состоялись в Абу-Даби 23 января 2026 года. Если затягивание переговоров и имело место, то со стороны Кремля — в период с февраля почти до ноября 2026 года, а также сейчас.

—- Кушнер назвал войну в Украине «прокси-войной» Европы, которая якобы финансирует и вооружает украинцев против России, а также назвал опасения европейских стран по поводу возможной агрессии со стороны РФ безосновательными (заявив, что европейцы зря боятся РФ). И это тоже известная путинская точка зрения.

В своем интервью Джаред Кушнер назвал два сценария завершения войны от команды Трампа:

Вариант 1 — Замораживание конфликта. Остановка боевых действий (прекращение огня) по текущей линии фронта без немедленного политического урегулирования территориальных споров и с последующим заключением мирного соглашения.

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Вариант 2 — «Территории в обмен на НАТО». Отказ Украины от всей территории Донбасса в обмен на получение полноправного членства в Североатлантическом альянсе. Несмотря на наличие второго сценария на столе переговоров, Кушнер отметил, что на данный момент Вашингтон не исходит из того, что мирное урегулирование обязательно будет предусматривать вступление Украины в НАТО (поскольку для Кремля это «красная линия»), однако полностью такую возможность не исключает.

Джаред Кушнер публично признал, что американцы действительно предлагали Украине сценарий «Донбасс в обмен на НАТО». Однако он также скептически оценил его реалистичность.

От себя добавлю, что этот план крайне нереалистичен по двум причинам: 1) на него не согласится Кремль (для Путина отсутствие перспективы членства Украины в НАТО гораздо важнее, чем контроль над всем Донбассом); 2) его практическая реализация сомнительна, поскольку американцы будут требовать вывода украинских войск с Донбасса еще до завершения сложной и длительной процедуры вступления Украины в НАТО (если оно вообще состоится), а это уже вопрос недоверия к обещаниям Трампа и его команды.

Однако главная проблема заключается в том, что оба этих сценария неприемлемы для Кремля. И чтобы решить эту проблему, американцам нужно давить на любимого Путина, а не на Украину. Но после интервью Кушнера возникают большие сомнения в том, что такое давление со стороны американцев возможно.

Общий вывод о Кушнере

Он такой же, как Трамп, только моложе и рациональнее, без эксцентричности Трампа и его болезненной самовлюбленности. Но такой же циничный делец.

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Для США мирные переговоры — это не о справедливости (это цитата из Кушнера), а о перезагрузке отношений между США и Россией. Поэтому интересы Украины интересуют их лишь как переговорная проблема, которую необходимо решить.

Главный вывод: Кушнеру тоже нельзя доверять, как и Уиткоффу. Главный источник этого недоверия — сам Трамп. Я прекрасно знаю, что большинство украинцев и так ему не доверяют. Поэтому я особо акцентирую внимание на недоверии к Кушнеру — специально для некоторых наших переговорщиков, которые порой увлекаются игрой в переговоры с американскими партнерами.

Что с этим делать?

Как я уже неоднократно писал: выход Украины из мирных переговоров станет лучшим подарком для Путина. Он как раз и хочет переговоров и договоренностей с США без участия Украины.

Что тогда делать?

Необходима совместная с европейцами переговорная стратегия и тактика (которой пока нет):

— Давление на американцев и жесткая позиция в отношении ультиматумов россиян, настаивание на наших совместных условиях дальнейших переговоров.

— Выработка особой тактики переговоров именно с Кушнером. И здесь я лично и публично обращаюсь к Буданову. Это ваша задача и ваша миссия, Кирилл Алексеевич, как украинского переговорщика и профессионального разведчика.

— Обязательное расширение переговорного формата за счет ЕС, Турции и т. д. (даже Китая, если получится). Только так мы сможем нейтрализовать чрезмерную зависимость американских «посредников» от Путина.

Это не гарантирует быстрого и кардинального изменения ситуации на переговорах, но может нейтрализовать (хотя бы частично) существующие на данный момент риски.

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Текст опубликован с разрешения автора